Virane bir kulübeden kusursuz bir taş eve dönüşüm

Bugün homify 360 sayfalarında muhteşem bir metamorfoza tanık olacağız. Portekiz'in Barca şehrinde yer alan Parque da Peneda Geres köyünde konumlanmış bir virane taş kulübenin karakterini kaybetmeden, içine konforlu bir biçimde yaşanabilir bir eve nasıl dönüştürülebildiğini gözlemleyebileceğimiz bu yazımız, eski bir taş ev alıp onu yenilemeyi düşünen okuyucularımız için adeta aydınlatıcı nitelikte.

Konut kısmen yıkılmış bahçe duvarlarının içinde, neredeyse bir taş yığını halinde ve tamamen kullanılamaz durumdaymış. Bu konutu modern ve konforlu bir yaşam alanına çeviren profesyoneller, kısa ya da uzun süreli tatiller için kiralanabilecek otantik görünümlü ancak konforlu ve lüks bir yaşam alanı oluşturmuşlar. RH Casas de Campo Design portfüyünde bulunan bu taş yapının dış cephesinin karakterini hiç değiştirmemiş olmaları sayesinde yapı içinde bulunduğu bölgeye son derece uyumlu. Tek kattan çift kata çıkarılırken dahi taş işçiliği aynen korunmuş ve tıpkı orijinalinde olduğu haliyle üst kat taş işçiliği sağlamış. Konutun içi ise tamamen şehirlilere hitap eden, konforlu ve lüks bir şekilde dekore edilmiş. Daha yakından inceleyelim.