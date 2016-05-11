Mütevazi bir evin ihtişamlı dönüşümü

Küçük bir alan demek, en azından her zaman, kısıtlı bir alan demek değildir. Çok küçük alanlarda da biraz yaratıcılık ve hayal gücü, biraz da teknik bilgi yardımıyla, istediğiniz ve hayalinizdeki sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bugünkü ev tanıtım yazımız da, böyle küçük bir evin hikayesini konu alıyor. Bir Güney Kore firması olan Handy Design’ın üstlendiği bu dönüşünm hikayesine, şimdi fotoğraflarımız yardımıyla biraz daha yakından bakalım.
Belki berbat denilemez, zira en azından bol çiçekli bir bahçe bir nebze potansiyel taşıyor demektir ancak özellikle de alimünyum dış kapılardan dolayı evin dış cephesinin çok da şık görünmediğini söylemek durumundayız. Evin önünden geçen ve üzerinde mandalların asılı olduğu ip bize kendi kültürümüzü hatırlatsa da artık 2016 yılının içinde bulunduğumuz dünyada, özellikle de dekorasyon dünyasında böyle görüntülere yer yok.
Evin arka tarafının önceki halini bu fotoğrafta görmekteyiz. Evin arka cephesinde bir garaj ve bu garajın da bir kapısı var. Garaj kapısının da yine tıpkı ön tarafta olduğu gibi alimünyumdan olduğunu görüyoruz. Tadilat yapılması gereken diğer unsurlar ise elbette oldukça eski vebakımsız görünen bahçe duvarları ile garajın çatı kısmı. Madem ki ev oldukça modern bir hale getirilmek isteniyor, öyleyse bu durumda renk konusunda da bir değişim yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bakalım dönüşümün ardından bu minik yuva nasıl bir şekil almış.
Az önce eski halini gördüğünüz garajıkn yeni hali. Gerçekten dönüşümden sonra bu cephe bambaşka bir karakter edinmiş durumda. Modernist mimariye de uygun olarak beyaz renk benşimsenmiş bu kez ve doğru bir seçim olmuş. Aydınlatmada yine eski püskğ aydınlatma elemanlarının yerini daha şık modeller almış. Alimünyum ahşap kapısının da yerini son derece şık bir ahşap garaj kapısına bırakığını görüyoruz.
Şimdi de biraz evin içerisinde dolanalım. Uzak Doğu mmari tarzında sıkça rastladığımız evdeki alanların cam panel ya da cam duvarlarla ayrılması geleneğinin izlerini burada da sürebiliyoruz. Oturma odası, buzlu cam panellerle diğer alandan ayrılmış durumda. Bu panellerin siyah renklerinin yanına televizyonun rengini de eklediğimizde beyaz hakimiyetindeki odada ne kadar başarılı kontrast unsurları bulunduğunu da anlamış oluyoruz. Evin içinde bolca alana yer verilmesi, sade ve görece küçük mobilyaların seçilmesi; hem modernizmin, hem de çelişkili gibi görünse de, klasik Uzak Doğu mimari geleneğinin bir sonucu.
Banyoda da yine sadelikten taviz verilmediğini görüyoruz. Her ne kadar içeriye doğal ışık sağlayan pencere çok büyük olmasa da, fayans seçimindeki doğruluk nedeniyle (yani beyaz rengin kullanılmasıyla) içerisi oldukça aydınlık ve ferah gözüküyor. Mekanın darlığı nedeniyle haklı olarak bir küvete yer verilmemiş. Ayna seçiminin ise oldukça başarılı olduğunu söylemeliyiz, banyonun ve evin genel çizgisiyle uyumlu.
Yatak odasında da yine alanın küçük olmasının verdiği zorunluluk nedeniyle sade bir dekorasyon çizgisi yakalanmaya özen gösterilmiş. Gördüğünüz gibi yatak odasında sadece bir yatak bulunmakta. Yerden kazanmak için yatak yüksek seçilerek, yatağın altının depo ya da dolap olarak kullanılması cihetine gidilmiş. Doğal ışık açısından sorun yaşanmayan yatak odasında, son derece şık ve modern yapay aydınlatma elemanlarıyla aydınlatma fonksiyonu zenginleştirilmiş.
Ev dönüşüm hikayelerine, bilhassa da küçük evlerin dönüşüm hikayelerine merakınız varsa ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Özenle yenilenen şık ve modern bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirmeniz yeni fikirler elde etmeniz açısından yararlı olabilir diye düşünüyoruz.