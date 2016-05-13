Mutfakta temizlemeyi hep unuttuğunuz 6 sürpriz şey

Mutfak temizliği birçok insanı korkutan, korkuttuğu için de yine birçok insan tarafından uzun süre ertelenen ya da ertelenmediği durumlarda da çoğu zaman baştan savma yapılan temizliklerdendir. Ancak yine de ilkbahar veya yaz ile sonbahar temizliği yapıldığını düşündüğümüzde tüm mutfaklar senede en az iki kere tepeden tırnağa temizlenirler, tıpkı evin diğer bölümleri gibi. Bu temizlik sırasında da, daha önceki ufak temizliklerde ihmal edilen ya da unutulan veya üşenilen yerler , altı ay boyuna temizlenmemelerinin etkisiyle daha bir göze batar olurlar. ‘Burayı temizlemek daha önce nasıl aklıma gelmedi?’ ya da ‘Burayı temizlemeyi nasıl unuttum?’ şeklindeki kendi kendinize yaptığınız serzenişleri mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Biz de bu yazımızda sizlere o hep unuttuğunuz noktaları hatırlatmaya ve birkaç küçük pratik bilgi vermeye çalışacağız.