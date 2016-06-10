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Türkiye'den mobilyaları ile göz kamaştıran 10 salon

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Oturma Odası
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Yaşadığımız evlerin zarif dekorasyonlara sahip olmasını ve zarafeti ile herkesi büyülemesini hepimiz isteriz. İnsanların hayranlığını kazanacak dekorasyonlar yapmak için dünya üzerindeki dekorasyon akımlarını inceleyip  fikir edindiğimiz kadar ülkemizde yer alan dekorasyonlardan da yararlanarak  geleneksel   bağlarımızdan kopmadan zarif dekorasyonlar yapmalıyız.  Özellikle salon dekrasyonlarında modern ve gelenekseli bir arada uyguladığınızda aldığınız her nefeste mutlu olacağınız salonlara sahip olabilirsiniz. Bu salonlara örnek olması amacıyla homify salon dekorasyonlarından ülkemizde yer alan mobilyaları ile göz alıcı güzelliklere sahip  10 farklı salon dekorasyonunu sizlere sunuyoruz.

Modern mobilyalar

SALON RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

SALON

RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık
RSG İç Mimarlık

Salon dekorasyonlarında dekorasyon düşüncesi kadar salon için tercih edilen mobilyalar da çok önemlidir. Bu nedenle mobilya seçimlerini titiz bir şekilde yapmalı ve zarif salonlara sahip olmalıyız. Resimde yer alan salon dekorasyonunda tercih edilen modern oturma grupları ve modern üçlü orta masa seti salonun şık ve zevkli bir salon olmasını sağlamış.

Vintage orta masa

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu salon dekorasyonu örneğimizde seçilen orta masa salonun karakterini belirlemiş.  Duvar süslemeleri ile uyumlu olması ve salonun şıklığını pekiştirmesi açısında vintage bir orta masa tercih edilmiş. geniş salonu dolu dolu göstermek için normal boyutlardan daha büyük orta masa seçilerek  salonun göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olması sağlanabilir.

Koyu renkli mobilyalar

Ahmet Türkmen Mobilya, AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON Modern Oturma Odası
AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON

Ahmet Türkmen Mobilya

AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON
AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON
AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON

Salonunuz genişse ve açık tonlarda boyanmışsa zıt renklerde koyu renkli mobilyalar tercih ederek renk oyunları oynayabilirsiniz.  Resimde yer alan salon dekorasyonu renkler üzerine kurgulanmış ve sonuç olarak muhteşem güzellikte salon ortaya çıkarılmış. Koyu renkli oturma grubu, orta masa, sehpa ve sandalyeler açık tonlarda boyanmış salonda çok şık durmuş.

Zarif oturma grupları

Klasik villa projesi homify Klasik Oturma Odası
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Bir salonu dekore ederken şık bir salon ortaya çıkarmak amacındaysanız mobilyalarınızın muhteşem güzellikte ve zarif olmasına özen göstermelisiniz. Örnek salon dekorasyonunda olduğu  beyaz oturma grubu ve zemin döşemesi ile aynı renkte minderleri ile hem modern hem de zarif bir salon dekorasyonu ortaya çıkarılmış. Oturma grubunun oda duvarları ile aynı renkte olması yine renk uyumu sağlamış ve zarafeti artırmış.

Şık salonlar

K.K EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.K EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Bir salonu dekore ederken  renk uyumu, mobilya seçimi, mobilyaların yerleştirilmesi,  süs aksesuarları gibi unsurları bir arada uyumlu kullanmak bir saat işidir. Bu sayede resimdeki gibi insanı mest eden bir  güzellikte bir salon ortaya çıkarabilirsiniz. Koyu oturma grubu ve bu renge yakın tonda duvarlar ile uyumlu bir salon dekore edilmiş, aksesuarlar yerinde kullanılarak salonun görselliği artırılarak göz kamaştırıcı bir salon ortaya çıkarılmış.

Turkuazın estetiği

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salon dekorasyonunuzun bahar esintilerine sahip olmasını istiyorsanız turkuaz ve tonlarını tercih etmeli resimdeki gibi şık bir salon ortaya çıkarmalısınız. Turkuaz renkli koltuk ve uyumlu tonda tercih edilen geniş orta masa ile salon şekillendirilmiş. Diğer koltuklar farklı renklerde seçilse de salonda göze çarpan turkuaz koltuk bahar havasının hissedilmesini sağlamış.

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Mobilya ve aksesuarlar

YAŞANILABİLECEK ALANLAR TASARLIYOR VE YAPIYORUZ.., İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası Ahşap Beyaz
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

YAŞANILABİLECEK ALANLAR TASARLIYOR VE YAPIYORUZ..

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Mobilyaları tek başına kullanarak şık bir salon oluşturabileceğiniz gibi aksesuarları birlikte kullanarak da şık bir salon oluşturabilirsiniz. Kahve rengi beyaz oturma grupları ile beyaz iç duvarları uyumlu bir şekilde dekore ederek zarif bir salon yapabilir duvar ve süs aksesuarlarını salon içine yerleştirerek salonunuzun modern, zarif ve şık bir salon olmasına katkı sağlamış olursunuz.

Kırmızının cazibesi

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Kırmızı renk bulunduğu her alana cazibe kazandıran ve çekici özelliği olan bir renktir. Resimde yer alan salon kırmızı renkte dekore edilerek  salonun havası tamamen değiştirilmiş. Koyu kırmızı koltuklar ve destekleyici unsurlar olarak koyu kırmızı perdeler bir arada dekore edilerek salonun çekici bir salon olması sağlanmış. Ayrıca kırmızı ile uyumlu beyaz renk kullanılmış ve sonuç olarak resimdeki gibi şık ve göz alıcı bir salon oluşturulmuş.

Doğal salonlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salon dekorasyonunu doğal hale getirmek tamamen sizin elinizde. Resimdeki gibi gri renkli oturma grubunu açık tonlarda boyanmış bir salona yerleştirip canlı yeşil bitkiler ile desteklediğinizde doğal bir salon oluşturabilirsiniz. Eğer bahçeye bakan bir salonunuz var ise cam duvar veya geniş pencere ile bahçenizin doğallığını salona taşıyabilirsiniz.

Atıl durumdaki bir balkonun şaşırtan değişimi
Bu salon dekorasyonlarından siz en çok hangisini beğendiniz?

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