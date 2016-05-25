5 korkunç mutfak, 5 büyük dönüşüm

Günümüzde tadilat konusun açıldığında akla gelen mekanların başında mutfak oluyor. Sık kullanılması sonucu zamanla yıpranan, ara sıra oluşabilen alt yapı sorunları nedeniyle zaman zaman kırıp dökmek ve sonra da tamir etmek zorunda kaldığımız mutfaklarımız öte yandan hijyen ve elbette beslenme ile eş anlamlı gibi olduğundan en temiz, şık, eli yüzü düzgün, işlevsel ve mümkünse şık olmasını arzu ettiğimiz mekanlar. Bu nedenle brçok kimse komple ev tadilatına girişmeyecekse bile mutfağını modernize etmek için bir adım atıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere, tadilat konusunda ikinci sırada da banyolarımız var. ’Dönüşümüyle sizi şaşırtacak 7 banyo tadilatı’ başlığında banyoda yapılabilecek değişimleri de inceleyebilirsiniz.
Bugün sayfamıza beş adet mutfağın değişim hikayesini taşıdık. Bu mutfakların her biri eski korkunç görünümlerinden kurtulup yeni, işlevsel ve son derece şık ve ferah görünümlerine kavuşmuşlar.
İç duvarında desenli fayansların olduğu mutfak hem son derece kötü bir aydınlatmaya sahip hem de demode. Yan duvarın yarısını kaplayan sade beyaz fayanslar da bu demode görünümü katmerlemiş. Eğer yeterli depolama alanına sahip olsaydı, belki de bu mutfak bütük değişiklikler görmeden bile kurtarılabilirdi ancak hem yetersiz dolaplar hem evin tamamına uyumu açısından komple bir değişim görmüş.
Her iki duvara da bir örnek, açık renkli, mat yüzeyli fayanslar döşenmiş. Modern bir görünüm için başlı başına bir gereklilir olan temiz ve düzgün fayansların dışında mutfak dolapları da güncl modellerle değiştirilmiş, doğru bir aydınlatma tasarımı ile meutfak şık ve ferah bir görünüme kavuşmuş.
Bu fotoğrafta tadilata giren mutfağın hem öncesini hem de sonrasını yan yana görüyoruz. Eski halinde zemin de mutfak üniteleri de hardal sarısı renginde, bu nedenle de oldukça boğucu. Şık bir görünüm için gerekli olan konstrast yok. Üstelik dolaplar yetersiz büyüklükte, çok fazla ölü alan var ve aspiratörün boruları da korkunç görünüyor.
Gerçekleştirilen tadilat sonrası siyah ve beyaz renkler muhteşem bir konstrat içinde kullanılmış, bu da mekana elegant bir hava getirmiş. Dolaplar olması gerektiği gibi büyültülmüş, perdeli olan ara pencere yerine cam tuğla döşenerek o berbat perdeden de kurtulunmuş.
Yalnızca yirmi sekiz metrekarelik alana sahip olan bir evin eski mutfağını görüyoruz. Aşırı derece küçük ve yalnızca altı dolaplı bir lavabo tezgahı ve üst dolaptan oluşan mutfak işlevsellikten o kadar uzak ki mutfak demeye bin şahit ister. Kötü bir pozisyondaki sütun da mutfağı oldukça kullanışsız hale getirmiş. Bakalım mutfağın yeni hali nasıl olmuş…
İşte muhteşem bir dönüşüm! Profesyonellerimiz sütunun olduğu kısıma uygun bir mutfak dolabı tasarlayıp imal ettirmiş ve bu ölü alanı ölü olmaktan kurtarıp kullanışlı bir tezgah ve dolap haline getirmişler. Parlak lake yüzeyli Nil yeşili dolaplar antrasit rengindeki tezgah ile kombine edilmiş, zemin yeni nesil linolyum malzeme ile kaplanmış ve duvarlardaki mekanı boğucu hale getiren fayanslar komple sökülmüş, yalnızca lavabo arkasına tezgahın devamı olacak şekilde sıçrama paneli yerleştirilmiş.
Hiçbir mutfak dolabının birbirini tutmadığı, sanki farklı zamanlarda farklı parçaların oradan buradan toplanmasıyla oluşturulmul gibi görünen bir mutfak ile karşı karşıyayız. Üstelik o kadar kötü bir yerleşim planı var ki, kocaman pencereden gelen doğal gün ışığı potansiyeline rağmen karanlık ve kasvetli olmayı başarmış.
Yalnızca yedi metrekarelik bir mutfak için oldukça iç açıcı ve düzenli bir çözüm sağlanmış, değil mi? Açık renk tonlarındaki duvar zemini hem mekanı olduğundan daha geniş gösteriyor, hem de mutfak dolapları ile uyum sağlıyor. Üstelik dikkat ederseniz, fotoğrafın sol yanındaki dolap eski dolap… İşte gerçek bir değişim! Better Home firması tarafında yapılan bu tadilata ait diğer fotoğraflara bu linkten ulaşabilirsiniz.
Son örneğimiz ise çok eski olmamakla birlikte yanlış bir planlama ve yerleşim ile sevimsiz ve boğucu gelmiş, insanın kendini bir an önce dışarı atmak isteyeceği türde bir mutfak. Bu alanda ne yapılması gerektğini düşündünüz değil mi? Eğer cevabınız bu mutfağı açık plana çevirmekse doğru düşünmüşsünüz!
Eski, dar, karanlık ve demode mutfakta yalnızca üniteler değiştirilmemiş, bir duvar olduğu gibi indirilerek mutfak açık planlı hale getirilmiş. Bu da konutun adeta atmosferinde fark yaratmış. Sevimsiz, itici, penceresine rağmen karanlık ve kasvetli, o daracık mutfak gitmiş, yerine bembeyaz, yarımada üniteli, ferah, pırıl pırıl bir mutfak gelmiş.