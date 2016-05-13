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Mutfakta temizlemeyi hep unuttuğunuz 6 sürpriz şey

Murat Aksoy Murat Aksoy
COPPER COFFEE - Dripper - Pour Over Coffee Stand, Drip Coffee Stand, COPPER COFFEE COPPER COFFEE MutfakMutfak Malzemeleri Bakır/Bronz/Pirinç
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Mutfak temizliği birçok insanı korkutan, korkuttuğu için de yine birçok insan tarafından uzun süre ertelenen ya da ertelenmediği durumlarda da çoğu zaman baştan savma yapılan temizliklerdendir. Ancak yine de ilkbahar veya yaz ile sonbahar temizliği yapıldığını düşündüğümüzde tüm mutfaklar senede en az iki kere tepeden tırnağa temizlenirler, tıpkı evin diğer bölümleri gibi. Bu temizlik sırasında da, daha önceki ufak temizliklerde ihmal edilen ya da unutulan veya üşenilen yerler , altı ay boyuna temizlenmemelerinin etkisiyle daha bir göze batar olurlar. ‘Burayı temizlemek daha önce nasıl aklıma gelmedi?’ ya da ‘Burayı temizlemeyi nasıl unuttum?’ şeklindeki kendi kendinize yaptığınız serzenişleri mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Biz de bu yazımızda sizlere o hep unuttuğunuz noktaları hatırlatmaya ve birkaç küçük pratik bilgi vermeye çalışacağız.

Kapı kolları, çekmece kulpları

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Kapı kollarının ama özellikle de bir mutfaktaki çekmecelerin kolları ve kulplarının aslında ne kadar sıklıkla kullanıldığını düşündüğümüzde, temizlik konusunda bu nesnelerin gözden kaçması oldukça enteresan görünüyor. Bu kadar kullanıldığını ve el teması yapıldığını hesaba katarsak bu nesnelerin temizliğinin hijyen açısından da ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Mutfak buhar ve yağ yoğun bir yer olduğundan bu tarz nesnelerin temizliği ihmal edildikçe daha da zorlaşır, bu yüzden siz siz olun bunların temizliğini çok uzun süreli olarak aksatmayın.

Beyaz eşyalar

prodotti, KitchenAid KitchenAid MutfakElektronik Ürünler
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

Buzdolabı, fırın, mikrodalga fırın ve ocak gibi beyaz eşya sınıfındaki eşyaların temizliği de zaman zaman ihmal edilebilmektedir. Oysa ki, yine yukarıdaki örneğimize benzer bir şekilde bu durum hijyen açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir durumdur. Buzdolabının içindeki yiyecekler, buzdolabı temizlenmediği taktirde çeşitli bakterilerin tehdidi altına girebilirken, örneğin fırınlardan kalan yağ ve yanık artıkları temizlenmediğinde kanserojen olmak gibi çok büyük bir riski de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Dolayısıyla beyaz eşyaların sadece dış yüzeylerinin temizliğiyle yetinememeli, iç temizliklerine de mümkün mertebe gereken özeni göstermeliyiz.

Kahve makinaları

COPPER COFFEE - Dripper - Pour Over Coffee Stand, Drip Coffee Stand, COPPER COFFEE COPPER COFFEE MutfakMutfak Malzemeleri Bakır/Bronz/Pirinç
COPPER COFFEE

COPPER COFFEE
COPPER COFFEE
COPPER COFFEE

Kahve makinalarının temizliği, hijyene ek olarak ayrıca makinanın performansını ilgilendirmesi açısından da önemli bir konudur. İyi temizlenmemiş bir kahve makinası kahvenin tadında ciddi kayıplara yol açabilir. Hatta kahvenin yanık bir tad almasında bazen makinanın iyi temizlenmemesinin de payı vardır. Kahve makinası temizlemek can sıkıcı bir iştir ama kahvenizden istediğiniz randıman ve keyfi almanız için bu temizliği de sık sık yapmanız gerekir.

Eviye ve tezgah bölümü

¿Qué os parece nuestro grifo de Cocina Redondo Osmo? , Presto Ibérica Presto Ibérica MutfakLavabo & Armatürler
Presto Ibérica

Presto Ibérica
Presto Ibérica
Presto Ibérica

Aslında pek unutulduğunu söyleyemesek de genelde ihmal edildiğini söyleyebileceğimiz bir bölge de burasıdır. Oysa ki bir mutfağın neredeyse en çok kullanılan bölümü burasıdır. Üstelik sürekli besin maddesi artıkları ve yağ gibi maddelere maruz kaldığından uzun süre temizlenmediğinde, daha sonra temizlemek çok daha büyük zorluklara neden olmaktadır. Birikmiş ve zor çıkan kir ve artıklar için daha güçlü kimyasallar kullanılmak durumunda kalınır ve bu da eviyenizin ya da tezgahınızın kalitesine zarar vererek ömrünü kısaltır.

Dolapların ve çekmecelerin içleri

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts MutfakDolap & Raflar
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

Bu bölgelerinde sürekli ertelenen ve ihmal edilen bölgelerden olduğunu biliyoruz. Oysaki tabak, çatal, bıçak, bardak vs. nesneleri barındıran böyle bölgelerin temizliğine hijyenik sebepler yüzünden daha da fazla özen göstermek gerekir. Fotoğrafını gördüğünüz ve Savio and Rupia Interior Concepts’e ait olan mutfaktaki çekmeceler kadar düzgün ve temiz çekmecelere her zaman sahip olunamayabilir ama temizlikleri asla ihmal edilmemelidir.

Davlumbaz

Ideias de cozinhas, Ansidecor Ansidecor MutfakDolap & Raflar
Ansidecor

Ansidecor
Ansidecor
Ansidecor

Eğer mutfak konusuna ilginiz varsa sitemizde bu konuya dair ilgili ilgili sayfalarda pek çok örnek model, öneri, yeni fikir ve ilham kaynakları ile uzman görüşleri bulmanız mümkün. Bu yazıyı beğendiyseniz ve mutfak dönüşüm hikayelerini de merak ediyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘5 mutfak, 5 dönüşüm hikayesi’ başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

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