Türkiye'den mobilyaları ile göz kamaştıran 10 salon

Yaşadığımız evlerin zarif dekorasyonlara sahip olmasını ve zarafeti ile herkesi büyülemesini hepimiz isteriz. İnsanların hayranlığını kazanacak dekorasyonlar yapmak için dünya üzerindeki dekorasyon akımlarını inceleyip fikir edindiğimiz kadar ülkemizde yer alan dekorasyonlardan da yararlanarak geleneksel bağlarımızdan kopmadan zarif dekorasyonlar yapmalıyız. Özellikle salon dekrasyonlarında modern ve gelenekseli bir arada uyguladığınızda aldığınız her nefeste mutlu olacağınız salonlara sahip olabilirsiniz. Bu salonlara örnek olması amacıyla homify salon dekorasyonlarından ülkemizde yer alan mobilyaları ile göz alıcı güzelliklere sahip 10 farklı salon dekorasyonunu sizlere sunuyoruz.
Salon dekorasyonlarında dekorasyon düşüncesi kadar salon için tercih edilen mobilyalar da çok önemlidir. Bu nedenle mobilya seçimlerini titiz bir şekilde yapmalı ve zarif salonlara sahip olmalıyız. Resimde yer alan salon dekorasyonunda tercih edilen modern oturma grupları ve modern üçlü orta masa seti salonun şık ve zevkli bir salon olmasını sağlamış.
Bu salon dekorasyonu örneğimizde seçilen orta masa salonun karakterini belirlemiş. Duvar süslemeleri ile uyumlu olması ve salonun şıklığını pekiştirmesi açısında vintage bir orta masa tercih edilmiş. geniş salonu dolu dolu göstermek için normal boyutlardan daha büyük orta masa seçilerek salonun göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olması sağlanabilir.
Salonunuz genişse ve açık tonlarda boyanmışsa zıt renklerde koyu renkli mobilyalar tercih ederek renk oyunları oynayabilirsiniz. Resimde yer alan salon dekorasyonu renkler üzerine kurgulanmış ve sonuç olarak muhteşem güzellikte salon ortaya çıkarılmış. Koyu renkli oturma grubu, orta masa, sehpa ve sandalyeler açık tonlarda boyanmış salonda çok şık durmuş.
Bir salonu dekore ederken şık bir salon ortaya çıkarmak amacındaysanız mobilyalarınızın muhteşem güzellikte ve zarif olmasına özen göstermelisiniz. Örnek salon dekorasyonunda olduğu beyaz oturma grubu ve zemin döşemesi ile aynı renkte minderleri ile hem modern hem de zarif bir salon dekorasyonu ortaya çıkarılmış. Oturma grubunun oda duvarları ile aynı renkte olması yine renk uyumu sağlamış ve zarafeti artırmış.
Bir salonu dekore ederken renk uyumu, mobilya seçimi, mobilyaların yerleştirilmesi, süs aksesuarları gibi unsurları bir arada uyumlu kullanmak bir saat işidir. Bu sayede resimdeki gibi insanı mest eden bir güzellikte bir salon ortaya çıkarabilirsiniz. Koyu oturma grubu ve bu renge yakın tonda duvarlar ile uyumlu bir salon dekore edilmiş, aksesuarlar yerinde kullanılarak salonun görselliği artırılarak göz kamaştırıcı bir salon ortaya çıkarılmış.
Salon dekorasyonunuzun bahar esintilerine sahip olmasını istiyorsanız turkuaz ve tonlarını tercih etmeli resimdeki gibi şık bir salon ortaya çıkarmalısınız. Turkuaz renkli koltuk ve uyumlu tonda tercih edilen geniş orta masa ile salon şekillendirilmiş. Diğer koltuklar farklı renklerde seçilse de salonda göze çarpan turkuaz koltuk bahar havasının hissedilmesini sağlamış.
Mobilyaları tek başına kullanarak şık bir salon oluşturabileceğiniz gibi aksesuarları birlikte kullanarak da şık bir salon oluşturabilirsiniz. Kahve rengi beyaz oturma grupları ile beyaz iç duvarları uyumlu bir şekilde dekore ederek zarif bir salon yapabilir duvar ve süs aksesuarlarını salon içine yerleştirerek salonunuzun modern, zarif ve şık bir salon olmasına katkı sağlamış olursunuz.
Kırmızı renk bulunduğu her alana cazibe kazandıran ve çekici özelliği olan bir renktir. Resimde yer alan salon kırmızı renkte dekore edilerek salonun havası tamamen değiştirilmiş. Koyu kırmızı koltuklar ve destekleyici unsurlar olarak koyu kırmızı perdeler bir arada dekore edilerek salonun çekici bir salon olması sağlanmış. Ayrıca kırmızı ile uyumlu beyaz renk kullanılmış ve sonuç olarak resimdeki gibi şık ve göz alıcı bir salon oluşturulmuş.
Salon dekorasyonunu doğal hale getirmek tamamen sizin elinizde. Resimdeki gibi gri renkli oturma grubunu açık tonlarda boyanmış bir salona yerleştirip canlı yeşil bitkiler ile desteklediğinizde doğal bir salon oluşturabilirsiniz. Eğer bahçeye bakan bir salonunuz var ise cam duvar veya geniş pencere ile bahçenizin doğallığını salona taşıyabilirsiniz.