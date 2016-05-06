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Sade modern ve apaydınlık bir apartman dairesi

Murat Aksoy Murat Aksoy
Mieszkanie - Warszawa Włochy, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Oturma Odası
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Bugün sizlere tanıtacağımız daire Polonya’da yer alıyor. Modern dekorasyonun en güzel örneklerinden  biri olan dairemiz sadeliğiyle ama ayrıca şıklığıyla da ön plana çıkıyor. Genelde açık ve pastel renklerin hakimiyetinde olan daire, ince ve zarif çizgilerden oluşan modern mobilyalarla dekore edilmiş. Şimdi gelin, yine Polonyalı bir fotoğrafçı olan Michal Mlynarczyk’in fotoğrafları eşliğinde bu daireye biraz daha yakından bakalım.

Kompakt bir yemek alanı

Mieszkanie - Warszawa Włochy, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Oturma Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Mutfak ve yemek odasını ayrmadan, kompakt bir halde sunan projede beyaz ve ahşabın eşssiz uyumu gözleri kamaştırıyor. Bu uyuma destek vermek adına zemin döşemesi de parke olarak planlanmış ve bu parkeler de, mutfak dolapları ve tezgahla şahane bir harmoni içerisinde. Aydınlatma konusunda masraftan kaçınılmayan yemek alanında, pencerelerin görece çokluğu ve büyüklüğü de bir başka dikkat çekici, nokta; bilhassa da doğal ışığın bolca alınması açısından.

Başka bir açıdan

Mieszkanie - Warszawa Włochy, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Mutfak
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Bu fotoğrafta da yemek alanını başka bir açıdan görüyoruz. Fotoğraftan da anlaşılacağı üzere sadece mutfak ve yemek odası değil, oturma odası da kompakt bir halde düzenlenmiş; kısacası herşey bir arada. Açık alan uygulamasının başarılı bir örneği diyebiliriz. Oturma odasının görünen kısmına baktığımızda yine ahşap ayrıntılar dikati çekmekte. Fıstık yeşili sandalyelerin, evin genel olarak açık renk hakimiyetindeki havasına başarıyla uyum sağladığını söyleyebiliriz.

Kompakt bir oturma odası

Mieszkanie - Warszawa Włochy, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Oturma Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Bu da yaşam alanının son açıdan görünümü. Mutfak tezgahının bulunduğu yerden çekilen fotoğrafta oturma odasını görmekteyiz. Arka duvarda görülen altıgen ayrıntıları küçümsemeyin, odaya çok farklı bir hava kattıklarını kesin olarak söyleyebiliriz. Yapay aydınlatmanın başarısından yukarıda bahsetmiştik, pencerelerin de geniş olmasıyla evin içi gerçekten apaydınlık görünüyor ki, zaten mobilyaların ve duvarların da açık renk olmasıyla, iç ferahlatıcı ve huzurlu bir görüntü elde edilmiş oluyor.

Yatak odası

Mieszkanie - Warszawa Włochy, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Yatak Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Yatak odası da bir hayli geniş olan pencereleri sayesinde yine diğer alanlar gibi aydınlık hususunda hiçbir sıkıntı çekmiyor gbi görünüyor. Ancak fazla aydınlığın zaman zaman uyku kalitesini olumsuz anlamda etkilemesinin önüne geçmek ve aydınlık etkisini az da olsa kırmak için duvarların koyu lacivert renkte düşünüldüğünü anlıyoruz. Lacivert rengi dengelemek için, oldukça doğru bir yaklaşımla açık pembe renkli yastıklar ve gül kurusu perdeler de başarılı ayrıntılar olarak göze çarpıyor.

Yatak odasında bir çalışma alanı

Mieszkanie - Warszawa Włochy, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Yatak Odası
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Evin büyüklüğü ayrıca bir çalışma odasına müsaade etmediğinden olsa gerek, yatak odasının içinde bir çalışma odası oluşturulmuş. Böylesine aydınlık bir odada çalışma alanı çok da yanlış bir tercih sayılamaz doğrusunu söylemek gerekirse. Konumlandırma açısından da başarılı olduğunu söylemek mümkün, odanın alanı maksimum verimi alabilecek şekilde düzenlenmiş. Odadaki elektronik eşyalar ve sandalye de siyah renkleri sebebiyle yaptıkları kontrastla, şık ayrıntılar olarak öne çıkıyor.

Banyo

Mieszkanie - Warszawa Włochy, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Banyo
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Banyoda da evin diğer alanlarında olduğu gibi elbette modern çizgiler öne çıkıyor. Bir başka dikkat çekici nokta ise, yine bu mekanda da dolap ve tabure şeklinde olmak üzere ahşap ayrıntılara yer verilmiş olması. Banyonun sınırlı alanının doğru kullanıldığını söylemeliyiz; şöyle ki; bir küvet dahi bu sınırlı alanda kendine yer bulmayı başarabilimiş.

Antre

Mieszkanie - Warszawa Włochy, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Son olarak evin antre bölümündeyiz. Evin diğer kısımlarındaki tarzdan ayrılan bir ayrıntı yakalamak mümkün değil; yine modern ve sade çizgiler ile beyaz rengin hakimiyeti söz konusu.

Değişik dekorasyon fikirlerine olan ilginiz devam ediyorsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz sizleri daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Dönüşümle karakter kazanan modern bir daire’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmaya davet ediyoruz.

Ferah, şık ve stil sahibi yaşam alanları
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