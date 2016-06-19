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Bahçenizde barbekü alanı oluşturmak için 7 harika fikir

Homify Homify
Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Rustik Bahçe
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İster şehrin göbeğinde ister kırsalda olsun evinizde bahçe olarak kullanabileceğiniz küçük de olsa bir alanınız varsa en büyük keyfiniz konuklara barbekü ziyafeti vermek olabilir. Akraba ya da tanıdıklarınızla hem keyifli sohbetler edip hem de açık havada birbirinden sağlıklı ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için daha iyi bir fikir olamaz. Peki kusursuz bir barbekü şöleni için ilk ihtiyacınız bir barbekü alanı oluşturmaksa işe bu yazıyla koyulabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı bahçe barbekü modellerine ayırıyoruz. Farklı stil ve modellerde 7 harika barbekü fikri ile siz de bu şöleni düzenlenmek için sabırsızlanacaksınız. Bu fikirler sayesinde kuracağınız bir barbekü alanından sonra tek yapmanız gereken birbirinden lezzetli et ve sebze yemeklerinden hangisini yemek istediğinize karar vermek ve konuklara haber etmek olacak.

Bahçe dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Bahçemi düşük maliyetle nasıl bakımlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Endüstriyel malzemeler

Barbacoas Fesfoc, Soc Bou Soc Bou BahçeOcak & Barbekü
Soc Bou

Soc Bou
Soc Bou
Soc Bou

Endüstriyel ürünler gerek kolay temizliği gerekse sağlamlığı açısından mutfak dekorasyonlarında olduğu gibi açık hava mutfak dekorasyonlarında da tercihe diliyor. Eğer metal eşyaların o parlak ve modern görüntüsünü seviyorsanız siz de barbekü alanınız için bu stili değerlendirebilirsiniz. Soc Bou imzası taşıyan bu modern barbekü endüstriyel özelliği ile oldukça kullanışlı. Taş bahçe duvarına entegre edilen ve lavabo, tezgah ve ızgara alanında oluşan bu barbekü seti bir barbekü alanında olması gereken her şeye sahip.

Sıradışı modeller

homify Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
homify

homify
homify
homify

Herhangi bir alana monte edilen barbeküler yerine taşınabilenleri tercih ediyorsanız bu model tam size göre olabilir. Hem sağlam görüntüsü ile entegre barbekülerden hiçbir eksiği yok hem de dilediğiniz yere taşınabilir. Oldukça modern ve sıradışı bir görüntüsü olan bu barbekü ahşap ve demir ögelerden oluşuyor.

Klasik barbekü

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Rustik Bahçe
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Klasiklerden vazgeçemiyorsanız ve bahçenizde buna benzer bir yarı açık barbekü alanı varsa bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz. Yarı açık hava mutfağı olmanın yanı sıra başlı başına bir yemek odası ve mutfak gibi dekore edilmiş bu alanda çok daha detaylı bir dekorasyon görebilirsiniz. Yalnızca barbekü değil başka yemekler yapmanıza da olanak sağlayacak bu dekor çok hoşunuza gidecek.

Modern dokunuşlar

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel BahçeOcak & Barbekü
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

Tel kalıbın içerisinde dolduran taşlarla kaplanmış bir çevreye sahip olan bu barbekü modern ve farklı görüntüsüyle göz alıyor. Keyifli bir dinlenme alanı da olan bu dekorasyon hem konuk ağırlamak hem de yalnız geçireceğiniz dingin akşamlarınız için kurtarıcı olabilir. Rahat bahçe mobilyaları ve çiçeklerle süslü bu dekorasyondan çok şey öğrenebiliriz.

Pratik çözümler

barbecues portables, Raviday Barbecue Raviday Barbecue BahçeOcak & Barbekü
Raviday Barbecue

Raviday Barbecue
Raviday Barbecue
Raviday Barbecue

Keyifli bir barbekünün sırrı yalnızca özel tasarlanmış barbekü alanlarında değildir elbette. Sıradan bir mangal bile uygun bir ortamda size barbekü keyfi yaşatabilir. Tek ihtiyacınız olan sevdiğiniz insanlar, bir mangal, bir masa ve tercih ettiğiniz yemekler olacak.

Klasik bahçe barbeküsü

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Bahçelerde bulunan ve genelde taş ve tuğla gibi malzemelerden üretilen, çoğunlukla eski görünen ya da üzeri seramiklerle kaplanmış olan bu klasik bahçe barbekülerini hemen hemen bütün yayala ya da dağ evlerinde görebiliyoruz. Aslında bizim ülkemizde barbekü kültürü dendiği zaman akla ilk gelen de bu tip taş mangallardır.

Kırsal özellikler

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue BahçeOcak & Barbekü
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Evinizin ya da bahçenizin dekorasyonuna uygun bir barbekü yaptırmak istiyorsanız, kırsal, kolonyal, rustik ve iskandinav gibi birçok stile uyum sağlayabilecek bu barbeküyü tavsiye edebiliriz. Farklı ve çekici bir modele sahip olan bu barbekünün neredeyse hiçbir eksiği yok. Izgarası, lavabosu, tezgah alanı hatta rafları bile var.

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