Yeni nesil fibercement paneller

Ülkemizde ve dünyada konut sektörü büyük bir hızla gelişirken, bilim ve teknolojinin çok çeşitli alanlarındaki ilerlemeler de sektöre yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Bu teknolojik gelişmeler sayesinde konut ve ticari yapıların üretiminde geçmişe oranla çok ciddi bir hızlanma yaşanıyor. Ortalama bir konutun sıfırdan itibaren yapılıp bitirilme süresi büyük ölçüde kısaldı. Bunda iş makinelerinin çeşitlenip güçlenmesi ve verimlerinin artmasının yanı sıra, asıl olarak inşaat malzemelerinde hazır paneller gibi son derece pratik yeni nesil ürünlerin ortaya çıkmasının da büyük payı var. Bugün artık temelden duvarlara, zeminden çatıya kadar bir yapının hemen her noktasında fabrika çıkışı hazır halde gelen panel tipi malzemeler kullanılabiliyor. Zamandan, işçilikten ve maliyetten büyük bir tasarruf yapılmasına olanak tanıyan bu son teknoloji mahsülü ürünler aynı zamanda dayanıklılıklarıyla da klasik inşaat malzemelerinin önüne geçmeyi başarıyorlar. Fibercement paneller de pek çok farklı alandaki kullanımlarıyla dikkat çeken bu yeni nesil malzemeler arasında yer alıyorlar. Ülkemizde de Sargrup İnşaat tarafından pazarlaması ve uygulaması yapılan Viroc fibercement panellerin kullanım alanlarına göz atmaya ne dersiniz?
Başta da belirttiğimiz gibi fibercement panellerin çok çeşitli kullanım alanları mevcut. Aslında bu malzemeyi pratikte bir tür inşaat legosu olarak bile düşünebilirsiniz. Uygulanma zorluğu bakımından da legodan çok farkı olmayan bu panellerle üretilen yapıları çok kısa bir sürede tamamlayıp içinde yaşanabilir hale getirmek mümkün oluyor.
Uzman personel tarafından müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hızla uygulaması yapılan ve kısa sürede kullanıldıkları binanın tamamlanmasına zemin hazırlayan fibercement paneller aynı zamanda çok çeşitli renklerde kullanılabilme imkanı ile modern bir görünüme sahip yapılara olanak tanıyor.
Oldukça yüksek tavanlı ve çatı açısından yararlanılarak yerleştirilen yüksek pencereleriyle dikkat çeken bu geniş alanın çatısında fibercement paneller kullanılmış. Renkleriyle mekâna farklı bir hava katan ve endüstriyel malzeme soğukluğunun yakınından bile geçmeyen paneller, hafif olmaları sebebiyle bu türden uygulamalara da elverişliler.
Büyük ölçüde fibercement kullanılarak üretilmiş bu yapının arka bahçesinde bulunan personel çıkış noktasında da gerek merdivenlerde gerekse de avlu duvarlarında yine aynı panellerin kullanıldığını görüyoruz. Bu durum farklı malzemelerle uğraşma derdini ortadan kaldırdığı gibi iç ve dış mekânlar arasında hoş bir uyum da yaratıyor.
Fibercement paneller farklı amaçlara göre farklı şekillerde ve renklerde kullanılabiliyor. Orta büyüklükteki bu ticari binada, özel olarak bir tarz ortaya çıkarmak için koyu gri renginde ve ham betonu andıran fibercement paneller tercih edilmiş. Binada ağırlıkla kullanılan bir diğer malzeme ise masif ahşap. Ham beton görüntüsüyle ahşapla harika bir uyum içindeki bu panellerin yarattığı sonuç gerçekten şaşırtıcı kalitede.
Fibercement panellerin bir diğer özelliği de hemen hiç artık çıkarmadan ve en küçük bir parçası bile boşa gitmeden tam olarak amaca uygun ve yeterli miktarda kullanılıyor olmaları. Üstelik inşaatların alışılmış moloz ve ambalaj atıklarından oluşan kirli ortamı yerine son derece derli toplu ve sağlıklı bir ortamda rahatlıkla uygulanabilen paneller arkalarında hiçbir iz bırakmadan sadece işlerini yapıyorlar.
Sargrup İnşaat'ın pazarlama ve uygulamasını yaptığı Viroc ürünlerinden bir diğeri de kompozit çimento cephe panelleri. Özellikle ticari yapılarda ve çok çeşitli büyük binalarda rahatlıkla kullanılabilen bu son derece dayanıklı panel modeli, görüntüsüyle de hazır bir malzeme olduğunu kesinlikle hissettirmiyor ve son derece kaliteli bir manzara sunuyor.
Viroc kompozit çimento cephe panellerinin uygulaması da tıpkı fibercement panellerde olduğu gibi son derece kolay. Uzman personel tarafından hızla uygulanan paneller, buradaki binanın bitmiş halinden de görebileceğiniz üzere oldukça sağlam görünüyor. Elbette yalnızca görünmekle kalmıyor, kompozit çimento cephe panelleri adeta taş duvarlarla yarışacak ve uzun yıllar ayakta kalacak ciddi bir sağlamlık ve dayanıklılık vaat ediyor.