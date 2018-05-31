Türkiye'den 10 zarif mutfak

Ev hanımları tarafından özene bezene dekore edilen, görselliği, güzelliği, şıklığının yanında kullanışlı olması ve ihtiyaçlara cevap vermesi özellikleri ile evin en önemli alanı olan mutfaklar evin diğer bölümlerinden ayrı olarak düşünülüp dizayn edilir. Bu öneminden dolayı mutfakları bağımsız alanlar olarak düşünüp ev hanımlarını bu bağımsız toprakların kralı ilan edebiliriz. Bir mutfağın şık ve zarif olması kadar işlevsel olması da son derece önemli olduğundan mutfak dekorasyonları çok meşakkatli olmaktadır. Zarif bir mutfak sahibi olmak istiyorsanız zarif mutfak dekorasyonlarını incelemelisiniz. Homify mutfak sayfasını ziyaret ederek Türkiye'de yer alan şık ve zarif mutfakları inceleyip kendi mutfağınıza uyarlayabilirsiniz.
Zarif bir mutfak için örneği olarak resimde yer alan mutfağımız, beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanılmış ve yer döşemelerinin de beyaza yakın kullanılması ile tek renk bir mutfak olmuş. Aydınlık mutfağımızı canlandırmak, renklilik katmak için renk topları oluşturulup mutfağın farklı bölümlerine asılarak rengarenk ve modern bir mutfak oluşturulmuş.
Bir mutfağın pırıl pırıl ve dekoratif olması aynı zamanda fonksiyonel bir mutfak olmasını da sağlıyor. örnek mutfağımızda kare şeklinde bir mutfak adası eklenerek modern ve şık olan mutfak hem genişletilmiş hem de işlevsellik kazandırılmış. Daha fazla muhafaza alanı oluşturularak mutfağın derli toplu olması sağlanmış. Aydınlatması da özel bir tasarımla yapılarak ışıl ışıl bir mutfak olmasına katkı sunulmuş.
Kalabalık mutfaklar gibi sade mutfaklarda göz dolduruyor. Mutfağın dekorasyonunun sade olması daha keyifli ve daha şık bir mutfağa sahip olmanızı sağlıyor. örnek mutfağımız oldukça sade bir düzende dekore edilmiş ve tavan süslemeleri ile aydınlatma birleştirilerek muhteşem güzellikte bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Bu mutfağımız sadece beyaz renkte dekore edilerek saf ve estetik bir mutfak olarak ev sahibinin mutlu olması sağlanmış. Aydınlatması da aynı tonlarda yapılarak mutfağın ışıl ışıl olması ve görenleri mest etmesi sağlanmış. Basit bir yemek barı ve iki adet bar taburesi ile aynı zamanda fonksiyonel bir mutfak olarak ve estetik açıdan kusursuz bir mutfak olarak sahibinin mutlu olmasını sağlıyor.
Bütün mutfaklar tek renk dekore edilmiyor tabi. Bu mutfak örneğinde olduğu gibi bir kaç rengin bir arada kullanılması ile şık ve estetik mutfak dekorasyonları evinizi zenginleştirebilir. Mutfak adasının kırmızı renkli olması genel rengin beyaz olması ve mutfak dolaplarının siyah olması evinizin ve mutfağınızın büyüleyici yanını ortaya çıkarıyor.
Ülkemizde modern mutfaklar son yıllarda yaygınlaştığından dolayı eski ve geleneksel mutfaklar hala kullanılmaktadır. resimdeki gibi eski ve doğal bir mutfak sahibi olmak hiç de zor değil. Doğal ve eski mutfak dolapları, tuğla duvar ve taş mutfak adası bir mutfakta olması gereken doğallığı kendiliğinden sağlıyor.
Evinizi modern bir şekilde dekore etmişseniz resimdeki gibi modern bir mutfak sahibi olabilir ve evinizin daha keyifli olmasını sağlayabilirsiniz. Basit bir mutfak tezgahı ve bar tabureleri ile dekore edilmiş olan , renk seçimleri ile estetik çizgisini koruyan, davlumbazının şık bir şekilde yerleştirilmesi ile düzeni bozmayan modern bir mutfak sahibi olduğunuzda mutluluktan havalara uçacaksınız.
Bir eve zarafet kazandıran oda mutfak olduğu için mutfağınızı titiz bir şekilde dekore etmeli ve zarafet kazandırmalısınız. örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi süs aksesuarlarını yoğun kullanarak zarif ve şık bir mutfak sahibi olabilir veya mutfağınızı açık mutfak şeklinde yapabilirsiniz.
Eğer renkli bir kişiliğiniz varsa ve renkli dekorasyonları seviyorsanız resimdeki gibi kırmızı ağırlıklı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Oldukça zevkli bir şekilde dekore edilen mutfağı tarzınıza göre revize edebilir yemek masasını da kırmızı renkte seçerek tamamen kırmızı hakimiyetinde olan bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Evinizin mutfağı köşeli bir yapıya sahip ise resimdeki gibi zarif ve işlevsel bir mutfak dekorasyonu yaparak ölü alan bırakmadan mutfağınızın şık bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz. Renk seçimleri tamamen kişiliğinize ve tarzınıza göre tercih ederek mutfağınızın zarafet dolu bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz.