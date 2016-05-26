Virane bir kulübeden kusursuz bir taş eve dönüşüm

Bugün homify 360 sayfalarında muhteşem bir metamorfoza tanık olacağız. Portekiz'in Barca şehrinde yer alan Parque da Peneda Geres köyünde konumlanmış bir virane taş kulübenin karakterini kaybetmeden, içine konforlu bir biçimde yaşanabilir bir eve nasıl dönüştürülebildiğini gözlemleyebileceğimiz bu yazımız, eski bir taş ev alıp onu yenilemeyi düşünen okuyucularımız için adeta aydınlatıcı nitelikte.
Konut kısmen yıkılmış bahçe duvarlarının içinde, neredeyse bir taş yığını halinde ve tamamen kullanılamaz durumdaymış. Bu konutu modern ve konforlu bir yaşam alanına çeviren profesyoneller, kısa ya da uzun süreli tatiller için kiralanabilecek otantik görünümlü ancak konforlu ve lüks bir yaşam alanı oluşturmuşlar. RH Casas de Campo Design portfüyünde bulunan bu taş yapının dış cephesinin karakterini hiç değiştirmemiş olmaları sayesinde yapı içinde bulunduğu bölgeye son derece uyumlu. Tek kattan çift kata çıkarılırken dahi taş işçiliği aynen korunmuş ve tıpkı orijinalinde olduğu haliyle üst kat taş işçiliği sağlamış. Konutun içi ise tamamen şehirlilere hitap eden, konforlu ve lüks bir şekilde dekore edilmiş. Daha yakından inceleyelim.
Taş evleriyle ünlü bir köyde, terkedilmiş bir virane. Bahçe duvarları kısmen yıkılmış, ağaçlar ve bitkiler tarafından sarılmış, teneke çatılı, kullanılamaz durumda bir kulübenin bir de yeni halini görün.
Sağlam kalan kısımlar aynen bırakılarak sağlamlaştırma yapılmış ve inanılmaz ama gerçek, aynı taş işçiliği devam ettirilerek bir üst kat oluşturulmuş. Yöreye özgü, tamamen aynı taş kulllanılmış ve hangi kısmın yeni hangisinin eski olduğunu anlamak, öncesini bilmeyen gözler için imkansız.
Bazı renovasyonlarda problem eski yapının ruhunu kaybetmesi oluyor ancak burada kesinlikle öyle bir durum oluşmamış çünkü hem kullanılan malzeme hem de malzemeyi kullanış şeklinde orijinal ve geleneksel yöntemlere bağlı kalınmış, ekstradan bir modernizasyon uygulanmamış.
İç mekanlar için konutun aynı eski karakterini koruduğunu söyleyemeyeceğiz; ancak bu iyi bir şey! İşin romantizmini bir yana bırakırsak, aslında eski köy evleri için çok da şık ve konforlu diyemeyiz. Şehirli hayatımız bizlere kattığı bazı konfor arayışları ve bazı alışkanlılarımız var; bunları da köy ortamına yerleşsek ya da yalnızca tatile gitsek dahi devam ettirebilmek istiyoruz.
Açık planlı bir oturma odası ve mutfağa sahip olan konutun içi tamamen çağdaş ve sade bir dekorasyona sahip. Abartılı hiçbir unsurun kullanılmaması ve toprak renklerinin tercih edilmesi rustik tarza bir gönderme niteliğinde.
Sonradan oluşturulan üst kata çıkan merdivenlerin basamakları mafis ahşap ve doğal renklerinde bırakılmışlar. Merdivenler üst katta yer alan ve tıpkı yaşam alanı gibi açık plana sahip olan yatak odasına çıkıyor. Açık plandan kastımızın ne olduğunu anlamak için bir alttaki fotoğrafı incelemeniz yeterli.
Konutun alt katı yaşam alanı, üst katı ise yatak odası olarak planlanmış. Yalnızca bir adet yatak odası olduğu için araya mekanı boğucu hale getirecek bir kapı konulmasına gerek duyulmamış. Ebeyevn banyosuna ise ekstra dikkat! Tamamen cam bir kabin içerisinde yer alan en-suite banyo, kendi penceresi olmayan bir alan için muhteşem bir çözüm olmuş.
Konut tatiller için kiralandığından lüks bir otel özelliklerine de sahip. Şık bir dekorasyona sahip olan iki kişil konutta her havlular, bornoz, temel temizlik malzemeleri ve benzeri ürünler de konuta dahil.
Bu yazımızda tanıtıtğımız taş evi beğendiyseniz, ülkemizde konumlanan ve ’Bozcaada’da muhteşem bir taş ev’ başlığı altında incelediğimiz ev de ilginizi çekebilir.