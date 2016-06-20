Sade ve şık bir apartman dairesi

Aparman daireleri mimari özellikleri bakımından müstakil evler kadar farklı kullanım alanı barındırmaya müsait değildir. Ancak bu durum apartman dairelerinde ilgi çekici, kullanışlı ve şık dekorasyonlar oluşturulamayacağı anlamına gelmiyor elbette ki. İtalya'da bulunan GK Architetti adlı mimarlık firması yaptığı muhteşem dekorasyon ile sıradan bir apartman dairesine son derece ilgi çekici ve aile kullanıma ideal özellikler kazandırmış. Homify 360 turunda bu kez sizlere bu konforlu italyan tasarımını tanıtacağız. Her detayıyla içinizi açacak bu sıcacık aile evine bayılacaksınız.
Aile evine müstakil bir örnek de görmek isterseniz size tavsiye edebileceğimiz ilginç bir tasarım var. “Büyüleyici bir aile evi projesi” başlıklı yazımızda tanıtılan ev de çok ilginizi çekebilir.
Evin küçük ama kullanışlı bir açık mutfağı bulunuyor. Dar bir alana sahip olmasına rağmen hem yerleşimi hem de kullanılan modüler ürünler ile son derece işlevsel bir dekorasyon oluşturulmuş. Neredeyse hiçbir eksiği olmayan mutfak dekorasyonunun ferah bir çehresi, şık bir stili ve modern detayları bulunuyor. Kahvaltı masası ile birlikte, geniş denebilecek bir U tezgaha sahip olan mutfakta depolama alanı da oldukça fazla.
Modern stile sahip olan dekorasyon, beyaz fon, ahşap zemin ve dikkat çekici mobilyalar seçilmiş. Koltuk ve masa gibi mobilyalarda konforu ön planda tutan tasarımcılar kırmızı koltuk ve ahşap sayesinde başarılı bir renk dengesi de sağlamış. Aydınlatma ögeleri ve aksesuarları ile birlikte ideal bir dekorasyon oluşturan tasarımcılar geniş olmayan bu evi en iyi şekilde değerlendirmişler.
Antre, mutfak, yemek odası ve oturma odasının açık olduğu bu kutu gibi evde başarılı bir ferahlık sağlanmış. Antrede geniş gömme dolaplar bulunuyor. Beyaz ve parlak rengi ile dikkat çeken bu dolaplar birçok amaçla kullanılabilir. Evin depolama alanı sorununu çözen bu özellik oldukça iyi bir detay.
Modern stilde dekore edilmiş mutfak dekorasyonunda ankastre ürünler ve gömme dolaplar büyük kolaylık sağlamış. Askı ve raflarla güçlendirilen dekorasyonda aksesuarlar da başarılı bir unsur olarak göze çarpıyor. Ayrıca kırmızı renkli küçük ev aletleri sayesinde dekorasyona bir canlılık da kazandırılmış. Alternatif ışılandırmaları da olan son derece işlevsel bir mutfak dekorasyonu.
Bir mutfak dekorasyonunu kusursuzlaştırmak istiyorsanız mutfağın en kuytu köşelerini bile değerlendirecek şekilde bir planlama yapmalısınız. Bu dekorasyonda gördüğünü dolap köşelerine uygulanan tel raflı çekmeceler mükemmel bir kullanım kolaylığı ve fonksiyonellik sunuyor. Başlı başına bir kiler gibi kullanılabilecek bu alan sayesinde mutfak dekorasyonu eksiksiz bir hal alıyor.
Konforlu bir uyku nelere ihtiyacınız olduğu bir gözden geçirin. Temiz bir hava, optimum ısı, konforlu ve hijyenik bir yatak ve düzenli bir dekorasyon olarak sıralayabiliriz öyle değil mi? Bu yatak odası dekorasyonunda bütün bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak özellikler bulabilirsiniz. Beyaz fon ile ahşap ögelerin birleştirildiği dekorasyonda krem, kahve ve bordo renkleri kullanılmış.
Yine beyaz fon ve ahşap zeminin öne çıktığı banyo dekorasyonunda temiz ve ferah bir çehre ilk dikkati çeken özellik oluyor. Girişteki duvar boyu dolaplar sayesinde depolama sorunu olmayan bu banyoda, bir banyo dekorasyonu için gerekli olan bütün ekipmanlar bulunuyor. Aksesuarlar ve bitkiler ile de güçlendirilen dekorasyon iç açıcı ve oldukça şık.
Ayna ve cam ürünler ile yansıtıcı yüzeyleri artırılan bu banyo olduğundan daha geniş görünmeyi başarmış. Çamaşır makinesi ve temizlik malzemeleri için ayrılan dolap sayesinde güzel bir yerleşim sağlanmış. Kalabalıkların kolayca görünmez edildiği şık bir banyo dekorasyonu.