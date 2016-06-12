Türkiye kıyılarından göz kamaştırıcı 10 muhteşem ev

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğundan dolayı deniz kıyıları göz kamaştırıcı evler ile süslenmiş ve insanların ferah bir yaşam sürmeleri için kıyıların iç taraflarına da evler inşa edilmiştir. Homify bu gün Türkiye kıyılarında yer alan ve birbirinden güzel, ferah, modern, şık evleri bir araya getiriyor. Deniz havasının bir evin doğasını havasını nasıl değiştirdiğine ve bir evin nasıl bir karaktere büründüğüne şahit olmanızı sağlıyor. Deniz kıyısına yapılan tek katlı geniş bahçeli müstakil evler, iki katlı ferah teraslara sahip dublex evler ve çok katlı evleri bir araya getirerek, yazlık ev hayalinizi şekillendirmenizde yardımcı oluyor. Sizi mutlu edecek deniz kıyısı ev örneklerini inceleyelim.
Resimde gördüğünüz bu ev kıyıdan biraz içeride olmasına rağmen denizin tuzlu havasını hissedebileceğiniz bir konuma sahip. Evin tasarımında tüm ihtiyaçlar düşünülmüş ve kapsamlı bir tasarım yapılmış. Evin ön tarafına bir havuz yapılarak çocukların ve ebeveynlerin serinleme ihtiyaçları giderilmiş. Geniş bir bahçe düşünülerek bahçe de yemek keyfi olması sağlanmış. Ayrıca veranda ve evin dış cephesi çok şık bir şekilde aydınlatılarak evin karanlıkta bir yıldız gibi ışık saçması sağlanmış.
Bu resimde Antalya ilinin Kemer ilçesinde yer alan bir villa görüyorsunuz. Deniz kenarında özel mülkiyet içerisine yapılmış olan villada her şey düşünülmüş ve uygulanmış. Büyük havuzu, genişi bahçesi, verandası ve terası ile tam bir keyif evi haline getirilmiş olan bu villa ayrıca beyaz dış cephesi ile de herkesi büyüleyen bir güzelliğe sahip.
Modern şehirleşmenin gelmediği kıyılarda yer alan kırsal kıyı evlerine bir örnek görüyorsunuz. Doğal hali ile mevcut güzelliğini sergileyen ve bu güzelliği ile insanı mest eden bu ev kıyıdan biraz yukarıda yer alıyor. Bu konumu ile manzaraya oldukça hakim ve deniz yukarıdan baktığınızda ayaklarınızın altında gibi duruyor. Evin ulaşım yolu doğal taşlardan yapılmış ve bu hali ile insanlara huzur veriyor.
Bodrum'da küçük bir arazi üzerine kurulu olan bu ev bahçesi, havuzu ve şık terası ile yaz aylarınızı geçireceğiniz ve tatil yapabileceğiniz bir ev. Modern bir şekilde dekore edilmiş, taş bahçe duvarları ile size çocukluğunu yaşatacak olan bu ev palmiyeleri ile de tatil anılarınızın hep canlı kalmasını sağlayacak.
Bütün evler deniz kenarında olduğu için havuzlu veya bahçeli olmak zorunda değil. Sadelikten hoşlanan bir kişiliğiniz varsa resimdeki gibi sade bir kıyı evini tercih edebilir ve huzurlu bir yaz tatili geçirebilirsiniz.
Evinizi kuracağınız alan küçük ise resimdeki gibi modern bir ev tasarlayıp şık ve çok zarif bir dış cephesi olan yazlık sahibi olabilirsiniz. Tasarımı ile ihtiyaçlarınıza cevap verebilen renkleri ve dış cephesi ile hem görsel hem de modern olan bu evin bir benzerine sahip olarak muhteşem ve unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz.
Ülkemizde yaygın olarak tercih edilen bu evler genelde geniş arazi üzerine kurulu, geniş bahçesi ve büyük havuzu ile bir konsept şeklinde inşa ediliyor. Denizden biraz içeride olan bu evler dekorasyonu, renkleri, kapasiteleri ile insanların sahip olmak istedikleri kıyı evleri arasında yer alıyor.
Deniz kıyısında yer alan şık ve zarif bir şekilde tasarımı yapılmış doğa ile iç içe olabileceğiniz bir villa sahibi olmak isterseniz resimdeki gibi bir villa yapabilir ve hayatınızın geri kalanını bu villa da geçirerek çok uzun yıllar genç kalabilirsiniz. Doğası, tasarımı ve havuzu ile insanın hiç çıkmak istemeyeceği bu ev aynı zamanda deniz kenarında olması da insanı mest ediyor.
deniz kıyısında yer alan evler arasında tarihi Rumeli evlerini de sayabiliriz. Eski yapıların rehabilite edilerek yeni ve modern dekorasyonlara sahip olması ile deniz kenarında küçük ama sıcacık, samimi bir eve sahip olabilir ve hem İstanbul'un hem de denizin tadını çıkararak bir tatil yapabilirsiniz.
Deniz kenarında yer alan arazileri daha verimli kullanmak adına yapılan sitelerden biri resimde yer alıyor. Muhteşem tasarıma sahip bu site evi, küçük bahçesi ve terası, havuzu ve modern dekorasyonu ile ailecek yaz aylarınızı geçireceğiniz muhteşem deniz evleri arasında.