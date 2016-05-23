Şehir içinde modern rustik bir konut

homify 360 sayfalarında ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından en güzel, en ilham verici konutları dolaşıyoruz. Konutların hem dışlarını hem de içlerini detaylı bir şekilde gezme imkanı tanıyan 360 sayfaları bugün bizleri Hindistan'a götürüyor. Haryana eyaletindeki Panchkula şehrinde, yeşili bol bir semtte konumlanmış olan bu geniş ev modernize edilmiş rustik özellikleri ile dikkat çekiyor. Tasarım ve inşaat mimarlık firması Aayam Consultants taarfından gerçekleştirilmiş. Sakin bir semtte yer alan konutun balkonu bölgenin iklimine ve doğal yapısına uygun canlı bitkiler ile dekore edilmiş. Rustik bir etki yaratan ahşap detaylar tüm dış cephe boyunca kulllanılmış ancak genel mimari prensipte çağdaş tasarıma bağlı kalınmış. Konutun içinde de ahşap ve doğal taş gibi yapı unsurlarını modern bir konsept dahilinde sıklıkla göreceğiz. Gelin, daha detaylı bakalım.
Geniş ve üç kata yayılmış olan konutun dış cephesinde yatay ve dikey olacak şekilde ahşap paneller kullanılmış. Son derece büyük olan ara kat balkonu bölgenin iklimine uygun, yöresel, tropik canlı bitkiler ile süslenmiş. Ahşap yüzeyler ve canlı bitkilerin konutta davetkar, sıcak bir atmosfer yarattığını söyleyebiliriz.
Konutun ufak oturma odasında kırık beyaz renkli, konforlu bir köşe koltuk ve yağ yeşili kırlentler var. Televizyonun monte edildiği duvar ise toprak renklerine sahip doğal taşlarla kaplanmış. Açık renkli doğal ahşap yüzeyli televiyon ünitesi ile tüm renkler uyum içerisinde kullanılmış. Mekanın soğutması basit bir pervane ile sağlanıyor.
Ahşabın bolca kullanılması sonucu yakalanan rustik hava yemek odasına da hakim. Fotoğrafta sekiz kişilik geniş yemek masası ve konforlu sandalyeleri görüyoruz. Bu alanın tavanı ahşap ile kaplanmış ve iki aydınlatma elemanının arasında yine pervane yerleştirilmiş. Arka tarafta ahşap merdivenler görülebilir.
Ahşap merdivenlere cam kokuluk eşlik ediyor. Sıcak, sarı renkli bir duvar ile oluşturulan fon sayesinde bu alan son derece samimi ve sevimli olmuş. Merdiven altı kitaplık olatak değerlendirilmiş. ’Merdiven altını nasıl değerlendirebilirim? başlıklı yazmızda birbirinden değişik birçok öneri bulabilirsiniz.
Doğal taş ve eskitilmiş ahşap paneller ile kaplı banyo duvarları ahşap lavaboo tezgahı ile kombine edilmiş. Lavabo da son derece sıra dışı bir modele sahip; doğal taştan oyulma gibi görünüyor. Lavabo ünitesinin bir katında yer alan dekoratif taşlar da dikkat çekici.
Geldik konutn belki de en güzel yerine; arka bahçe! Şehir içinde bir bahçeye sahip olabilemek büyük lüks, hele bir de böylesi geniş bir bahçe adeta bulunmaz Hint kumaşı. Kot farkından dolayı konutun yalnızca tek bir katı bu açıdan görünüyor. Modern çizgilerin hakim olduğu bu cephe ve modern dış mekan oturma birimleri ilk dikkati çeken unsurlar.
Konutun en beklenmedik yanı ise bir meditasyn odasına sahip olması. Bu küçücük mekan antreden yarı açıkü ahşap seperatörle ayrılıyor. Dikdörtgern prizmaların aralıklarla bir araya gelmesinden oluşan seperatörde her bir prizmanın altına küçük bir çan şeklindeki LED aydınlatma elemanları yerleştirilmiş. Bir çift yer minderinden bakşa mobilya namına hiçbir şey barındırmayan meditasyon odası huzur dolu, sakin, davetkar bir alana dönüşmüş.