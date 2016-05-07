Türkiye'den baştan çıkarıcı 10 mutfak

Özellikle son yıllarda minimalist yaklaşım, modern stil, geometrik formlar, asimetri gibi değerler, iç mimarinin yapı taşlarından biri oldu. Klasik stil değerlerin vazgeçilmezliği ile günümüz teknolojisi buluşunca, şahane mutfak modelleri ortaya çıkıyor. Birbirinden güzel farklı stillerde mutfak modelleri, hangi stil ve tarzı uygulayacağınıza dair fikirler verebilir. Bu yazımızda sizler için Türkiye'den 10 baştan çıkarıcı mutfak modelini derledik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Şahane bir mutfak modeli ile başlıyoruz. Klasik stil öğelerle modern teknolojiyi buluşturan mutfak modeli, zarafeti ile göz dolduruyor. Duvar dekoru ile renklendirilen mutfakta, sade ve yalın bir dille mutfak mobilyaları dizayn edilmiş. Klasik stil ile modern öğelerin harmanlandığı enfes mutfak modeli, HAKAN HELVACIOĞLU imzası taşıyor.
Eski bir yapının yeniden tasarlanması ile renkli bir Akdeniz mutfağı modeli ortaya çıkıyor. Geçmişin izlerini taşıyan yer döşemesi karolar, kontrast renkleri ile oldukça dinamik bir hava katıyor. Renklerin ahengi ve dönemsel izler taşıyan mutfak modelleri ile ilgilenenler için şahane bir mutfak modeli.
Mutfaklar için fonksiyonel rafların önemi tartışılamaz. Özellikle estetik sunumlarla dizayn edilen raflar, bir mutfağın çehresini oluşturabilir. İşlevsel depolama sitemleri ve dekoratif rafları değerlendirin.
İçinizi ısıtan renklerle şık bir mutfak dekoru oluşturmak çok kolay. Özellikle canlı renklerin kullanımı ve dekoratif öğeler bir arada değerlendirilirken uyum ve ahengi tercih edenler için, natürel renk tonları tavsiye edilir. Kahverengi, krem ve bej renkleri kullanabilir, doğadan yeşil renk ile ahşabı buluşturabilirsiniz. Tavan dekorlarının unutulmadığı mutfak dekorasyonunda, country stil öğelerle şık bir mutfak dekoru oluşturulmuş.
Klasik stil zarafetten vazgeçmeyenlere şık bir mutfak modeli. Mutfak dolapları üzerinde altın rengi işlemeler, ihtişamlı perdeler ve şahane renk uyumu ile göz alıcı bir sonuç elde edilmiş. Mutfak dekorasyonunu tamamlayan klasik çizgideki avize şıklığı da unutulmamış.
Mutfağa sıra dışı bir etki yaratmak istiyorsanız, mutfak dolapları kadar, mutfak duvarları ile ilgili dekorları da değerlendirebilirsiniz. Mutfak zeminlerini sade ve yalın bir diller tasarlarken, duvar dekoru ile renkli, canlı ve dinamik bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Görenleri hayran bırakan bir mutfak modeli daha Hakan Helvacıoğlu imzası taşıyor. Klasik stilden vazgeçmeyenlere şık ve zarif çözümler sunan mutfak modelleri, göz alıcı avize modelleri, şık mutfak adası ünitesi ve dekoratif mobilya ürünleri, aksesuarlarla tamamlanıyor.
Renkler kadar dokular ve materyallerin ön plana çıktığı bir mutfak modeli ile devam ediyoruz. İster modern stil, ister klasik cazibenin etkisinde olun, stiller kadar farklı tarzları da mutfak dekorlarında değerlendirebilirsiniz. Vintage ürünler ve dekor fikirleri ile ilgilenenler için, günümüzden şık bir mutfak modeli Bartın'da tasarlanmış projelerden biri.
Siyahın büyüleyici cazibesi ile Amerikan tipi mutfak modelini buluşturan örneğimiz, birçok kişinin hayallerini süsleyebilir. Gümüş renk ile siyahın birlikteliği oldukça şık bir sonuç elde etmiş. Yoğunlukla dikdörtgen ve geometrik formlar verilen tasarımda, tavan dekoru ve şık aydınlatma unsurları unutulmamış.
Nefis bir manzara eşliğinde mutfak sahibi olmayı kim hayal etmez. Doğal ışığı muntazam alan ferah bir mutfak. Tüm bunların yanı sıra, doğru ve ölçülü ışıklandırma ile estetik bir görünüm kazandırılmış. Mutfak aksesuarları ile modern ve şık bir görünüm kazandırmak, sanıldığı kadar zor olmayabilir.
Bu yazımız ilginizi çektiyse, ayrıca ’Mutfak tasarımı’ yazımız da ilginizi çekebilir.