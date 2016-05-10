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Fonksiyonel detaylarıyla 10 modern mutfak modeli

Meral Eser Meral Eser
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Mutfak
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Son yıllarda modern stil mutfak modelleri ile şık ve alternatif çözümleriyle oldukça tercih ediliyor. Dinamizm, canlılık, geometrik formlar, yalın çizgiler ve dahası. Estetik değerlerin yanı sıra, fonksiyonel özelliklerin de öne çıktığı 10 modern mutfak modelini sizler için derledik.

Geniş mutfaklar

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Mutfak
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Evinde geniş mutfak kullanım alanı, birçok kişinin hayalini süsler. Özellikle çocuklu aileler için mutfak alanı sadece yemek hazırlama alanı değil, ortak kullanım alanlarıdır. Yeme ve hazırlama ihtiyaçlarını aynı alanda çözmek isteyenlere geniş mutfaklar alternatif çözümler sunuyor. Örnek görselimizde işlevsel bir mutfak adası, boydan boyda mutfak tezgahı, tüm ihtiyaçları gözetiyor. Kahverengi tonları, beyaz ve metal dokuların kullanıldığı aydınlık mutfak projesi, JUAN LUİS FERNÁNDEZ imzası taşıyor. 

Sanata yer açın

Itaquera | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Modern Mutfak Kırmızı
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Özellikle mutfak dekorasyonu, onlarca farklı stil ve tarzla yeniden yorumlanabilir. Mutfağınıza farklı bir hava getirmek, ve ilgi çekici bir görünüm elde etmek istiyorsanız; karakteristik öğeler değerlendirebilirsiniz. Sanat düşkünleri için, mutfaklarda duvar dekorları değerlendirilebilir. Mutfak dolapları, işlevsel kara tahta olarak değerlendirilebilir. 

Sıcaklık katan unsurlar

Apartamento Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo, Haus Brasil Arquitetura e Interiores Haus Brasil Arquitetura e Interiores Modern Mutfak
Haus Brasil Arquitetura e Interiores

Haus Brasil Arquitetura e Interiores
Haus Brasil Arquitetura e Interiores
Haus Brasil Arquitetura e Interiores

İster mutfak, ister diğer iç mekanları döşeyin; ahşabın şekil alabilirliği fonksiyonel unsurlar katarken, renk ve dokusu sıcak bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacaktır. Her stilde dekorasyonun vazgeçilmez  birer öğesi olan ahşap materyal, şık bir aydınlatma ile daha da sıcak bir atmosfer yaratmanızda etkili olacaktır.

Dar alanlar

Apartamento NR, HM2 arquitetura criativa HM2 arquitetura criativa Modern Mutfak
HM2 arquitetura criativa

HM2 arquitetura criativa
HM2 arquitetura criativa
HM2 arquitetura criativa

Özellikle küçük mutfaklarda dar alanlar problem teşkil edebilir. Her zaman büyük ve geniş mutfaklara sahip olamıyoruz. Küçük mutfaklarda depolama sistemleri ile, yer döşemesinde alan kaplayan malzemeler duvar düzlemine depolama  sistemleri ile taşınabilir. Alandan yer kazanmak, mutfak için oldukça fonksiyonel bir çözüm olacaktır. 

Büyüleyici beyaz

Французский стиль на современный лад для кухни и гостиной, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Modern Mutfak
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Beyazın asil çizgilerle buluştuğu mutfak modeli oldukça göze hitap ediyor. Kontrast yaratan mutfak tezgahı ise iç mekanda renkleri ön plana çıkarıyor, dinamik bir atmosfer yaratıyor. Şık aydınlatma unsurları ile tamamlanan mutfak alanında dört kişilik beyaz bir yemek masası takımı bulunuyor.

Renkler

Interiorismo, Heurop S.L Heurop S.L Modern Mutfak
Heurop S.L

Heurop S.L
Heurop S.L
Heurop S.L

Mutfak dolapları, günümüzde farklı renklerinin kullanımının yanı sıra, farklı doku ve işlevsel detayların tasarlanmasına yer açıyor. Örneğin işlevsel kara tahta modeli, belirlenen geniş yüzeyli bir mutfak dolabına uygulanabilir.

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Modern

Av. México-Condesa, Elías Arquitectura Elías Arquitectura Modern Mutfak
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

Göz alıcı modern bir mutfak modeli. Mutfak tezgahı ve mutfak adasının geometrik formlarla öne çıkarılması modernist bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Geometrik formlar, asimetri modern stil dekorasyon öğelerinin vazgeçilmezlerinden sayılabilir.

Malzemeler

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA Modern Mutfak
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

Doğal dokuların kullanımı, diğer alanlarda dekorasyonda kullanıldığı gibi, mutfak dekorasyonunda da oldukça estetik sonuçlar elde etmenize yardımcı olabiliyor. Mermerin, geçmişten günümüze iç mimariye şahane katkıları bulunmaktadır. Mermerin asaleti bir mutfağın görünümünü zenginleştirmeye yetecektir.

Minimalist yaklaşım

Appartement moderne Coeur de Ville (Lyon - 69), Tiffany FAYOLLE Tiffany FAYOLLE Modern Mutfak
Tiffany FAYOLLE

Tiffany FAYOLLE
Tiffany FAYOLLE
Tiffany FAYOLLE

Yalın çizgisi ile minimal stil oldukça cazip seçeneklerden yalnızca biri. Günümüzde minimalist yaklaşımla tasarlanan mutfaklar, estetik olduğu kadar fonksiyonel çözümler sunuyor. Mutfak adası ile yemek masasını farklı renk ve materyallerin buluşturması da ilginç ve çarpıcı bir sonuç elde etmeye yarayabilir.

Nötr renklerle parlak renkler

Private Residence in Vilamoura Leonor Moreira Romba - Arquitecturas Modern Mutfak
Leonor Moreira Romba – Arquitecturas

Private Residence in Vilamoura

Leonor Moreira Romba - Arquitecturas
Leonor Moreira Romba – Arquitecturas
Leonor Moreira Romba - Arquitecturas

İç mekana canlılık kazandırmak isteyenler için şık ve alternatif çözümlerden biri de renklerin dilini kullanmak sayılabilir. Nötr renklerle parlak ve cesaret isteyen renklerin bir arada kullanımı, denge sağlar ve göz alıcı bir sonuç elde etmenize yardımcı olur. Burada modern stil mutfak modellerini sonlandırıyoruz.

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