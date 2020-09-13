Temizlik bir evin nasıl göründüğünü etkileyen en önemli unsurdur. Dünyanın en güzel dekorasyonun bile temiz olmayan bir evde hiçbir cazibesi kalmayacaktır. Yaşadığınız evi düzene getirmek, evlerinizin güzel ve estetik görünmesini istiyorsanız her zaman temiz ve düzenli tutmaya özen göstermelisiniz. Daha önce 20 dakikada ev nasıl temizlenir? isimli yazımızda gündelik ve kolay temizlik yapmanın ipuçlarından bahsetmiştik. Bugünkü yazımızda ise mevsim geçişlerinde yapılan büyük ve kapsamlı temizlik aşamalarını ayrıntılarıyla ele alacağız.
Evinizde o gün temizlik yapıyor olsanız da olmasanız da, dört mevsim, havalar ne kadar soğuk olursa olsun, evinizin içindeki havanın tazeliğini korumak için mutlaka her gün evinizi havalandırmalısınız. Bir evin yerlerinin, mobilyalarının, duvarlarının temizliğinden daha önemli olan şey ve evin temizliğini en çok gösteren ve hissettiren şey evin havasının temiz olmasıdır. Yaşam alanlarınız pırıl pırıl bile olsa, düzenli havalandırılmayan evlerde boğucu ve nahoş bir hava hakim olur. Özellikle sigara içilen evlerde ve açık mutfaklı salonlarda sigara ve yemek kokuları havayı çok daha hızlı yoracağı ve kirleteceği için bu ihtiyaç daha da zorunlu hale gelir. Escapefromsofa tarafından tasarlanan bu şahane yaşam alanı gibi tertemiz yaşam alanları yaratmak için evin baştan aşağı ayrıntılı temizliğine girişmeden önce, ilk önce bütün pencereleri açarak evinizi iyice havalandırın.
Duvarlar evlerin dekorasyonlarını en çok gösteren unsurlardan biridir bu yüzden de profesyonel dekoratörler duvarlara ekstra özen gösterir. Elbette haftalık temizliklerde bu işlemi yapmanıza gerek yok ama bu yazımızda kapsamlı ev temizliği nasıl yapılır sorusunu ele aldığımız için evi havalandırırken temizliğin ilk aşaması olarak duvarlardan başlayabilirsiniz. Elbette evin bütün duvarlarını baştan aşağıya silmekten söz etmiyoruz. Evin tüm odalarını tek tek gezin ve duvarlarda oluşan lekeleri tespit edin. Daha sonra bu lekeleri duvarların boyasına ya da dekorasyonuna zarar vermeyecek mikrofiber bir bez ve sıvı arap sabunu ile (ya da aşındırıcı olmayan bir deterjanla) temizleyebilirsiniz. Duvarlarınızdaki lekeleri boyaya zarar vermeden çıkarmanın bir başka doğal yöntemi de sirkeli su kullanmaktır.
Duvarları temizledikten sonra evin kokusunu ve havasını değiştiren perde ve camlara yönelebilirsiniz. Önce evin tüm odalarındaki tüm perdeleri çıkarın ve çamaşır makinesine atın. Perdeler yıkanırken cam temizliğine geçebilirsiniz.
Cam silme bezleri ve cam silme sularıyla camlarınızı pırıl pırıl yapmak çok kolay. Ancak cam silme bezi dışındaki bezler camlarda leke ve toz bırakacağı için işinizi çok daha zorlaştıracaktır. Cam silme sularınızın içine biraz tuz eklerseniz, camlarınız çok daha hızlı ve çok daha etkili temizlenecektir. Ayrıca sirke, cam silerken de yardımımıza koşan doğal bir ürün olma niteliği taşıyor. Camlarınızı hazır cam silme suları yerine sirkeli suyla da temizleyebilirsiniz. Üstelik sirkeli suyla silinen camlar çok daha uzun süre temiz kalırlar. Camları silerken özellikle yüksek katlarda oturuyorsanız lütfen önce can güvenliğinizi düşünün ve asla cama çıkmayın. Bunun yerine oldukça ucuza satın alabileceğiniz uzayan cam silme aparatlarından alabilirsiniz. Cam silme işleminiz bitince aynı yöntemle evdeki tüm aynaları da silerek ayna temizliğini de aradan çıkarabilirsiniz.
Camları sildikten sonra toz alma işlemine geçebilirsiniz. İtiraf edelim ki hiçbirimiz toz almayı pek sevmiyoruz. Toz alırken evdeki tüm mobilyaları dolanacağız için bir yandan da etrafı toplayabilirsiniz.
Cam sehpaların tozunu cam silme sularıyla, ahşap sehpa ve mobilyaların tozunu ise ahşap mobilyalar için üretilmiş deterjanlı sularla alırsanız mobilyalarınızı yıpratmamış olursunuz. Unutmayın ki düzenli toz alınan bir ev her zaman daha temiz görünür. Mobilya ve sehpaların tozlarını aldıktan sonra kapı ve pencere kenarlarını da silmeyi unutmayın.
Sırada kumaşlı mobilya ve çarşafların temizliği var. Önce evdeki tüm yatak odalarını dolaşın ve bütün yastık kılıflarını, çarşafları ve nevresim takımlarını temizleriyle değiştirin. Bunu yapmadan önce yastıkları ellerinizle vurarak yumuşatırsanız ve hatta mümkünse balkonda bekleterek biraz havalandırın. Çarşafları değiştirdikten sonra oturma gruplarının ve döşemeli koltukların temizliğine geçebilirsiniz. Koltuklarınızı hangi deterjanla sileceğiniz, koltuk takımınızın kumaşının malzemesine göre değişkenlik gösterebilir.
Bütün ve ayrıntılı ev temizliğinden bahsettiğimiz için, temizliğin bir sonraki aşamasında dolap ve çekmecelere geçebilirsiniz. Evdeki büyün yaşam alanlarındaki dolapları ve çekmeceleri açıp düzenleyin. İçleri bir şekilde tozlanmış olan dolap ve çekmecelerin de içindekileri çıkarıp tozunu alıp yeniden yerleştirin. Evlerimizdeki dolap ve çekmeceler aslında yaşam alanlarımızın olmazsa olmazlarıdır. Tüm düzenimizi onlar sağlar ve dağınıklığımızı toplarlar. Bu yüzden çekmece ve dolapların içlerinin düzenli olması ve aradığımız şeyleri istediğimiz zaman bulabilmek yaşam kalitemizi bir hayli arttıran unsurlardan biridir.
Banyo ve tuvaletler en çok düzenli vakit ayırmanızı gerektiren ve en çok enerji harcayacağınız yaşam alanlarının başında geliyor. Hem düzenli kullanıldıkları için, hem hijyenin maksimum düzeyde hakim olması gerektiği için, hem de sağlık açısından banyo ve tuvaletlerinizin her zaman temiz kalması çok ama çok önemli. Tuvaletlerde klozetleri temizlerken kanallara özellikle özen gösterin. Küvet ve duşakabinlerde ise özellikle köşelere dikkat etmeniz şart.
Klozet ve banyo alanlarını temizledikten sonra lavaboyu temizleyin ve sonra dolap ve tezgaha geçin. Banyonuzu temizledikten sonra mutlaka tekrar bütün alana iyice göz gezdirin ve gözden kaçırdığınız noktaları kontrol edin. Bu arada banyodaki el ve yüz havlularını temizleriyle değiştirmeyi de ihmal etmeyin.
Ve ev temizliğinin en sıkıcı ama olmazsa olmaz işlemlerinden birine geldi sıra: Süpürme. Elektrik süpürgenizin çekiş gücüne ve evinizin büyüklüğüne göre bu işlemin süresi değişebilir. Evinizi en içerideki odadan başlayarak süpürmeye başlayın. Eğer yapabiliyorsanız mobilyaları yerinden oynatarak altlarında toz kalmasına olanak vermeyin. Köşelere de özellikle özen gösterin. Halılara daha fazla vakit ayırın. Eğer eviniz düzenli olarak süpürülmüyorsa ve yerlerde çok toz biriktiyse süpürme işlemi sırasında toz kalkacağı için bu işlemi toz almadan önce yapmanız gerekiyor.
Düzenli bir mutfak tüm evin havasını değiştirmeye yeter. Çünkü hep dediğimiz gibi, mutfakların evlerin kalbidir. İşte bu yüzden de genel temizlik günlerinin dışında da düzenli olarak mutfağınızı derli toplu ve temiz tutmaya özen göstermelisiniz. Özellikle birikmiş bulaşıklar mutfağınızı ve dolayısıyla tüm evinizi kirli ve nahoş gösterecektir. Tüm bulaşıkları yıkadıktan sonra eğer kapsamlı bir mutfak temizliğine girişecekseniz, zor da olsa tüm dolapları boşaltıp içlerini temizleyip tekrar yerleştirerek başlamanız gerekiyor. Daha sonra mutfak dolaplarının dış kısımlarını ve tezgahınızı silin. Erzak dolabınızı ve buzdolabınızı da boşaltıp raflarını temizleyip yeniden düzenlerseniz pırıl pırıl ve yepyeni bir mutfağa kavuşmuş olursunuz.
Ve artık nihayet son aşamaya geldik: Yer silme. Yerleri silerken her zaman önce süpürgeliklerden başlayın. Süpürgelikler düz olmadıkları için temizlemesi en zor yerlerdir. Daha sonra köşelerden başlayarak tüm evi silin. Paspasınızın yeterince nemli ama su damlatacak kadar ıslak olmamasına özen gösterin. Tıpkı yer süpürürken yaptığınız gibi, mobilyaların yerlerini değiştirerek altlarını silerseniz evinizin yerlerinin çok daha uzun süre temiz kalmasını sağlarsınız. Yerleri sildikten sonra paspasınızı da yıkayıp temiz bırakmayı ihmal etmeyin. Son olarak temizliğin başında yıkadığınız perdeleri asarak temizliği sonlandırabilirsiniz. Şimdi pırıl pırıl evinizin keyfini çıkarmaya bakın.
Birbirinden güzel 16 farklı çatı katı dekorasyonu başlıklı yazımıza da göz gezdirmek ister misiniz?