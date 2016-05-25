5 korkunç mutfak, 5 büyük dönüşüm

Günümüzde tadilat konusun açıldığında akla gelen mekanların başında mutfak oluyor. Sık kullanılması sonucu zamanla yıpranan, ara sıra oluşabilen alt yapı sorunları nedeniyle zaman zaman kırıp dökmek ve sonra da tamir etmek zorunda kaldığımız mutfaklarımız öte yandan hijyen ve elbette beslenme ile eş anlamlı gibi olduğundan en temiz, şık, eli yüzü düzgün, işlevsel ve mümkünse şık olmasını arzu ettiğimiz mekanlar. Bu nedenle brçok kimse komple ev tadilatına girişmeyecekse bile mutfağını modernize etmek için bir adım atıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere, tadilat konusunda ikinci sırada da banyolarımız var. ’Dönüşümüyle sizi şaşırtacak 7 banyo tadilatı’ başlığında banyoda yapılabilecek değişimleri de inceleyebilirsiniz.

Bugün sayfamıza beş adet mutfağın değişim hikayesini taşıdık. Bu mutfakların her biri eski korkunç görünümlerinden kurtulup yeni, işlevsel ve son derece şık ve ferah görünümlerine kavuşmuşlar.