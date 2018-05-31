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Türkiye'den 10 zarif mutfak

ümit atdağ ümit atdağ
Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
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Ev hanımları tarafından özene bezene dekore edilen, görselliği, güzelliği, şıklığının yanında kullanışlı olması ve ihtiyaçlara cevap vermesi özellikleri ile evin en önemli alanı olan mutfaklar evin diğer bölümlerinden ayrı olarak düşünülüp dizayn edilir.  Bu öneminden dolayı mutfakları bağımsız alanlar olarak düşünüp ev hanımlarını bu bağımsız toprakların kralı ilan edebiliriz. Bir mutfağın şık ve zarif olması kadar işlevsel olması da son derece önemli olduğundan mutfak dekorasyonları çok meşakkatli olmaktadır. Zarif bir mutfak sahibi olmak istiyorsanız zarif mutfak dekorasyonlarını incelemelisiniz. Homify mutfak sayfasını ziyaret ederek Türkiye'de yer alan şık ve zarif mutfakları inceleyip kendi mutfağınıza uyarlayabilirsiniz.

Renkli ve zarif bir mutfak

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. MutfakMutfak Tezgâhları
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Zarif bir mutfak için  örneği olarak resimde yer alan mutfağımız, beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanılmış ve yer döşemelerinin de beyaza yakın kullanılması ile tek renk bir mutfak olmuş. Aydınlık mutfağımızı canlandırmak, renklilik katmak için renk topları oluşturulup mutfağın farklı bölümlerine asılarak rengarenk  ve modern bir mutfak oluşturulmuş.

Fonksiyonel mutfak

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Mutfak
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Bir mutfağın pırıl pırıl ve dekoratif olması aynı zamanda fonksiyonel bir mutfak olmasını da sağlıyor. örnek mutfağımızda kare şeklinde bir mutfak adası eklenerek modern ve şık olan mutfak hem genişletilmiş hem de işlevsellik kazandırılmış. Daha fazla muhafaza alanı oluşturularak mutfağın derli toplu olması sağlanmış. Aydınlatması da özel bir tasarımla yapılarak ışıl ışıl bir mutfak olmasına katkı sunulmuş.

Sade mutfak

​Mutfak Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
Sinar İç mimarlık

​Mutfak

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Kalabalık mutfaklar gibi sade mutfaklarda göz dolduruyor. Mutfağın dekorasyonunun sade olması  daha keyifli ve daha şık bir mutfağa sahip olmanızı sağlıyor. örnek mutfağımız oldukça sade bir düzende dekore edilmiş ve tavan süslemeleri ile  aydınlatma birleştirilerek muhteşem güzellikte bir mutfak ortaya çıkarılmış.

Beyazın zarafeti

Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
Sinar İç mimarlık

Sinem ARISOY KEÇECİ

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Bu mutfağımız sadece beyaz renkte dekore edilerek saf ve estetik bir mutfak olarak ev sahibinin mutlu olması sağlanmış. Aydınlatması da aynı tonlarda yapılarak mutfağın ışıl ışıl olması ve görenleri mest etmesi sağlanmış.  Basit bir yemek barı ve iki adet bar taburesi ile aynı zamanda fonksiyonel bir mutfak olarak  ve estetik açıdan kusursuz bir mutfak olarak sahibinin mutlu olmasını sağlıyor.

Renklilik ve işlevsellik

Sunflower Villa homify Klasik Mutfak mimari,mimar,ic mimar,dekorasyon,mutfak,siyah beyaz kirmizi,uyumu,aydinlatma,mermer,mutfak tezgahı
homify

Sunflower Villa

homify
homify
homify

Bütün mutfaklar tek renk dekore edilmiyor tabi. Bu mutfak örneğinde olduğu gibi bir kaç rengin bir arada kullanılması ile şık ve estetik mutfak dekorasyonları evinizi zenginleştirebilir. Mutfak adasının kırmızı renkli olması genel rengin beyaz olması ve mutfak dolaplarının siyah olması evinizin ve mutfağınızın büyüleyici yanını ortaya çıkarıyor.

Doğal mutfak

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Ülkemizde modern mutfaklar son yıllarda yaygınlaştığından dolayı eski ve geleneksel mutfaklar hala kullanılmaktadır.  resimdeki gibi eski ve doğal bir mutfak sahibi olmak  hiç de zor değil. Doğal ve eski mutfak dolapları, tuğla duvar ve taş mutfak adası bir mutfakta olması gereken doğallığı kendiliğinden sağlıyor.

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Modern mutfak

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Suadiye rezidans

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Evinizi modern bir şekilde dekore etmişseniz resimdeki gibi modern bir mutfak sahibi olabilir ve evinizin daha keyifli olmasını sağlayabilirsiniz. Basit bir mutfak tezgahı ve bar tabureleri ile dekore edilmiş olan , renk seçimleri ile estetik çizgisini koruyan, davlumbazının şık bir şekilde yerleştirilmesi ile düzeni bozmayan modern bir mutfak sahibi olduğunuzda mutluluktan havalara uçacaksınız.

Zarafet ve endam

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Mutfak
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Bir eve zarafet kazandıran oda mutfak olduğu için mutfağınızı titiz bir şekilde dekore etmeli ve zarafet kazandırmalısınız. örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi süs aksesuarlarını yoğun kullanarak zarif ve şık bir mutfak sahibi olabilir veya mutfağınızı açık mutfak şeklinde yapabilirsiniz.

Kırmızı mutfak

Tezgah & Banko, Ege Mermer Granit Ege Mermer Granit Modern Mutfak
Ege Mermer Granit

Tezgah & Banko

Ege Mermer Granit
Ege Mermer Granit
Ege Mermer Granit

Eğer renkli bir kişiliğiniz varsa ve renkli dekorasyonları seviyorsanız resimdeki gibi kırmızı ağırlıklı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Oldukça zevkli bir şekilde dekore edilen mutfağı tarzınıza göre revize edebilir  yemek masasını da kırmızı renkte seçerek  tamamen kırmızı hakimiyetinde olan bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Köşe konsept mutfaklar

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Evinizin mutfağı köşeli bir yapıya sahip ise resimdeki gibi zarif ve işlevsel bir mutfak dekorasyonu yaparak ölü alan bırakmadan mutfağınızın şık bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz. Renk seçimleri tamamen kişiliğinize ve tarzınıza  göre  tercih ederek mutfağınızın zarafet dolu bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz.

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