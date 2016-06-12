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Türkiye kıyılarından göz kamaştırıcı 10 muhteşem ev

ümit atdağ ümit atdağ
DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Modern Evler
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Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğundan dolayı  deniz kıyıları göz kamaştırıcı evler ile süslenmiş ve insanların ferah bir yaşam sürmeleri için kıyıların iç taraflarına da evler inşa edilmiştir. Homify bu gün Türkiye kıyılarında yer alan ve birbirinden güzel, ferah, modern,  şık evleri bir araya getiriyor. Deniz havasının bir evin doğasını havasını nasıl değiştirdiğine ve bir evin nasıl bir karaktere büründüğüne şahit olmanızı sağlıyor. Deniz kıyısına yapılan tek katlı geniş bahçeli müstakil evler, iki katlı ferah teraslara sahip dublex evler ve çok katlı evleri bir araya getirerek,  yazlık ev hayalinizi şekillendirmenizde yardımcı oluyor. Sizi mutlu edecek deniz kıyısı ev örneklerini inceleyelim.

Gecenin yıldızı

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Evler
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Resimde gördüğünüz bu ev kıyıdan biraz içeride olmasına rağmen denizin tuzlu havasını hissedebileceğiniz bir konuma sahip. Evin tasarımında tüm ihtiyaçlar düşünülmüş ve kapsamlı bir tasarım yapılmış.  Evin ön tarafına bir havuz yapılarak çocukların ve ebeveynlerin serinleme ihtiyaçları giderilmiş. Geniş bir bahçe düşünülerek bahçe de yemek keyfi olması sağlanmış. Ayrıca veranda ve evin dış cephesi çok şık bir şekilde aydınlatılarak evin karanlıkta bir yıldız gibi ışık saçması sağlanmış.

Kemer de bir villa

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bu resimde Antalya ilinin Kemer ilçesinde yer alan bir villa görüyorsunuz. Deniz kenarında özel mülkiyet içerisine yapılmış olan villada her şey düşünülmüş ve uygulanmış. Büyük havuzu, genişi bahçesi, verandası ve terası ile tam bir keyif evi haline getirilmiş olan bu villa ayrıca beyaz dış cephesi ile de herkesi büyüleyen bir güzelliğe sahip.

Şık bir kıyı evi

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Modern şehirleşmenin gelmediği kıyılarda yer alan kırsal kıyı evlerine bir örnek görüyorsunuz. Doğal hali ile mevcut güzelliğini sergileyen ve bu güzelliği ile insanı mest eden bu ev  kıyıdan biraz yukarıda yer alıyor. Bu konumu ile manzaraya oldukça hakim ve deniz yukarıdan baktığınızda ayaklarınızın altında gibi duruyor. Evin ulaşım yolu doğal taşlardan yapılmış ve bu hali ile insanlara huzur veriyor.

Şık bir Bodrum evi

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Modern Evler
MİNERVA MİMARLIK

ÇEŞME VİLLA

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Bodrum'da küçük bir arazi üzerine kurulu olan bu ev bahçesi, havuzu ve şık terası ile yaz aylarınızı geçireceğiniz ve tatil yapabileceğiniz bir ev. Modern bir şekilde dekore edilmiş, taş bahçe duvarları ile size çocukluğunu yaşatacak olan bu ev palmiyeleri ile de tatil anılarınızın hep canlı kalmasını sağlayacak.

Sade tasarımlar

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Modern Evler
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Bütün evler deniz kenarında olduğu için havuzlu veya bahçeli olmak zorunda değil. Sadelikten hoşlanan bir kişiliğiniz varsa resimdeki gibi sade bir kıyı evini tercih edebilir ve huzurlu bir yaz tatili geçirebilirsiniz.

Modern tasarımlar

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Modern Evler
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Evinizi kuracağınız alan küçük ise resimdeki gibi modern bir ev tasarlayıp şık ve çok zarif bir dış cephesi olan yazlık sahibi olabilirsiniz. Tasarımı ile ihtiyaçlarınıza cevap verebilen renkleri ve dış cephesi ile hem görsel hem de modern olan bu evin bir benzerine sahip olarak muhteşem ve unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Havuzlu müstakil evler

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Akdeniz Evler
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Ülkemizde yaygın olarak tercih edilen bu evler genelde geniş arazi üzerine kurulu, geniş bahçesi ve büyük havuzu ile bir konsept şeklinde  inşa ediliyor. Denizden biraz içeride olan bu evler dekorasyonu, renkleri, kapasiteleri ile insanların sahip olmak istedikleri kıyı evleri arasında yer alıyor. 

Zarif villalar

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Deniz kıyısında yer alan şık ve zarif bir şekilde tasarımı yapılmış doğa ile iç içe olabileceğiniz bir villa sahibi olmak isterseniz resimdeki gibi bir villa yapabilir ve hayatınızın geri kalanını bu villa da geçirerek çok uzun yıllar genç kalabilirsiniz. Doğası, tasarımı ve havuzu ile insanın hiç çıkmak istemeyeceği bu ev aynı zamanda deniz kenarında olması da insanı mest ediyor.

Tarihi Rumeli evleri

Göker Evi Rumelihisarı, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Klasik Evler
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Göker Evi Rumelihisarı

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

deniz kıyısında yer alan evler arasında tarihi Rumeli evlerini de sayabiliriz. Eski yapıların rehabilite edilerek yeni ve modern dekorasyonlara sahip olması ile deniz kenarında küçük ama sıcacık, samimi bir eve sahip olabilir ve hem İstanbul'un hem de denizin tadını çıkararak bir tatil yapabilirsiniz.

Sİte evleri

Azure Villaları 4 Odalı Müstakil Villalar, Estateinwest Estateinwest Modern Evler
Estateinwest

Azure Villaları 4 Odalı Müstakil Villalar

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Deniz kenarında yer alan arazileri daha verimli kullanmak adına yapılan sitelerden biri resimde yer alıyor. Muhteşem tasarıma sahip bu site evi, küçük bahçesi ve terası, havuzu ve modern dekorasyonu ile ailecek yaz aylarınızı geçireceğiniz muhteşem deniz evleri arasında. 

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