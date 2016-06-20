Mutfak duvarı dekorasyonu için farklı fikirler

Mutfak süslemek bir sanattır ve bu sanatı en iyi şekilde yapan sanatçılar ev hanımlarıdır. Ev hanımları çoğunlukla deneme yanılma yöntemi ile evlerini dekore ettikleri için en ideal mutfak duvarı dekorasyonunu da onlar ortaya çıkarmış ve dekorasyoncular bu fikirlerden ilham alarak farklı ve aykırı duvar dekorasyonlarına imza atmışlardır. Duvar dekorasyonları ile ilgili olarak homify bizlere çok farklı mutfakların şık duvar dekorasyonlarını sunarak evlerimizde uygulamamız için yardımcı oluyor. Aksesuarların kullanıldığı, yalın duvarların tercih edilerek süslendiği veya tüm bunların bir arada kullanılarak yeşil canlı bitkiler ile desteklendiği duvar dekorasyonları bulundukları mutfakları çok şık ve çok estetik mutfaklar haline getiriyor. Dünya üzerinde uygulanan farklı mutfak duvarı süslemelerini ve dekorasyonlarını birlikte inceleyerek tarzımıza uygun olanları evlerimizde uygulayarak zarafeti ve şıklığı ile göz dolduran mutfaklarımızı daha görsel mutfaklar haline getirelim.