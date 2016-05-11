Mütevazi bir evin ihtişamlı dönüşümü

Yatak odasında da yine alanın küçük olmasının verdiği zorunluluk nedeniyle sade bir dekorasyon çizgisi yakalanmaya özen gösterilmiş. Gördüğünüz gibi yatak odasında sadece bir yatak bulunmakta. Yerden kazanmak için yatak yüksek seçilerek, yatağın altının depo ya da dolap olarak kullanılması cihetine gidilmiş. Doğal ışık açısından sorun yaşanmayan yatak odasında, son derece şık ve modern yapay aydınlatma elemanlarıyla aydınlatma fonksiyonu zenginleştirilmiş.

Ev dönüşüm hikayelerine, bilhassa da küçük evlerin dönüşüm hikayelerine merakınız varsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Özenle yenilenen şık ve modern bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmeniz yeni fikirler elde etmeniz açısından yararlı olabilir diye düşünüyoruz.