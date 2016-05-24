İçi dışından büyük, tek katlı bir ev

Şehir hayatından bunalan birçok aile kırsal bölgelere göç etmeye başladı. Ülkemizde fe yaygınlaşmaya başlayan bu eğilim, işini buna uygun ayarlayabilen birçok Avrupalı aile için de geçerli. Şehir hayatının karmaşasından, kirinden, kalabalığından ve zor hayat şartlarından bıkan soluğu köy ya da sayfiye yeri gibi daha sakin yerlerde alıyor. Bu durum da elbette kırsal kesimdeki konut ve inşaat piyasasını etkiliyor. Şehirliler kırsala yerleşiyor ancak şehirdeki konutlarında alışmış olukları konforu da yanlarında taşıyor. Konfordan kasıt yalnızca çağdaş mobilyalar ve elektronik aletler değil, yapı malzemeleri ve kendi alışık oldukları, kırsala göre daha sofistike olarak adlandırabileceğimiz mimari üsluplar. Bilinçli mimarlar ile konut sahipleri tarafından ortaklaşa yapılan tasarımlarda ise bölgenin yöresel mimarsine uyum sağlayabilen ancak tamamen modern ve teknolojik özelliklere sahip yapı malzemeleri kullanılan konutlar ortaya çıkıyor. Bugün siz okuyucularımıza tanıtımını yapacağımız konut da tam olarak bu özelliklere sahip. Basit, mütevazi bir köy evinin çağdaş yapı malzemelri ile yeniden üretilmesi olarak ifade edebileceğimiz bu konut Polonya'nın Wrocław şehrinde yer alan kırsal bir bölgede konumlamış. Mimarlık firması Pracownia Projektowa Archipelag tarafından gerçekleştirilen bu konut prejesini gelin hep birlikte gezelim.
Konut dışarıdan ilk bakışta ufakmış gibi görünüyor. Tek katlı oluşu ve üzerindeli antrasit renkli eğimli çatısı bu ufak görünümün sorumlusu ancak içine girdiğinizde göreceksiniz ki, bu ev oldukça geniş ve ferah. Fotoğrafta, konutun yapının bünyesinde yer alan kapalı otoparkının girişini görmekteyiz.
Konutun verandasına baktığımızda tamamen çatı ile örtülü olduğunu görüyoruz. Bu da kötü hava şartlarında da verandanın kullanım süresinin artmasını sağlıyor. Geniş, tabandan tavana cam kapılar ile iç mekanlar ile dış mekanlar ayrılmış. Bu geniş kapılar içeri mümkün olduğunca fazla doğal gün ışığı girmesini sağlıyor.
Piramit şekindeki bu koyu renkli çatının altında son derece modern ve zarif bir yaşam alanı bulunuyor. Bembeyaz duvarlar va açık renkli zemin kaplaması kuvvetli bir aydınlatma ile birleşince, oturma odası pırıl pırıl, ferah ve çağdaş bir görünüm kazanmış. Koyu renkli köşe koltuk takımı ve yeşil halı ve kırlentler mekana şık bir hava katıyor.
Oturma odası ve yemek odasından oluşan salon oldukça geniş ve ferah bir yapıda. Altı kişilik modern yemek odası takımı enteresan tasarıma sahip beyaz sandalyeler ile kombine edilmiş. Foroğrafın sol tarafında cam hazneli modern şömine görülenbilir.
Konutun modern ve şık banyosunda gri, beyaz ve doğal ahsaşp dokusunun muhteşem birlikteliğinden yararlanılmış. Son derece çağdaş ve konforlı bir iç tasarıma sahip olan banyo şehirlerdeki lüks rezidansları aratmıyor. Duvarlarda aynı renk tonunda ancak farklı kesimlere sahip mat gri, seramik karolar kullanılmış. Zemin ise son dönemin modası ahşap görünümlü seramik karolar ile döşenmiş. Ahşap lavabo tezgahı yüzeyi beyaz dolap kapakları ve beyaz lavabo ile kombine edilmiş. Beyaz orkide ise mekanı kusursuz bir dekorasyon örneği haline getiriyor.
Geniş bahçeden akşam vakti konuta baktığımızda sıcacık, davetkar bir ev görüyoruz. Sarı tonlarındaki aydnlatmalar, geniş camdan görünen modern ve konforlu iç mekanlar insanı adeta içeri davet ediyor. Çim ve ağaçlarla bezenmiş bir bahçenin ortasında yer alan şık ve konforlu bir evde, çıtır çıtır yanan bir şömine başında kim gecelerini geçirmek istemez ki?
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