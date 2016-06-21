Işıl ışıl doğal ve minimalist bir ev

Hepimiz evlerimizin doğal gün ışığı ile aydınlanmasını, doğal bir ev olmasını isteriz. Doğal gün ışığından yararlanmak için standart kapı ve pencere tasarımlarından daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle tasarımcılar ve mimarlar evlerin daha fazla gün ışığı almasını sağlamak için standartların dışına çıkarak çatılara ışıklıklar, cam duvarlar, geniş pencereler ve çok sayıda pencere tasarımı yapıyor, evin doğal ışıkla ışıl ışıl olmasını sağlıyorlar. Ayrıca gün ışığının ev içerisinde bir aydınlık oluşturması için dekorasyon unsuru olan boya rengi seçimlerini de açık tonlarda yaparak bir evin doğal bir şekilde aydınlatılmasını sağlıyorlar. Bu gün doğal bir şekilde aydınlatılan bir evi homify farkı ile ziyaret ediyoruz. Miyuki Tasarım ofisi tarafından Japonya'da hayata geçirilen bu evi detaylı bir şekilde inceleyerek bir evin nasıl doğal gün ışığı ile ışıl ışıl olabildiğini inceleyelim.