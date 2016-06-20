Sade ve şık bir apartman dairesi

Aparman daireleri mimari özellikleri bakımından müstakil evler kadar farklı kullanım alanı barındırmaya müsait değildir. Ancak bu durum apartman dairelerinde ilgi çekici, kullanışlı ve şık dekorasyonlar oluşturulamayacağı anlamına gelmiyor elbette ki. İtalya'da bulunan GK Architetti adlı mimarlık firması yaptığı muhteşem dekorasyon ile sıradan bir apartman dairesine son derece ilgi çekici ve aile kullanıma ideal özellikler kazandırmış. Homify 360 turunda bu kez sizlere bu konforlu italyan tasarımını tanıtacağız. Her detayıyla içinizi açacak bu sıcacık aile evine bayılacaksınız.

Aile evine müstakil bir örnek de görmek isterseniz size tavsiye edebileceğimiz ilginç bir tasarım var. “Büyüleyici bir aile evi projesi” başlıklı yazımızda tanıtılan ev de çok ilginizi çekebilir.