Yenilikçi tavan uygulamaları ve yaratıcı duvar kağıdı modelleri

Gergi ya da germe tavan sistemleri, son yıllarda giderek yaygınlaşan ve çeşitliliği artan son trend ve son teknoloji dekorasyon ürünlerinden biri. Gergi tavan sistemlerinin temelde, özel bir malzeme kullanılarak tavana uygulanan ışıklı ve estetik dekoratif kaplamalardır. Gergi tavanlarla evinizin derinliğini ve pozitif enerjisini arttırmanız çok kolay çünkü gergi tavanı oluşturan malzemenin içine gizlenmiş ışıklandırmayla birlikte tüm tavanı kaplayan istediğiniz bir görüntü artık bomboş beyaz tavan uygulamalarını geçmişte bırakıyor ve yaşam alanlarına yepyeni bir görüntü katıyor. Kılıç İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu tavanda masmavi ve bulutlu bir gökyüzü manzarası tercih edilmiş. Böylelikle yaz günlerinin ışıltısını her mevsim salonunuzda hissetmek mümkün. Ancak tabii ki gergi tavan sistemlerinde çeşitlilik bol; böylece tavanınıza baktığınızda istediğiniz bir manzaraya dalıp gidebilirsiniz, ya da dilerseniz yalnızca canlı renkli düz bir gergi tavanla yaşam alanınızı farklılaştırabilirsiniz.