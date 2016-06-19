Bahçenizde barbekü alanı oluşturmak için 7 harika fikir

İster şehrin göbeğinde ister kırsalda olsun evinizde bahçe olarak kullanabileceğiniz küçük de olsa bir alanınız varsa en büyük keyfiniz konuklara barbekü ziyafeti vermek olabilir. Akraba ya da tanıdıklarınızla hem keyifli sohbetler edip hem de açık havada birbirinden sağlıklı ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için daha iyi bir fikir olamaz. Peki kusursuz bir barbekü şöleni için ilk ihtiyacınız bir barbekü alanı oluşturmaksa işe bu yazıyla koyulabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı bahçe barbekü modellerine ayırıyoruz. Farklı stil ve modellerde 7 harika barbekü fikri ile siz de bu şöleni düzenlenmek için sabırsızlanacaksınız. Bu fikirler sayesinde kuracağınız bir barbekü alanından sonra tek yapmanız gereken birbirinden lezzetli et ve sebze yemeklerinden hangisini yemek istediğinize karar vermek ve konuklara haber etmek olacak.
Bahçe dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Bahçemi düşük maliyetle nasıl bakımlı hale getirebilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Endüstriyel ürünler gerek kolay temizliği gerekse sağlamlığı açısından mutfak dekorasyonlarında olduğu gibi açık hava mutfak dekorasyonlarında da tercihe diliyor. Eğer metal eşyaların o parlak ve modern görüntüsünü seviyorsanız siz de barbekü alanınız için bu stili değerlendirebilirsiniz. Soc Bou imzası taşıyan bu modern barbekü endüstriyel özelliği ile oldukça kullanışlı. Taş bahçe duvarına entegre edilen ve lavabo, tezgah ve ızgara alanında oluşan bu barbekü seti bir barbekü alanında olması gereken her şeye sahip.
Herhangi bir alana monte edilen barbeküler yerine taşınabilenleri tercih ediyorsanız bu model tam size göre olabilir. Hem sağlam görüntüsü ile entegre barbekülerden hiçbir eksiği yok hem de dilediğiniz yere taşınabilir. Oldukça modern ve sıradışı bir görüntüsü olan bu barbekü ahşap ve demir ögelerden oluşuyor.
Klasiklerden vazgeçemiyorsanız ve bahçenizde buna benzer bir yarı açık barbekü alanı varsa bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz. Yarı açık hava mutfağı olmanın yanı sıra başlı başına bir yemek odası ve mutfak gibi dekore edilmiş bu alanda çok daha detaylı bir dekorasyon görebilirsiniz. Yalnızca barbekü değil başka yemekler yapmanıza da olanak sağlayacak bu dekor çok hoşunuza gidecek.
Tel kalıbın içerisinde dolduran taşlarla kaplanmış bir çevreye sahip olan bu barbekü modern ve farklı görüntüsüyle göz alıyor. Keyifli bir dinlenme alanı da olan bu dekorasyon hem konuk ağırlamak hem de yalnız geçireceğiniz dingin akşamlarınız için kurtarıcı olabilir. Rahat bahçe mobilyaları ve çiçeklerle süslü bu dekorasyondan çok şey öğrenebiliriz.
Keyifli bir barbekünün sırrı yalnızca özel tasarlanmış barbekü alanlarında değildir elbette. Sıradan bir mangal bile uygun bir ortamda size barbekü keyfi yaşatabilir. Tek ihtiyacınız olan sevdiğiniz insanlar, bir mangal, bir masa ve tercih ettiğiniz yemekler olacak.
Bahçelerde bulunan ve genelde taş ve tuğla gibi malzemelerden üretilen, çoğunlukla eski görünen ya da üzeri seramiklerle kaplanmış olan bu klasik bahçe barbekülerini hemen hemen bütün yayala ya da dağ evlerinde görebiliyoruz. Aslında bizim ülkemizde barbekü kültürü dendiği zaman akla ilk gelen de bu tip taş mangallardır.
Evinizin ya da bahçenizin dekorasyonuna uygun bir barbekü yaptırmak istiyorsanız, kırsal, kolonyal, rustik ve iskandinav gibi birçok stile uyum sağlayabilecek bu barbeküyü tavsiye edebiliriz. Farklı ve çekici bir modele sahip olan bu barbekünün neredeyse hiçbir eksiği yok. Izgarası, lavabosu, tezgah alanı hatta rafları bile var.