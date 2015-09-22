Ev nasıl boyanır?

Renk evinize dair her şeyi değiştirir. Eğer minimal bir dekorasyon anlayışınız varsa renksizlik de her şeyi değiştirir pek tabii ki… Evlerimizin duvarlarının ne kadar önemli olduğuna Tasarımı kuvvetlendiren duvar dekorasyonu tercihleri isimli yazımızda da uzun uzun değinmiştik. Duvarlarınız evinizi temiz ya da kirli, neşeli ya da kasvetli, canlı ya da durgun gösteren temel tasarım öğeleridir. Duvarlarınızı tablolarla, resimlerle ve farklı dekoratif malzemelerle süslemeniz evinize hareket katacaktır ama tabii ki önce duvarlarınızın boyasının pürüzsüz olması ve boyasının yeni olması gerekli. Zaten evlerimizde düzenli olarak boya yaptırmamızın ve yeni bir eve taşınırken ilk iş olarak evi baştan sona boyatmamızın sebebi de bu. Ancak zaman zaman gözümüz korksa da, aslında evlerimizi kendimiz de boyayabiliriz. Özellikle kısıtlı bir bütçeniz varsa ve bu yüzden evinizin duvarlarındaki eskiyen boyayı yeniletmeyi erteliyorsanız, buna gerek yok. Ayrıca duvarlarınızın boyası eskimiş olmasa bile, mesela yeni bir koltuk takımı aldığınızda da duvarlarınızın rengini koltuk takımınıza uyumlu hale getirebilirsiniz. Ya da yalnızca yaşam alanlarınızın mevcut halinden sıkıldıysanız, dekorasyonda hiçbir değişiklik yapmadan da odalarınızın görüntüsünü yalnızca duvar rengini değiştirerek ve canlandırarak yenileyebilirsiniz. Dediğimiz gibi tabii ki evinizi kendiniz boyayabilirsiniz ve bunu yapmak için bir profesyonel olmanıza da gerek yok. Ama elbette ev boyamanın duvara boyayı sürmekten çok daha zor olduğu da bir gerçek. İşte bu yazımız da tam bu noktada devreye giriyor. Kendi evini kendisi boyamak isteyenler için basit anlatımlı ve kolaylaştırıcı bir rehber hazırladık. İşte ev boyamanın ipuçları ve püf noktaları.