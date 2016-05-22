현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Doğal taş yüzeyler: Sağlamlık ve şıklık bir arada

Özlem K. Özlem K.
Moderne und individuelle Black Rustic-Fliesen, jonastone jonastone Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Doğal taşlar binlerce yıldır insanlığın barınma ihtiyacını karşılamak için kullandığı malzemelerin başında geliyor. Bin yıllar boyunca doğal taşlarla muazzam mimari eserler ortaya çıkarılmış ve hatta bu eserlerin bir kısmı bugün dahi görülebilir. Taş ustalığı da tarihin en eski iş kollarından biridir. Bununla birlikte özellikle yüz yıldır alternatif yapı malzemelerinin hızlı gelişimiyle birlikte doğal taş kullanımı büyük ölçüde azaldı ve belli alanlara sıkıştı dersek yanlış olmaz. Bugün ancak bazı müstakil evlerde yapı malzemesi olarak kullanılan doğal taşlar, diğer taraftan da hayatımızın başka alanlarına girmeye başladılar. Bu da ağırlıklı olarak iç mimari ve dekorasyon alanlarında karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda doğal taşların iç ve dış mekanlarda kullanımına dair çeşitli örnekleri bir araya getirdik. Evinize doğal bir güzellik katacak ve modern malzemelerin arasında sivrilerek sıradan ve monoton görünümü kıracak doğal taşların farklı kullanımları hiç kuşkusuz size de kendi eviniz için ilham kaynağı olacak.

Evin girişinde

Cubetti in porfido, MUSTAFA STONE PROJECTS SRL MUSTAFA STONE PROJECTS SRL
MUSTAFA STONE PROJECTS SRL

MUSTAFA STONE PROJECTS SRL
MUSTAFA STONE PROJECTS SRL
MUSTAFA STONE PROJECTS SRL

Doğal taş malzeme evlerin dış mekanlarında en çok tercih edilen yapı malzemelerinden biri. Aşırı derecede sağlam oluşu ve bu sayede kolay kolay yıpranmaması, çatlayıp kırılmaması ve üstyüne üstlük şık ve kaliteli bir görünüm sunmaları nedeniyle konutların verandalarında, otopark girişlerinde, yürüyüş yollarında sıkça kullanılmakta. 

Hem zeminde hem duvarlarda

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Balkon, Veranda & Teras
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Doğal taş zeminler sadece dayanıklılık ve kullanım kolaylığı açısından değil, evin atmosferini şekillendirmede de muhteşem sonuçlar vermektedir. Kullanıldıklara alana şık ve lüks bir görünüm sağlayan doğal taşlar dekorasyonu tamamlayan diğer ögelerle birlikte uyum içerisinde kullanıldığında mekanların en göz alıcı noktalarından biri olabilmektedir.

Peyzajda

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Doğal taş kullanımının en yaygın olduğu kullanım yerlerinden biri de bahçe peyzajı. Toprak ve bitkilerle muhteşem br uyum sağlayan doğal taş zeminler ve duvarlar için farklı boyutlarda ve şekillerde kesimi yapılmış, çeşit çeşit taş tür bulunmakta. Fotoğrafta Greeline Peyzaj tarafından gerçekleştirilmiş, taş zemin ve taş duvarlardan oluşan muhteşem bir proje görüyoruz. Oturma alanının ortasındaki fire pit (açıkhava şöminesi) ise mekanın adeta yıldızı.

Seramik karo yerine taş zemin

Moderne und individuelle Black Rustic-Fliesen, jonastone jonastone Modern Oturma Odası
jonastone

jonastone
jonastone
jonastone

Kaba kesimli değil, kusursuz gepmetrik şekillerde kesilmiş taş karoları da zeminleriniz için tercih edebilirsiniz. Taşın yüzeyindeki kusurlu doku ile kesimdeki mükemmel köşeler arasındaki kontrast bu örnekte adeta bir sanat eseri gibi. Siyaha yakın koyuluktaki grilere verilen isim olan antrasit rengin de bu yıl çok moda olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Parlak cilalı mermer yüzeyler

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Doğal taş deyince elbette mermeri de liste dışı bırakmayacağız. Ülkemiz mermer açısından oldukça zengin ve değişik renk ve desenlerde mermere ulaşmak için banka soymak gerekmiyor. Avrupa'da adeta zenginlik simgesi olan mermer yüzeyler bizler için, elbette ucuz olmamakla birlikte, oldukça ulaşılabilir fiyatlarda. Bu avantajı da iç ve dış mekanlarımızda şık bir biçimde kullanabiliriz.

Amorf taş ve mermer kombinasyonu

Taş Ev, F&F mimarlik F&F mimarlik Akdeniz Yatak Odası
F&amp;F mimarlik

Taş Ev

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Kaba kesimli taşlar ile keskin hatlara sahip, kusursuz kesimli taş yüzeyler de bir arada kullanılabilir, tıpkı bu örnekte olduğu üzere. Fotoğrafta F & F Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiş bir taş ev restorasyonu projesinden yatak odası örneğini görmekteyiz. Konutun tamamına ’Taş ve ahşabın dansı’ başılıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz. Farklı türlerdeki doğal taşların bir arada, muazzam bir uyum içerisinde kullanıldığı bu proje kesinlikle göz atmaya değer.

Akılcı çözümlerle tasarlanan modern bir ev
Bu doğal taş kullanımlarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler