Işıl ışıl doğal ve minimalist bir ev

Hepimiz evlerimizin doğal gün ışığı ile aydınlanmasını, doğal bir ev olmasını isteriz. Doğal gün ışığından yararlanmak için standart kapı ve pencere tasarımlarından daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle tasarımcılar ve mimarlar evlerin daha fazla gün ışığı almasını sağlamak için standartların dışına çıkarak çatılara ışıklıklar, cam duvarlar, geniş pencereler ve çok sayıda pencere tasarımı yapıyor, evin doğal ışıkla ışıl ışıl olmasını sağlıyorlar. Ayrıca gün ışığının ev içerisinde bir aydınlık oluşturması için dekorasyon unsuru olan boya rengi seçimlerini de açık tonlarda yaparak bir evin doğal bir şekilde aydınlatılmasını sağlıyorlar. Bu gün doğal bir şekilde aydınlatılan bir evi homify farkı ile ziyaret ediyoruz. Miyuki Tasarım ofisi tarafından Japonya'da hayata geçirilen bu evi detaylı bir şekilde inceleyerek bir evin nasıl doğal gün ışığı ile ışıl ışıl olabildiğini inceleyelim.
Evin dış cephesi oldukça basit bir şekilde dekore edilmiş ancak basit bir dekorasyona göre oldukça şık bir görüntüye sahip olmuş. Evin görselliğini artırmak ve şık bir cephe ede etmek için açık renkler tercih edilerek dış cephe ve çatı açık renklerde boyanmış. evin önündeki merdivenler de açık renklerde yapılarak evin genel konsepti daha dışarıdan anlaşılır hale gelmiş. Dış cephe oldukça minimalist bir şekilde dekore edilmiş ve estetik, açık renklerde bir dış cephe ortaya çıkarılmış.
Evin iç dekorasyonu da oldukça açık renklerde tercih edilmiş ve pencereler ile kapı dışında çatıya yapılan ışıklıklar ile evin doğal gün ışığını daha fazla alması sağlanmış. Çatı dış cephe de olduğu gibi tavan da açık sarı renklere boyanarak iç mekanların daha aydınlık olması sağlanmış. İç dekorasyonlar da açık renkler ve doğal ahşaplar ile yapılarak evin hem aydınlık hem de doğal olması sağlanmış.
Mutfak bölümü çok sade bir şekilde ancak oldukça modern bir görünümde dekore edilmiş. Doğal olması için ahşap bu alanda da kullanılmış. Mutfağın sade olarak düşünülmesi genel dekorasyona uyumlu olmasını sağlamış. Açık mutfak olarak düşünülmüş olan mutfak dekorasyonu salon ile uyumlu renklerde yapılarak şık bir mutfak oluşturulmuş.
Yaşam alanı olarak düşünülen salon oldukça temiz ve sakin bir şekilde dekore edilmiş. Geniş cam duvar sayesinde oldukça aydınlık olan bu alan ahşabın zemin kaplaması, tavan, kolon ve kiriş olarak kullanılması ile doğal bir yaşam alanı haline gelmiş. Ahşap rengi ve duvar renginin açık tonlarda olması salonun cezbedici bir güzelliğe sahip olmasına katkı sağlamış.
Banyo alanı, çok berrak ve çok temiz bir banyo şeklinde dekore edilmiş. Geniş bir ayna ve açık tonlar banyonun aydınlık ve steril bir banyo olmasını sağlamış. Beyaz banyo dolapları ve açık yeşil duvarlar son derece modern ve aydınlık bir banyo oluşturmuş.
Evin yatak odası da diğer odalar ve yaşam alanları gibi oldukça ferah ve aydınlık bir dekorasyona sahip. Açık tonlar burada da yoğun bir şekilde kullanılmış. Minimalist düşünceye göre dekore edilen yatak odası bir yatak ve bir komodin ile dizayn edilerek diğer odalarda olduğu gibi çok sade ve çok modern bir yatak odası olmuş.