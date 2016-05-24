İçi dışından büyük, tek katlı bir ev

Geniş bahçeden akşam vakti konuta baktığımızda sıcacık, davetkar bir ev görüyoruz. Sarı tonlarındaki aydnlatmalar, geniş camdan görünen modern ve konforlu iç mekanlar insanı adeta içeri davet ediyor. Çim ve ağaçlarla bezenmiş bir bahçenin ortasında yer alan şık ve konforlu bir evde, çıtır çıtır yanan bir şömine başında kim gecelerini geçirmek istemez ki?

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