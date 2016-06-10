Türkiye'den mobilyaları ile göz kamaştıran 10 salon

Kırmızı renk bulunduğu her alana cazibe kazandıran ve çekici özelliği olan bir renktir. Resimde yer alan salon kırmızı renkte dekore edilerek salonun havası tamamen değiştirilmiş. Koyu kırmızı koltuklar ve destekleyici unsurlar olarak koyu kırmızı perdeler bir arada dekore edilerek salonun çekici bir salon olması sağlanmış. Ayrıca kırmızı ile uyumlu beyaz renk kullanılmış ve sonuç olarak resimdeki gibi şık ve göz alıcı bir salon oluşturulmuş.