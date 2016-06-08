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Sakin ve huzurlu bir yaşam

ümit atdağ ümit atdağ
Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
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İşin stresinden, günün yorgunluğundan ve şehrin inanılmaz kalabalıklığından yorulan bunalan biri iseniz sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek istiyorsanız yapmanız gereken doğanın kalbinde inşa edilmiş, doğal, modern, insanı mutlu eden, keyifli ve sakin vakit geçirmenizi sağlayarak sizi mutlu eden evlerde yaşamaktır.  Eğer doğa da yaşama imkanınız yoksa evinizi bir doğal alan haline getirmeli, çevre düzenlemesi ile deşarj olabileceğiniz bir eve sahip olmanız yeterli olacaktır. Evinizin içinde yapacağınız düzenleme ile minimalsit dekorasyon yapmalı, kalabalık eşyalardan kurtulmalı, daha geniş ve daha sade yaşam alanları oluşturarak mutlu ve huzurlu bir eve sahip olmalısınız. Bu sayede evde geçireceğiniz her an sizi mutlu edecek, attığınız her adım huzurlu olacaktır. Homify sizler için sakin ve huzurlu yaşamlar sürülen evleri bir araya getirerek  evinizi nasıl daha huzurlu bir ev haline getireceğiniz konusunda fikir edinmenizi sağlıyor.

Modern bir Avrupa evi

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Resimde yer alan modern bir Avrupa evidir. Bu tip evlerde insanların huzur bulacağı kendilerine vakit ayıracağı çatı katı  odaları yer alır. Bu odalar müzik odası, hobi odası, oyun odası, kitap okuma odası gibi insanlardan ve ev ortamından kendinizi soyutlayacağınız ve rahatlıkla kendinize vakit ayıracağınız odalardır. Evin genel yapısı bir aile evi şekilde dekore edilip çevre düzenlemesi de canlı yeşil bitkiler ile yapıldığında bahçe de vakit geçirip yürüyüş yaparak zihninizi boşaltacağını ve huzur bulacağınız bir ev ortaya çıkacaktır. Bu sebeplerden dolayı  sakin ve huzurlu bir yaşam için ideal ev tipi olarak bu evler örnek evlerdir.

Doğanın verdiği huzur

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Sakin bir yaşam sürmek istiyorsanız sakinliğin ve huzurun sürekli bulunduğu doğa evlerini tercihe etmeniz gerekir.  Doğanın ortasında verandası olan ve evin herhangi bir odasından baktığınızda muhteşem manzarayı görebileceğini, doğa da yürüyüşler yaparak  kendinizi dinlendirebileceğiniz bu ev tam istediğini şartlara sahip bir ev. Huzur, sakinlik ve mutluluk istiyorsanız bu evi tercih etmelisiniz.

Aile evi

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Aile evi olarak tercih edebileceğiniz bu ev oda sayısının fazla olması, bahçesinin olması ile sizi mutlu edecek bir evdir. Verandasında beş çayı içerek keyifli dost sohbetleri yapabileceğiniz,  bahçe peyzajı ile huzur bulabileceğiniz fazla odalarını kendi isteğinize göre dekore ederek sakin ve huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz. Alt kat salonu ister veranda ile mobil açılan bir kapı aracılığıyla birleştirip açık bir alon yapabilir veya verandayı üst kata taşıyarak özel bir dinlenme yeri haline getirebilirsiniz.

Doğa ve havuz

Villa, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Evler Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Villa

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Evinizin tüm insani ihtiyaçlara cevap verebilmesi sizi mutlu edecek ve yaşamınızın huzurlu bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır.  Resimdeki evde olduğu gibi bahçesi terası ve havuzu ile keyifli vakit geçireceğiniz bir eve sahip olarak sakin bir yaşam sürebilirsiniz.

Kırsal evler

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Kır evlerinde yaşayan insanların daha uzun yıllar yaşadıklarını ve daha mutlu oldukları gerçeğini hepimiz biliriz. Şehrin bütün karmaşasından sıyrılıp sakin ve doğal bir yaşam sürerek uzun yıllar yaşayan bu insanlar gibi kırsal bir ev sahibi olarak doğal bir hayat sürebiliriz.

Ahşap evler

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Doğal bir yaşam sürerek sakin ve mutlu bir hayata sahip olabilirsiniz. Doğal bir ev için canlı yeşil bitkiler tercih edebileceğiniz gibi  ahşap evler tercihe ederek de mutlu olabilirsiniz. Resimde yer alan doğanın ortasına inşa edilmiş bir eve sahip olarak doğal ve huzurlu bir yaşam sürebilir, uzun yıllar doğal yaşayarak hayatın tadını çıkarabilirsiniz.

Geniş ve ferah

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Evler
CCT INVESTMENTS

CCT 175 Villa Project in Yalova

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Geniş ve ferah bir ev sahibi olmak , evinizi istediğiniz gibi dekore ederek  sakin bir yaşam sürebilirsiniz.  evin geniş olması istediğiniz standartlarda bir yaşama sahip olmanızı ve doğal olduğu kadar konforlu bir hayat sürmenizi de sağlayacaktır. Bu nedenle resimdeki gibi bir ev sahibi olarak sakin huzurlu ve mutlu bir hayat sürebilir, hayatınız boyunca mutlu olabilirsiniz.

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