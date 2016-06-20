Mutfak duvarı dekorasyonu için farklı fikirler

Mutfak süslemek bir sanattır ve bu sanatı en iyi şekilde yapan sanatçılar ev hanımlarıdır. Ev hanımları çoğunlukla deneme yanılma yöntemi ile evlerini dekore ettikleri için en ideal mutfak duvarı dekorasyonunu da onlar ortaya çıkarmış ve dekorasyoncular bu fikirlerden ilham alarak farklı ve aykırı duvar dekorasyonlarına imza atmışlardır. Duvar dekorasyonları ile ilgili olarak homify bizlere çok farklı mutfakların şık duvar dekorasyonlarını sunarak evlerimizde uygulamamız için yardımcı oluyor. Aksesuarların kullanıldığı, yalın duvarların tercih edilerek süslendiği veya tüm bunların bir arada kullanılarak yeşil canlı bitkiler ile desteklendiği duvar dekorasyonları bulundukları mutfakları çok şık ve çok estetik mutfaklar haline getiriyor. Dünya üzerinde uygulanan farklı mutfak duvarı süslemelerini ve dekorasyonlarını birlikte inceleyerek tarzımıza uygun olanları evlerimizde uygulayarak zarafeti ve şıklığı ile göz dolduran mutfaklarımızı daha görsel mutfaklar haline getirelim.
Kırmızı tuğlalar yalın halde kullanıldıklarında ortaya resimdeki gibi şık ve görsel duvarlar çıkıyor. Tuğlaları nerede kullanırsanız kullanın yalın bir güzellik oluşturdukları için resimdeki gibi mutfakta da uyguladığınızda mutfağa yalın bir güzellik katacaktır. Duvarın hemen ön tarafına tuğladan yapılmış taş fırın veya barbekü mutfağın güzelliğini artırmış.
Mutfağınız için dekoratif duvar karoları tercih ederek mutfak duvarlarını daha görsel hale getirebilirsiniz. Resimde yer alan ve mutfak tezgahının üst kısmını renkli, çiçek desenli karolar ile kaplayarak mutfağınıza bir canlılık kazandırabilirsiniz. İstediğiniz renk ve desende karo imalatı yapıldığından mutfağınızı çok şık ve dekoratif bir mutfak haline getirebilirsiniz.
Eviniz eski bir ev ise ve taş binadan meydana geliyorsa mutfağınızı duvar renkleri ile uyumlu mutfak haline getirmek için uyumlu renk tonları seçebilir ve resimdeki gibi şık bir mutfak ortaya çıkarabilirsiniz. Uyumlu tonlarda yemek masası ve sandalyelerle birlikte aydınlatma elemanları da aynı tonlarda seçilerek dekoratif ve uyumlu bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Mutfağınız küçük ve dar ise yapmanız gereken resimdeki gibi renkli ve uyumlu bir mutfak oluşturmak, geniş bir pencere açarak doğal bir aydınlatma saplamaktır. Bu sayede huzurlu ve mutlu şirin bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Mutfak dolaplarını ve rafları da birbiri ile uyumlu olacak şekilde seçmeniz mutfağın daha dekoratif bir mutfak olmasını sağlayacaktır.
Duvar kağıtları her zaman ev hanımlarının birinci yardımcısıdır. Mutfağınızın duvarını kişiliğinle uyumlu duvar kağıtları ile kaplayarak düşük maliyetli ve şık bir duvar dekorasyonu yapabilir resimdeki gibi aykırı bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Mutfağınız doğal ışık almıyorsa resimdeki gibi rengarenk çiçeklerin yer aldığı duvar kağıtlarını tercih ederek mutfak duvarlarınızın yapay ışık altında daha dekoratif olmasını sağlayabilirsiniz. İri çiçeklerin yer aldığı renkli duvar kağıtları daha doğal bir mutfağa sahip olmanızı sağlayacaktır.
Evinizin duvarını raflarla süsleyerek bu rafları aksesuarlar ile doldurup şık bir duvara sahip olabilir, rüyalarınızı süsleyen bir mutfağın hakimi olabilirsiniz. Ayrıca rafların bulunduğu duvarın belirli bölümlerini çiniler ile kaplayarak göz alıcı bir güzelliğe sahip mutfak duvarının sahibi olabilirsiniz.
Mutfak duvarlarını sadece duvar kağıtları ile değil taş kaplamalar ve kabartmalar ile de süsleyebilirsiniz. Mutfağınızın genel konsepti ile uyumlu renklerde taşlar tercih ederek duvarın şık bir mutfak duvarı olmasınbı sağlayabileceğiniz gibi çeşitli şekillerde kabartmalar tercih ederek mutfağınızın antik dönem mutfağını andırmasını da sağlayabilirsiniz.