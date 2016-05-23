Şehir içinde modern rustik bir konut

homify 360 sayfalarında ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından en güzel, en ilham verici konutları dolaşıyoruz. Konutların hem dışlarını hem de içlerini detaylı bir şekilde gezme imkanı tanıyan 360 sayfaları bugün bizleri Hindistan'a götürüyor. Haryana eyaletindeki Panchkula şehrinde, yeşili bol bir semtte konumlanmış olan bu geniş ev modernize edilmiş rustik özellikleri ile dikkat çekiyor. Tasarım ve inşaat mimarlık firması Aayam Consultants taarfından gerçekleştirilmiş. Sakin bir semtte yer alan konutun balkonu bölgenin iklimine ve doğal yapısına uygun canlı bitkiler ile dekore edilmiş. Rustik bir etki yaratan ahşap detaylar tüm dış cephe boyunca kulllanılmış ancak genel mimari prensipte çağdaş tasarıma bağlı kalınmış. Konutun içinde de ahşap ve doğal taş gibi yapı unsurlarını modern bir konsept dahilinde sıklıkla göreceğiz. Gelin, daha detaylı bakalım.