Modern ve şık bir apartman dairesi

Küçük dairelerde odaların fonksiyonel kullanımı ve tasarım anlayışı ne kadar önemli ise, banyo dekorasyonu da o derece önemlidir. Açık zemin tonlarına burada da yer verilmiş. Işıl ışıl, ferah bir etki yaratan banyo dekorasyonu oldukça göz alıcı. Küçük mekanlara derinlik katan aynalar, hem işlevsel hem de estetik çözümler sunuyor. Evin diğer alanlarında olduğu gibi, banyoda da modern bir avize modeli ve ahşap niş dekorlar kullanılıyor. Küçük dairelerde ferah ve iç açıcı atmosfer yaratmak isteyenlere, enfes fikirler sunan bir proje.

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