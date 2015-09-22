Ev nasıl boyanır?

Renk evinize dair her şeyi değiştirir. Eğer minimal bir dekorasyon anlayışınız varsa renksizlik de her şeyi değiştirir pek tabii ki… Evlerimizin duvarlarının ne kadar önemli olduğuna Tasarımı kuvvetlendiren duvar dekorasyonu tercihleri isimli yazımızda da uzun uzun değinmiştik. Duvarlarınız evinizi temiz ya da kirli, neşeli ya da kasvetli, canlı ya da durgun gösteren temel tasarım öğeleridir. Duvarlarınızı tablolarla, resimlerle ve farklı dekoratif malzemelerle süslemeniz evinize hareket katacaktır ama tabii ki önce duvarlarınızın boyasının pürüzsüz olması ve boyasının yeni olması gerekli. Zaten evlerimizde düzenli olarak boya yaptırmamızın ve yeni bir eve taşınırken ilk iş olarak evi baştan sona boyatmamızın sebebi de bu. Ancak zaman zaman gözümüz korksa da, aslında evlerimizi kendimiz de boyayabiliriz. Özellikle kısıtlı bir bütçeniz varsa ve bu yüzden evinizin duvarlarındaki eskiyen boyayı yeniletmeyi erteliyorsanız, buna gerek yok. Ayrıca duvarlarınızın boyası eskimiş olmasa bile, mesela yeni bir koltuk takımı aldığınızda da duvarlarınızın rengini koltuk takımınıza uyumlu hale getirebilirsiniz. Ya da yalnızca yaşam alanlarınızın mevcut halinden sıkıldıysanız, dekorasyonda hiçbir değişiklik yapmadan da odalarınızın görüntüsünü yalnızca duvar rengini değiştirerek ve canlandırarak yenileyebilirsiniz. Dediğimiz gibi tabii ki evinizi kendiniz boyayabilirsiniz ve bunu yapmak için bir profesyonel olmanıza da gerek yok. Ama elbette ev boyamanın duvara boyayı sürmekten çok daha zor olduğu da bir gerçek. İşte bu yazımız da tam bu noktada devreye giriyor. Kendi evini kendisi boyamak isteyenler için basit anlatımlı ve kolaylaştırıcı bir rehber hazırladık. İşte ev boyamanın ipuçları ve püf noktaları.
Önce evinizi boyamadan önce dikkat etmeniz gereken faktörlerden başlayalım. Elbette yaşam alanlarınızı boyamadan önce ilk yapmanız gereken şey renk seçmektir. Renk seçimini yaparken de dikkat etmeniz gereken bir iki faktör var. Bunlardan biri duvarlarını boyayacağınız odanın ışıklandırması ve aydınlığı: Yaşam alanınızın duvarları şu anda açık renkliyse ve gönlünüzden daha koyu bir renk seçmek geçiyorsa önce odanın yeterince aydınlık olup olmadığından emin olmanız gerekir. Eğer daha koyu bir renk odayı daha kasvetli bir hale getirecekse ve ek ışıklandırma gerektirecekse belki de açık renklerde karar kılmanız daha sağlıklı olacaktır.
Boyayacağınız alanın ne kadar trafik aldığı da aslında boya rengini seçmenizde rol oynayan önemli bir faktör. Mesela eğer çok ziyaretçisi olan ofis alanınızı boyayacaksanız, ya da misafir sever bir insansanız ve sürekli misafir ağırladığınız oturma odanızı boyamayı düşünüyorsanız daha koyu renkler seçmelisiniz çünkü koyu renkler açık renklere göre daha geç yıpranır daha zor kirlenir ve kir göstermez. Dolayısıyla daha açık renkleri özel alanlarınızda, Meral Akçay tarafından dizayn edilen bu salondaki gibi nispeten daha koyu renkleri ise sosyal alanlarda kullanmalısınız.
Boya seçimi de kendi evini kendi boyamak isteyenler için kafa karıştırıcı bir sorun haline gelebiliyor. Evinizi boyarken plastik boya mı, saten boya mı yoksa silikonlu boya mı tercih etmelisiniz? Elbette her boyanın maliyeti ve özellikleri farklı. Plastik boyalar su bazlı boyalardır; daha ucuza temin edilebilir ve her türlü yüzeye uygulanabilir ancak temizlenmeleri daha zordur çünkü silinebilirlik özellikleri yoktur, plastik boyayla boyanan duvarları sildiğinizde duvarlarda renk kaybı görülebilir. Silikonlu ve saten boyalar ise alçı ya da macunla sıva edilen pürüzsüz yüzeylere uygulanan, maliyeti daha yüksek ama daha uzun ömürlü ve silinebilir boyalardır. Eğer evinizin duvarları pürüzsüz değilse saten boya tüm duvar yüzeylerine kusursuz bir sıva yapmanız gerekeceği için plastik boya seçmeniz daha uygun olacaktır.
Duvar boyama işlemine başlamadan önce önce duvar yüzeylerinin boya için hazırlanması gerekir. Duvarı boyaya hazırlarken ilk yapmanız gereken şey duvarları nalburlardan temin edebileceğiniz duvar zımparasıyla zımparalayarak pürüzlerinden kurtarmak ve olabildiğince pürüzsüz bir yüzey hazırlamak olacaktır. Zımparalama işlemi bittikten sonra duvarlarınızda zımparadan kalan toz kalıntılarının olduğunu göreceksiniz. Bu tozları da uygun bir bezle silerek temizlemelisiniz çünkü aksi takdirde boyanın altında kalan tozlar hem pürüzlü bir yapı oluşturacak hem de boyanızın zaman içinde dökülmesine sebep olacaktır.
Zımparalama işlemi bittikten sonra mutlaka yerleri, boyanacak odada varsa mobilyaların üzerini kaplayın ve kapı kirişleri, kablolar, elektik prizleri gibi detayları da boya değmeyecek şekilde kapatın. Bunun yöntemlerinden biri de bu bölgeleri maske bandıyla bantlamaktır. Daha sonra, eğer duvarlarınızda çatlak ya da delikler varsa bunları yine nalburlardan bulabileceğiniz duvar macunlarıyla doldurmalı ve yüzeyi pürüzsüz bir hale getirmelisiniz.
Duvarınız artık yeterince pürüzsüz hale geldi. O halde boyamanın ilk işlemi olan astarlamaya geçebilirsiniz. Astar duvar boyama işleminde olmazsa olmaz bir prosedürdür çünkü astarsız boyalar hem çok daha çabuk yıpranır hem de duvarlarda alacalı bir renk oluşabilir. Bu yüzden astar boyayla bir kat astarlama yapıp tüm duvarı asıl boyaya hazır hale getirmelisiniz.
Astardan sonra nalburdan boya işlemi için aldığınız kestirme fırçasıyla köşe ve rulonun giremeyeceği kenarları boyamalısınız. Kestirme fırçasını boyaya tamamen daldırmadan, fırçanın yalnızda iki santimetrelik bir kısmını boyaya değdirin. Daha sonra boyalı fırçalı köşeli yüzeylere damlama ve akma olmamasına özen göstererek bol bol yedirerek sürün. Tüm evi boyuyorsanız eğer, kestirme yaparken oda oda gitmelisiniz çünkü kestirme boyanın çok kurumadan rulo boyayla birleşmesi gerekir, aksi takdirde kestirme fırçasıyla yaptığınız boyayla rulo fırçayla yaptığınız boyanın birleştiği yerlerde istenmeyen izler oluşabilir.
Artık duvarınızın ana boyasına geçebilirsiniz. Ruloyla tüm yüzeyi boyarken dikkat etmeniz gereken ilk şey ruloyu boya kovasına tamamen daldırmamak. Rulo boya fırçalarını boyaya hafifçe değdirmeniz yeterli olacaktır, boya kovasına fazlaca daldırırsanız hem rulonun dönüşünü engellersiniz hem de damlama ve dökülmeler meydana geleceği için gereğinden fazla boyayı yüzeye uygulamakta güçlük çekersiniz. Daha sonra ruloyu duvar yüzeyine bastırmadan hafifçe sürün. Kuru ruloyu boyalı duvara asla sürmeyin. Rulodaki boya bittiğinde yeniden boyaya dokundurun çünkü aksi halde rulonun fırçasından oluşan lekeler meydana gelebilir. Duvarınızı boyarken ilk daha oldukça ince bir tabaka halinde sürmeye özen gösterin çünkü birinci kat boyanın emilimi daha fazla olacaktır. İkinci katı ise biraz daha kalın sürebilirsiniz. Eğer temiz ve sorunsuz bir duvarınız varsa iki kat boya yetecektir. Ama koyu lekelere sahip bir duvar yüzeyi söz konusuyla üç ya da dört kat boya yapmanız gerekebilir.