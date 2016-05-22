Doğal taş yüzeyler: Sağlamlık ve şıklık bir arada

Doğal taşlar binlerce yıldır insanlığın barınma ihtiyacını karşılamak için kullandığı malzemelerin başında geliyor. Bin yıllar boyunca doğal taşlarla muazzam mimari eserler ortaya çıkarılmış ve hatta bu eserlerin bir kısmı bugün dahi görülebilir. Taş ustalığı da tarihin en eski iş kollarından biridir. Bununla birlikte özellikle yüz yıldır alternatif yapı malzemelerinin hızlı gelişimiyle birlikte doğal taş kullanımı büyük ölçüde azaldı ve belli alanlara sıkıştı dersek yanlış olmaz. Bugün ancak bazı müstakil evlerde yapı malzemesi olarak kullanılan doğal taşlar, diğer taraftan da hayatımızın başka alanlarına girmeye başladılar. Bu da ağırlıklı olarak iç mimari ve dekorasyon alanlarında karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda doğal taşların iç ve dış mekanlarda kullanımına dair çeşitli örnekleri bir araya getirdik. Evinize doğal bir güzellik katacak ve modern malzemelerin arasında sivrilerek sıradan ve monoton görünümü kıracak doğal taşların farklı kullanımları hiç kuşkusuz size de kendi eviniz için ilham kaynağı olacak.