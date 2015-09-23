Yenilikçi tavan uygulamaları ve yaratıcı duvar kağıdı modelleri

Evlerimizin nasıl dizayn edeceğimize en zor karar verdiğimiz yerleri şüphesiz duvarlar ve tavanlardır. Her ikisi de genellikle düz renklerle ve alışılagelmiş duvar kağıtlarıyla tasarlanmayan mahkum gibi görünse de aslında son yılların değişen ve giderek daha da alımlı hale gelen tasarım trendlerinde artık duvar ve tavan uygulamalarında çarpıcı yeni fikirler ortaya çıkıyor. İşte hem tavalarınız hem de duvarlarınız için ilham verecek 15 sıra dışı, yenilikçi ve yaratıcı dekorasyon uygulaması.
Peşinen uyaralım: Bir metro istasyonuna bakmıyorsunuz, bir evin salonuna bakıyorsunuz. Duvar kağıdı motifleri konusunda oldukça ezber bozan bir uygulama olan bu derinlik katan poster duvar kağıtları yalnızca odayı derinleştirmek ve genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı ve çağdaş bir oturma odası yaratıyor.
Üç boyutlu duvar kağıtları da son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan yenilikçi duvar dekorasyonu uygulamalarından biri. Kabartmalarla çok daha canlı ve hareketli hale getirilen duvar kağıtlarının yaşam alanlarına inanılmaz bir estetik katkısı oluyor. Örneğin bu resimde görülen modelde minimal ve modern dekorasyonlu bir oturma odasının şık görünümünü kuvvetlendiren, dalgalarını hissedebildiğimiz bembeyaz ve dingin bir desenle karşılaşıyoruz. Farklı modellere sahip olan farklı kabartmalı duvar kağıtlarıyla birbirine benzemeyen sıra dışı iç mekanlar yaratmak mümkün.
Gergi ya da germe tavan sistemleri, son yıllarda giderek yaygınlaşan ve çeşitliliği artan son trend ve son teknoloji dekorasyon ürünlerinden biri. Gergi tavan sistemlerinin temelde, özel bir malzeme kullanılarak tavana uygulanan ışıklı ve estetik dekoratif kaplamalardır. Gergi tavanlarla evinizin derinliğini ve pozitif enerjisini arttırmanız çok kolay çünkü gergi tavanı oluşturan malzemenin içine gizlenmiş ışıklandırmayla birlikte tüm tavanı kaplayan istediğiniz bir görüntü artık bomboş beyaz tavan uygulamalarını geçmişte bırakıyor ve yaşam alanlarına yepyeni bir görüntü katıyor. Kılıç İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu tavanda masmavi ve bulutlu bir gökyüzü manzarası tercih edilmiş. Böylelikle yaz günlerinin ışıltısını her mevsim salonunuzda hissetmek mümkün. Ancak tabii ki gergi tavan sistemlerinde çeşitlilik bol; böylece tavanınıza baktığınızda istediğiniz bir manzaraya dalıp gidebilirsiniz, ya da dilerseniz yalnızca canlı renkli düz bir gergi tavanla yaşam alanınızı farklılaştırabilirsiniz.
Tavan dekorasyon uygulamalarında gerçek bir klasik olan ve asla modası geçmeyen, üstelik her geçen gün çeşitliliği artan uygulama modelleriyle şıklığı ve estetiği de giderek daha da çok benimsenen ve yaygınlaşan bir uygulama da pek tabii ki niş uygulamaları. Duvar dekorasyonlarında da tavan dekorasyonlarında da yaşam alanlarına zarafet, estetik ve derinlik katan nişler, özellikle tavanlarda içlerine gizlenmiş ışıklandırmayla birlikte içinde bulunduğu mekana klasik bir asalet katıyor.
Dediğimiz gibi germe tavan uygulamaları oldukça çeşitlilik gösteriyor. Bazen gökyüzü manzarası, bazen farklı renklerle neşeli dokular, bazen de bunun gibi geceleyin yıldız kümelerini andıran sanatsal ve ışıltılı desenler… Ayrıca germe tavan dekorasyonu tüm tavana bütün halinde uygulamak yerine böyle parçalar halinde uygulandığında bambaşka ve sıra dışı bir etki de yaratıyor.
Tasarımında AZM Dizayn imzası taşıyan bu ürünse evinize eşsiz bir derinlik ve benzersizlik katacak. Sonsuz tavan aynası ismi verilen bu ürün aynaların içindeki ışıklar sayesinde bakıldığı her açıdan sonsuzluk hissi uyandıran bir tavan uygulaması. Yaşam alanlarınız sizin için yeterince büyük değilse bu ürün sayesinde sonsuz derinliğe kavuşabilirsiniz. Üstelik bu tavan uygulaması farklı boyut ve çerçevelerle gerçekleştirilebiliyor.
Eğer çatı katında oturuyorsanız ya da müstakil bir eviniz varsa ve tavan dekorasyonunuzda farklılık yaratmak istiyorsanız o halde aslında oldukça basit bir çözümle muhteşem bir atmosfer yaratabilirsiniz: Cam tavan pencereleri. Evinizin iç yaşam alanlarında da gökyüzüyle bağınızı kesmemek için mükemmel bir dekorasyon fikri değil mi?
Işıklandırma bir evin en temel dekorasyon unsurlarından biridir şüphesiz. Sadece ışıklandırma çeşitlemeleriyle aynı dekorasyona çok daha farklı görünümler kazandırabilirsiniz. Tavana gizlenmiş endirekt aydınlatmalar da hem tavanınızı daha estetik hale getirecek, hem de odalarınızın dokusunu değiştirecek dekorasyon uygulamalarından biri. Örneğin bembeyaz tavandan süzülen sapsarı ışıklar…
Küçük evleri olduğundan daha geniş ve büyük göstermek için farklı yöntemler ve dekorasyon fikirleri var pek tabii ki. Bunlardan bazılarını daha önce sayfalarımızda Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler isimli yazımızda da ele almıştık. Hem tavanınızı sıradanlıktan kurtaracak hem de yaşam alanınızın görüntüsünü hacim ve derinlik açısından ikiye katlayacak bir diğer şahane dekorasyon fikri ise ayna tavan kaplamaları. Sizce de mükemmel görünmüyor mu?
Brooklyn Köprüsü'nü evinize getirmek ister misiniz? Ya da Eyfel Kulesini? Ya da Ortaköy'ün o muazzam manzarasını? İşte bunların hepsi manzara duvar kağıtlarıyla mümkün. Evinize hem yaratıcı hem yenilikçi hem de estetik bir dokunuş niteliğinde olan bu tür duvar kağıtlarıyla yaşam alanlarınızda modern bir farklılığa imza atabilirsiniz.
Bazen basit çizimleri andıran duvar kağıdı desenlerinin etkisi bir hayli büyük oluyor. Resimdeki model de bunun örneklerinden biri. Kış mevsimi ağaçlarının evinizin duvarında bu kadar şık duracağını tahmin edebilir miydiniz? Bazen en yaratıcı fikirler en umulmadık desenlerden çıkar. Dinginliği ve yenilenmeyi simgeleyen bu ağaç desenleri de yatak odalarının duvarları için ideal. Hele bir de örnekteki gibi yatak örtüleriniz ve yastık kılıflarınızla uyumluysa, ortaya benzersiz bir şıklık ve dinginlik çıkıyor.
Dünyanın en yüksek ormanı salonunuzda büyüyebilir. Çarpıcı ve etkileyici tasarımlı duvar kağıtları sayesinde artık dünyanın neresinde olursa olsun en çok bulunmak istediğiniz doğal ortamı da evinize getirebiliyorsunuz. Ağaçlara sarılan ve orman havasından vazgeçmeyen gerçek bir doğa tutkunuysanız bu duvar kağıdı gündelik hayatınızda size çok iyi gelecek. Güneş ışınlarını ve uçsuz bucaksız bir ormanın tazeliğini ve bilgeliğini her gün içinizde hissedeceksiniz.
Küçük dokunuşlar bazen harikalar yaratmaya yeter. Minimal çizgilerden hoşlanan ve hayattaki küçük mutlulukların kıymetini bilen biriyseniz eğer, zekice tasarlanmış bu tür minimal ve küçük detaylarla benzersizleşmiş neşeli ve sanatsal duvar kağıtları da tam size göre demektir. Aksesuarların yerleşimleriyle duvarınızın bütünlüğünü tıpkı bu örnekteki gibi sağladığınız zaman ortaya dahiyane, şirin, sevimli, şık ve kendine hayran bırakan bütün bir yaşam alanı dekorasyonu çıkıyor.
Gerçek bir William Shakespeare hayranıysanız çalışma odanızın duvarını Hamlet'in unutulmaz bir sahnesinin kaplaması fikrini çok seveceğinize eminiz. Tabii eğer sizin edebi kahramanınız bir başka yazarsa onun en sevdiğiniz alıntılarını da kullanabilirsiniz. Bu tip özel tasarım duvar kağıtları hem kişiliğinizden, zevklerinizden ve dünyaya bakış açınızdan bir parça sergiliyorlar, hem de estetik açıdan mükemmel görünüyorlar.
Yatak odalarınızda hem romantik, hem klişe olmayan, hem yenilikçi, hem sıra dışı, hem de çağdaş bir görüntü yaratmak mı istiyorsunuz? İşte tam olarak bunların hepsini yapabilen bir duvar kağıdı örneği. Sanatsal çizimleriyle sıra dışı bir atmosfer yaratıyor, aynı zamanda birbirinden güzel çiçeklerle farklı bir romantizm dokusu taşıyor.