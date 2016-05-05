Akıllara kazınacak modern bir yazlık

Diğer mekanlarda kullanılan nötr renklerin kullanımına banyoda da rastlıyoruz. Gri, beyaz ve metal renginin kullanımı soğuk bir atmosfer elde etmenizi sağlar. Nötr renklerin soğuk algısını değiştirmek için diğer mekanlarda sıcaklık katan ahşap materyal kullanılmıştı. Banyoda da, duvar nişlerinde ve dekoratif aynada kullanılan ışıklandırma unsurları ile sıcaklık yakalanmış. Dikdörtgen planlı bir banyoyu olduğundan daha geniş göstermek için, geniş dekoratif ayna modeli, uzun duvar alanında fonksiyonel amaçlı değerlendiriliyor.

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