Kırsalda çağdaş bir malikane

Kendimize sıfırdan bir ev inşa ettireceğimiz zaman ya da genel bir tadilata girişeceğimiz zaman çevremizde, gezdiğimiz yerlerdeki evlere bakar, kendi müstakbel evimiz için en iyi fikirleri almaya çalışırız. Çevremizde gördüğümüz bu evler bizler için muhteşem birer ilham kaynağı olabilir ancak şöyle bir problemle de baş başa kalırız: Bu evlerin yalnızca dışlarını görebiliriz; iç kısımları konusunda ancak hayal gücümüze güveniriz. homify 360 ise siz okuyucularımız için her gün hem dışını hem de içini ayrıntılı bir şekilde gezip görebileceğiniz, her biri birbirinden farklı mimari tarzlara sahip, farklı bütçeler ile farklı lokasyonlarda inşa edilmiş konut örnekleri getiriyor.

Bugünkü yazımızda da , yine muhteşem bir müstakil konutun dışını ve içini gönlümüzce gezip tüm ayrıntıları göreceğiz. Kırsal bir bölgede konumlanan bu lüks ve çağdaş yapı geniş hacmi ve geometrik şekillerin bir araya getirilmesinden oluşuyormuş gibi görünen yapısıyla dikkat çekiyor. Konutun en göz alıcı yanlarından bir diğeri ise, çağdaş formları ve yüzeyleri geleneksel mimari ögeler olan doğal taş ve ahşap gibi malzemeler ile kusursuz bir uyum içerisinde kullanabilmiş olması. Johannesburg'lu mimarlık şirketi Meulen Architects tarafından tasarlanıp inşa edilen bu konuta gelin daha yakından bakalım…