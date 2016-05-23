Kırsalda çağdaş bir malikane

Kendimize sıfırdan bir ev inşa ettireceğimiz zaman ya da genel bir tadilata girişeceğimiz zaman çevremizde, gezdiğimiz yerlerdeki evlere bakar, kendi müstakbel evimiz için en iyi fikirleri almaya çalışırız. Çevremizde gördüğümüz bu evler bizler için muhteşem birer ilham kaynağı olabilir ancak şöyle bir problemle de baş başa kalırız: Bu evlerin yalnızca dışlarını görebiliriz; iç kısımları konusunda ancak hayal gücümüze güveniriz. homify 360 ise siz okuyucularımız için her gün hem dışını hem de içini ayrıntılı bir şekilde gezip görebileceğiniz, her biri birbirinden farklı mimari tarzlara sahip, farklı bütçeler ile farklı lokasyonlarda inşa edilmiş konut örnekleri getiriyor.
Bugünkü yazımızda da , yine muhteşem bir müstakil konutun dışını ve içini gönlümüzce gezip tüm ayrıntıları göreceğiz. Kırsal bir bölgede konumlanan bu lüks ve çağdaş yapı geniş hacmi ve geometrik şekillerin bir araya getirilmesinden oluşuyormuş gibi görünen yapısıyla dikkat çekiyor. Konutun en göz alıcı yanlarından bir diğeri ise, çağdaş formları ve yüzeyleri geleneksel mimari ögeler olan doğal taş ve ahşap gibi malzemeler ile kusursuz bir uyum içerisinde kullanabilmiş olması. Johannesburg'lu mimarlık şirketi Meulen Architects tarafından tasarlanıp inşa edilen bu konuta gelin daha yakından bakalım…
Konut oldukça geniş bir iç alana, geniş balkon ve verandalara ve geniş bir bahçeye sahip. Gri renkli cephenin sert görünüşü yumuşak, sarı bir aydınlatma ile kırılmış. Keskin ve geometrik hatlar ise eğimli bir çatı ve taş döşeli duvarlar ile kırılarak hoş bir kontrast yaratılmış.
Konutun formu oldukça sıra dışı. Hiçbir cephe tek bir yüzeyden oluşmuyor ve birçok farklı geometrik şeklin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş vaziyette. Bu da konuta heykelsi bir hava katıyor.
Tahmin edebileceğiniz üzere, konutun oturma odasının ultra modern bir iç dekorasyonu var. Gri tonlarının yoğun olarak kullanıldığı mekanda canlı, parlak bir sarı da tekli koltuk, puf, kırlent gibi detaylarda tercih edilmiş. Fütüristik koltuk tasarımı ile enterean televizyon ünitesi ilk dikkati çeken unsurlar arasında. Bu oturma odasının ikinci oda olduğunu, mutafğın önünde başka bir oturma odası ve yemek odası içeren başka bir yaşam alanı olduğunu da belirtelim.
Mutfak stratejik bir biçimde en çok kullanılan terasların yanına yerleştirilmiş. Sıcak yaz ve bahar ayları boyunca evin veranda gibi açık alanları diğer kapalı alanlara göre daha çok kullanılıyor ve mutfak da bu sık kullanılan verandaların yanında yer alıyor.
Konutun merdivenleri konutun adeta özeti gibi. Doğal taş kaplama duvarlar, ahşap basamaklar ve cam korkuluk; son derece farklı yapıdaki malzemelerin bir arada muhtelem bir şekilde kullanılması.
Birbirinden farklı ’15 özel merdiven tasarımı’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Veranda ve yüzme havuzuna açılan yaşam alanında iç ve dış mekan sınırları geniş cam pencereler sayesinde neredeyse tamamen kalkmış. Lüks ve geniş alanlar birleşrek daha da hacimli ve gösterişli hale gelmiş. Yüksek tavan, yüzme havuzu gibi detaylar zaten lüksün yeni tanımları değiller mi?
Bir de gösterişli ancak zarif yatak odasını inceleyelim. Koyu gri tonlarının beyaz ve bej ile birlikte kullanıldığı mekana mor detaylar can vermiş. Mor yatak örtüsü, eflatun mumluklar ve mor orkideler ile lüks, sofistike, şık bir yatak odası ortaya çıkmış.
Gelelim son fotoğrafımıza. Konutun ana giriş kısmını, yani ön cephesini akşam vakti aydınlatmaları eşliğinde görüyoruz. İki yanda yer alan, simetrik bir biçimde ekilmiş ve her biri tek tek aydınlatılmış olan yüksek bitkiler girişe şaşaa katıyor.