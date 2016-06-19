Bahçenizde barbekü alanı oluşturmak için 7 harika fikir

İster şehrin göbeğinde ister kırsalda olsun evinizde bahçe olarak kullanabileceğiniz küçük de olsa bir alanınız varsa en büyük keyfiniz konuklara barbekü ziyafeti vermek olabilir. Akraba ya da tanıdıklarınızla hem keyifli sohbetler edip hem de açık havada birbirinden sağlıklı ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için daha iyi bir fikir olamaz. Peki kusursuz bir barbekü şöleni için ilk ihtiyacınız bir barbekü alanı oluşturmaksa işe bu yazıyla koyulabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı bahçe barbekü modellerine ayırıyoruz. Farklı stil ve modellerde 7 harika barbekü fikri ile siz de bu şöleni düzenlenmek için sabırsızlanacaksınız. Bu fikirler sayesinde kuracağınız bir barbekü alanından sonra tek yapmanız gereken birbirinden lezzetli et ve sebze yemeklerinden hangisini yemek istediğinize karar vermek ve konuklara haber etmek olacak.

Bahçe dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Bahçemi düşük maliyetle nasıl bakımlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.