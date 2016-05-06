Sade modern ve apaydınlık bir apartman dairesi

Son olarak evin antre bölümündeyiz. Evin diğer kısımlarındaki tarzdan ayrılan bir ayrıntı yakalamak mümkün değil; yine modern ve sade çizgiler ile beyaz rengin hakimiyeti söz konusu.

Değişik dekorasyon fikirlerine olan ilginiz devam ediyorsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz sizleri daha önce yine bu sitede yayınlanmış olan ve ‘Dönüşümle karakter kazanan modern bir daire’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmaya davet ediyoruz.