Modern ve şık bir apartman dairesi

Bugün sizlere işlevselliği ve modern çizgisi ile dikkat çeken ışıl ışıl bir apartman dairesi projesini tanıtacağız. Natürel dokuları ve renk tonlarını yapı malzemelerinde kullanmayı tercih edeceklerin oldukça hoşuna gidecek. Krem, kahve, bej gibi natürel renk tonlarının kullanımı dinlendirici bir atmosfer ve yalın bir dille tasarlanan bir dekor oluşturmanızı sağlayacaktır. Her metrekaresinin özenle tasarlandığı apartman dairesi projesi, MİCHAŁ MŁYNARCZYK imzası taşıyor. Natürel tonlarla nötr renkleri buluşturan iç mekanda nasıl ışıl ışıl bir sonuç elde edileceğini görmek istiyorsanız, iç mekan görsellerini incelemeden geçmeyin!
Zarafeti ile dikkat çeken küçük bir oturma odası. Yemek alanı ile oturma alanı aynı mekanda çözülmüş. Çok fazla yer kaplamayan dairesel formdaki yemek masası, ışıl ışıl bir aydınlatma aksesuarı ile tamamlanıyor. Modern stil mobilya tercihleri ile, açık ve yalın zemin tonları tercih edilmiş. Uyumun ve ahengin modern stille buluştuğu mekanda aksesuarların kattığı detaylar mekanı ayrıca güzelleştiriyor.
Oturma odasına diğer bir açıdan bakıyoruz. Oturma alanını gösteren bu açıda, natürel ve nötr renkler zeminlerde tercih edilmiş. Duvar ve döşeme zemini, koltuk ve perde tercihlerinde yalın renkler tercih edilmesi mekana ayrıca aydınlık ve dingin bir atmosfer katıyor. Dingin ve yalın zemin tonları, parlak ve cesur renklerin kullanımına yer açıyor. Dekoratif renkli yastıklar, ve yine renkli bir duvar dekoru tablo ile oturma odası atmosferinde sıcak bir hava yakalanıyor.
Beyaz mutfak dolapları ve açık ahşap dokusu ile, mutfak alanı göz yormuyor. Yalın bir dille tasarlanan açık mutfak alanı, şık bir yemek masası ile tamamlanıyor, ışıl ışıl bir avize ile aydınlatılıyor. Dekoratif öğelerin yanı sıra, modern stil tercih edilen mobilyalar kullanılıyor. Sandalyelerde ahşap ayaklar tercih edilmiş. İç mekanda yoğunlukla ahşap materyal kullanımına rağmen, açık ve ferah bir görünüm kazandırılıyor. Ayrıca minmalist çizgi ile tasarlanan çok sayıda mutfak dolapları kullanılıyor ve göz karmaşası yaratmıyor.
Apartman dairesi geniş odalar sunmuyor. Dolayısıyla küçük alanlarda oturma, uyuma, yemek yeme problemlerini işlevsel amaçlı çözmek gerekir. Yatak odası dekoru, diğer mekanlarla uyum ve ahenk içinde. Natürel renklerin kullanımının yanı sıra, sıcaklık katan dokular tercih ediliyor. Nötre renkli zeminlerin kullanımı ile canlı ve parlak renklerin kullanımına yer açılıyor. Cesur renkleri kullanmaktan çekinmeyin. Nötr renklerin kullanıldığı zeminler parlak renklerin kullanımına yer açar ve denge sağlar.
Küçük dairelerde odaların fonksiyonel kullanımı ve tasarım anlayışı ne kadar önemli ise, banyo dekorasyonu da o derece önemlidir. Açık zemin tonlarına burada da yer verilmiş. Işıl ışıl, ferah bir etki yaratan banyo dekorasyonu oldukça göz alıcı. Küçük mekanlara derinlik katan aynalar, hem işlevsel hem de estetik çözümler sunuyor. Evin diğer alanlarında olduğu gibi, banyoda da modern bir avize modeli ve ahşap niş dekorlar kullanılıyor. Küçük dairelerde ferah ve iç açıcı atmosfer yaratmak isteyenlere, enfes fikirler sunan bir proje.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Işıklar içinde bir daire’ yazımız da ilginizi çekebilir.