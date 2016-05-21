Yeni nesil fibercement paneller

Ülkemizde ve dünyada konut sektörü büyük bir hızla gelişirken, bilim ve teknolojinin çok çeşitli alanlarındaki ilerlemeler de sektöre yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Bu teknolojik gelişmeler sayesinde konut ve ticari yapıların üretiminde geçmişe oranla çok ciddi bir hızlanma yaşanıyor. Ortalama bir konutun sıfırdan itibaren yapılıp bitirilme süresi büyük ölçüde kısaldı. Bunda iş makinelerinin çeşitlenip güçlenmesi ve verimlerinin artmasının yanı sıra, asıl olarak inşaat malzemelerinde hazır paneller gibi son derece pratik yeni nesil ürünlerin ortaya çıkmasının da büyük payı var. Bugün artık temelden duvarlara, zeminden çatıya kadar bir yapının hemen her noktasında fabrika çıkışı hazır halde gelen panel tipi malzemeler kullanılabiliyor. Zamandan, işçilikten ve maliyetten büyük bir tasarruf yapılmasına olanak tanıyan bu son teknoloji mahsülü ürünler aynı zamanda dayanıklılıklarıyla da klasik inşaat malzemelerinin önüne geçmeyi başarıyorlar. Fibercement paneller de pek çok farklı alandaki kullanımlarıyla dikkat çeken bu yeni nesil malzemeler arasında yer alıyorlar. Ülkemizde de Sargrup İnşaat tarafından pazarlaması ve uygulaması yapılan Viroc fibercement panellerin kullanım alanlarına göz atmaya ne dersiniz?