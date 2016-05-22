Doğal taş yüzeyler: Sağlamlık ve şıklık bir arada

Doğal taşlar binlerce yıldır insanlığın barınma ihtiyacını karşılamak için kullandığı malzemelerin başında geliyor. Bin yıllar boyunca doğal taşlarla muazzam mimari eserler ortaya çıkarılmış ve hatta bu eserlerin bir kısmı bugün dahi görülebilir. Taş ustalığı da tarihin en eski iş kollarından biridir. Bununla birlikte özellikle yüz yıldır alternatif yapı malzemelerinin hızlı gelişimiyle birlikte doğal taş kullanımı büyük ölçüde azaldı ve belli alanlara sıkıştı dersek yanlış olmaz. Bugün ancak bazı müstakil evlerde yapı malzemesi olarak kullanılan doğal taşlar, diğer taraftan da hayatımızın başka alanlarına girmeye başladılar. Bu da ağırlıklı olarak iç mimari ve dekorasyon alanlarında karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda doğal taşların iç ve dış mekanlarda kullanımına dair çeşitli örnekleri bir araya getirdik. Evinize doğal bir güzellik katacak ve modern malzemelerin arasında sivrilerek sıradan ve monoton görünümü kıracak doğal taşların farklı kullanımları hiç kuşkusuz size de kendi eviniz için ilham kaynağı olacak.
Doğal taş malzeme evlerin dış mekanlarında en çok tercih edilen yapı malzemelerinden biri. Aşırı derecede sağlam oluşu ve bu sayede kolay kolay yıpranmaması, çatlayıp kırılmaması ve üstyüne üstlük şık ve kaliteli bir görünüm sunmaları nedeniyle konutların verandalarında, otopark girişlerinde, yürüyüş yollarında sıkça kullanılmakta.
Doğal taş zeminler sadece dayanıklılık ve kullanım kolaylığı açısından değil, evin atmosferini şekillendirmede de muhteşem sonuçlar vermektedir. Kullanıldıklara alana şık ve lüks bir görünüm sağlayan doğal taşlar dekorasyonu tamamlayan diğer ögelerle birlikte uyum içerisinde kullanıldığında mekanların en göz alıcı noktalarından biri olabilmektedir.
Doğal taş kullanımının en yaygın olduğu kullanım yerlerinden biri de bahçe peyzajı. Toprak ve bitkilerle muhteşem br uyum sağlayan doğal taş zeminler ve duvarlar için farklı boyutlarda ve şekillerde kesimi yapılmış, çeşit çeşit taş tür bulunmakta. Fotoğrafta Greeline Peyzaj tarafından gerçekleştirilmiş, taş zemin ve taş duvarlardan oluşan muhteşem bir proje görüyoruz. Oturma alanının ortasındaki fire pit (açıkhava şöminesi) ise mekanın adeta yıldızı.
Kaba kesimli değil, kusursuz gepmetrik şekillerde kesilmiş taş karoları da zeminleriniz için tercih edebilirsiniz. Taşın yüzeyindeki
kusurlu doku ile kesimdeki mükemmel köşeler arasındaki kontrast bu örnekte adeta bir sanat eseri gibi. Siyaha yakın koyuluktaki grilere verilen isim olan antrasit rengin de bu yıl çok moda olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
Doğal taş deyince elbette mermeri de liste dışı bırakmayacağız. Ülkemiz mermer açısından oldukça zengin ve değişik renk ve desenlerde mermere ulaşmak için banka soymak gerekmiyor. Avrupa'da adeta zenginlik simgesi olan mermer yüzeyler bizler için, elbette ucuz olmamakla birlikte, oldukça ulaşılabilir fiyatlarda. Bu avantajı da iç ve dış mekanlarımızda şık bir biçimde kullanabiliriz.
Kaba kesimli taşlar ile keskin hatlara sahip, kusursuz kesimli taş yüzeyler de bir arada kullanılabilir, tıpkı bu örnekte olduğu üzere. Fotoğrafta F & F Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiş bir taş ev restorasyonu projesinden yatak odası örneğini görmekteyiz. Konutun tamamına ’Taş ve ahşabın dansı’ başılıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz. Farklı türlerdeki doğal taşların bir arada, muazzam bir uyum içerisinde kullanıldığı bu proje kesinlikle göz atmaya değer.