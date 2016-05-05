Akıllara kazınacak modern bir yazlık

Yaza girmekteyiz ve tatil planları yapılmaya başlandı bile. Otel yerine yazlık evleri tercih edecekler için alternatif fikirler sunan ev projelerimizde karşınızdayız. Bu yazımızda akıllara kazınacak şahane bir yazlık ev projesi tanıtacağız. Ev konforunu tercih edenler için modern çizgilerle tasarlanan örnek projemiz, SEHW ARCHİTEKTUR GMBH imzası taşıyor. Dilerseniz daha fazla beklemeden projenin iç ve dış mekan görsellerini incelemeye başlayalım.
Evin arka cephesi görenleri büyülüyor. 600 metrekarelik alanda, büyük ve geniş bir alanı kullanmanın avantajlarını sunuyor. Peyzaj ve bahçe dizaynı ile dikkat çeken proje, manzaraya karşı teras kullanımına olanak veren bir tasarım anlayışı ile dizayn edilmiş.
Yalın ve sade çizgisi ile şık bir ön cephe ile karşı karşıyayız. Geniş sürgülü kapı sistemleri ile, aydınlık ve ferah iç mekan dizaynı, geniş alanlı odaları ile birçok ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak şekilde tasarlanmış. Modern stil geometrik formlar, yalın bir cephe, yeşil manzara ile bütünleşiyor.
Brüt betonun modern mimaride sıklıkla karşımıza çıktığı şahane örneklerinden. Mekanlar arası sirkülasyonu sağlayan geçiş, açık renk tonları, geometrik formlar ve süs bitkileri ile estetik bir dil yakalıyor. Dekoratif öğeler katan doğal bitkilerin bulunduğu alanda çakıl taşları ile doldurulan dairesel alanlar, tavandaki geometrik formlar ayrıca dikkat çekiyor.
Açık plan oturma alanı, yemek alanı ile ilişki kuruyor. Bölücü duvar olmaksızın, oturma alanı ile yemek alanını bölmenin yollarından biri, mobilyaların yöneliminden faydalanmak olacaktır. Koltukların yerleşim pozisyonu, oturma alanının sınırlarını oluşturmaya yetiyor. Dekoratif duvar rafları ise yine modern stil dizayn edilmiş. Tek materyalin duvar dekorunda kullanılması ile etkileyici bir sonuç elde edilmesine şık bir örnek.
Başka bir açıdan bakıldığında, yemek alanı daha net görülüyor. Ahşap masa tablası ile duvar dekorunda kullanılan ahşap renk tonları ve dokuları benzer. Sıcak ahşap dokusu ile metal masa ve sandalye ayakları, nötr grilerin şahane uyumuna şahidiz.
Çalışma alanı için aydınlık bir alan ve dingin bir manzara mevcut. Doğa ile iç içe, yeşilin ferahlatıcı etkisiyle, iç açan bir çalışma ortamı. Birçok kişinin hayallerini, nefis bir manzara eşliğinde oturma keyfi, aydınlık bir atmosferde çalışma imkanları süsler. Hem manzara eşliğinde, hem de konforlu bir çalışma alanı sunan evin bu bölümünde boydan boya geniş camlar dış mekanlar bütünleşmeyi sağlıyor. Doğayı içeri davet eden tasarım anlayışı ile, dar ve küçük alanları olduğundan daha geniş göstermek mümkün.
Diğer mekanlarda kullanılan nötr renklerin kullanımına banyoda da rastlıyoruz. Gri, beyaz ve metal renginin kullanımı soğuk bir atmosfer elde etmenizi sağlar. Nötr renklerin soğuk algısını değiştirmek için diğer mekanlarda sıcaklık katan ahşap materyal kullanılmıştı. Banyoda da, duvar nişlerinde ve dekoratif aynada kullanılan ışıklandırma unsurları ile sıcaklık yakalanmış. Dikdörtgen planlı bir banyoyu olduğundan daha geniş göstermek için, geniş dekoratif ayna modeli, uzun duvar alanında fonksiyonel amaçlı değerlendiriliyor.
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