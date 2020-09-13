Kapsamlı ev temizliği nasıl yapılır?

Evinizde o gün temizlik yapıyor olsanız da olmasanız da, dört mevsim, havalar ne kadar soğuk olursa olsun, evinizin içindeki havanın tazeliğini korumak için mutlaka her gün evinizi havalandırmalısınız. Bir evin yerlerinin, mobilyalarının, duvarlarının temizliğinden daha önemli olan şey ve evin temizliğini en çok gösteren ve hissettiren şey evin havasının temiz olmasıdır. Yaşam alanlarınız pırıl pırıl bile olsa, düzenli havalandırılmayan evlerde boğucu ve nahoş bir hava hakim olur. Özellikle sigara içilen evlerde ve açık mutfaklı salonlarda sigara ve yemek kokuları havayı çok daha hızlı yoracağı ve kirleteceği için bu ihtiyaç daha da zorunlu hale gelir. Escapefromsofa tarafından tasarlanan bu şahane yaşam alanı gibi tertemiz yaşam alanları yaratmak için evin baştan aşağı ayrıntılı temizliğine girişmeden önce, ilk önce bütün pencereleri açarak evinizi iyice havalandırın.