Bebek odası duvar kağıdı modelleri

Yeni anne baba olan ya da anne baba olmaya hazırlanan çiftlerin evlerinde her zaman tatlı bir telaş hüküm sürer. Bebeğin kıyafetlerinden ihtiyaçlarına, oyuncaklarından bebek odasının hazırlanmasına kadar her şey evde neşeli bir heyecan yaratır. Bebek odası dekorasyonu bebek bekleyen anne ve babalar için karar vermesi en zor konulardan biri pek tabii ki. Dünyaya gelen bebeğe hoş geldin diyecek ve onu karşılayacak o şirin ve sevimli odanın mobilyaları, halısı, bebek karyolası, renkleri neye göre seçilmeli, odanın dekorasyonu nasıl yapılmalı? Bunlar tabii ki anne ve baba olmaya hazırlananların kafasında dönüp duran sorular. Bebek odası dekorasyonlarını değiştiren ve karakterini belirleyen tasarım unsurlarından biri de pek tabii ki duvarların görüntüsüdür. Bazı anne babalar bebek odalarını tek renk boyamayı tercih ediyorlar ama genelde duvar kağıtları bebek ve çocuk odalarında kullanılan yaygın seçeneklerden biri. Duvar kağıtlarının desenleri ve çeşitleri her geçen gün giderek daha da artıyor. Ebeveynler de dikkatli bir duvar kağıdı seçimiyle bebekleri için sağlıklı, neşeli ve bebeğinizi aylarca değil yıllarca mutlu edebilecek bir bebek odası atmosferi yaratabilirler. Sizin için hazırladığımız bu rehber niteliğindeki yazıda da farklı bebek odası duvar kağıdı modellerini inceleyerek bebeğinize en uygun ortamı yaratmanıza yardımcı olmaya çalışacağız.
Bebek odaları için duvar kağıdı modeli seçerken önce kendinizi düşünün: Mutlaka kendinizin de seveceği bir desen seçmelisiniz. Çünkü o odada bebeğiniz kadar çok zaman geçirecek olan sizsiniz ve bebek odanızın duvarlarının uykusuz geceler ve zorlu geçen ilk birkaç aylık süreç boyunca sizi boğmayacak ve sıkmayacak neşeli ve sevimli bir desene sahip olması gerekir.
Bebekler mat ve soluk renklerden ziyade parlak renklere ve parlak renkli şekillere ve renk kontratlarına daha çok tepki verir ve ilgi gösterirler. Bebeklerinin odasında mutluluk ve neşe gibi pozitif duygular hissetmesini isteyen ve duvar kağıdı modelini de buna göre seçmek isteyen ebeveynler için bu tür parlak renkli ve canlı desenler ideal olacaktır. Her ne kadar yaygın bir kullanıma sahip olsalar da yeni doğan bebekler açık renkli bulutları ya da çizgi film karakterlerini ayırt edemez ve tanıyamazlar. Yeni doğan bebeklerin algılayabilecekleri desenler seçmek isteyenler çok renkli tasarımlar yerine belli ana renklere ve belirli ve tek tip desenlere yoğunlaşmalılar. Bu tür karmaşık olmayan desen ve renkler aynı zamanda minik bebeğinizin beynindeki görme duyusunu uyaracak ve bu duyuyu geliştirmesine yardımcı olacaktır.
Anne ve babalar bebekleri ya da yaşça daha büyük çocukları için duvar kağıdı modeli seçerken en çok tercih ettikleri desenlerden biri de çizgi film ya da masal karakterlerinden ibaret oluyor. Bu tür bir duvar deseni tercihi yapacak olursanız dikkat etmeniz gereken şey odanın bütünlüğünü korumak ve mobilyaların, bebek karyolasının, renklerin ve tüm dizaynın duvar desenine uygun olmasını sağlamaktır. Ayrıca bu tür çizgi film ya da masal karakterlerinin yeni doğan bebekler için değil, daha çok 2 yaş üstü bebekler için uygun olduğunu da unutmayın. Masal ya da çizgi film karakterlerinin bulunduğu duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken bir başka şey ise pek tabii ki çocuğunuzun en sevdiği karakterlerden birini tercih etmek olmalı çünkü onu hem eğlendirecek, hem hayal gücünü genişletecek ve geliştirecek desenlerdir bu tip desenler. Eğer çocuğunuzun favori karakteri yerine bir başka popüler karakteri tercih ederseniz çocuğunuzun çok geçmeden duvar dekorasyonundan sıkılması ihtimal dahilinde. Ayrıca tabii ki her akşam bebeğinizi uyuturken ona masal okumanız da onun küçük dünyasını oluşturan bu sevimli odada yaratıcılığını geliştirmesini sağlayacaktır.
Her ne kadar parlak ve canlı desenlerin özellikle yeni doğan bebeklerin renk ve şekilleri ayırt etme ve görme yetilerini geliştirmelerinde önemli katkısı olsa da aynı zamanda bebeğinizin beynini uyarıcı özelliklerinden dolayı yorucu da olabilirler. Bebeklerin sağlığı için en önemli unsurun uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Parlak ve canlı desen ve renkler de uyarıcı özelliklerinden dolayı, kalabalık bir dekorasyonla birleştiklerinde bebeğinizin uykuya dalmasına engel olabilirler. Dolayısıyla bebek odanızı dizayn ederken kalabalık ve canlı bir dekorasyon tercih ettiyseniz duvar kağıdı desenini seçerken Hilal Tasarım tarafından dizayn edilen bu bebek odasındaki gibi sade ve basit desenlerden ve açık ve yumuşak renklerden oluşan bir model tercih etmelisiniz. Unutmayın ki bebeğinizin neşeli ve mutlu bir bebek olmasındaki en önemli rolü düzenli ve sağlıklı uykular oynuyor.
Geçtiğimiz yıllar içinde son duvar dekorasyonu trendlerinden biri haline gelen üç boyutlu duvar kağıtları da bebek ve çocuk odaları için çok uygun modellere sahip olabiliyor. Hem dikkat çekici, hem eğlenceli, hem de neşeli kabartmalarla hem sade hem de canlı bir dekorasyonu bir arada dizayn edebilmeniz mümkün.
Bebekler için duvar kağıdı modeli seçerken en zor olan şeylerden biri de sürekliliği sağlamaktır pek tabii ki. Özellikle çizgi film ya da masal karakterinden oluşan bir desen seçerken bebeğinizin büyürken artık desendeki o karakteri eskisi gibi hevesle seveceğinden ve bu desenin onu uzun süre aynı düzeyde neşelendireceğinden emin olmak oldukça zordur. Bilhassa büyümekte olan 2 yaş üstü bebeğinizin odasını dizayn ediyorsanız ve önünüzdeki birkaç yıl boyunca bu dizaynı korumak istiyorsanız aklınızda bulundurmanız ve özen göstermeniz gereken önemli bir unsur da sürekliliktir. Mesela Susam Sokağı karakterlerinden oluşan bir duvar kağıdı modeli ya da ördek desenli bir duvar dekorasyonu 2 ya da 3 yaşındaki bebeğinizi mutlu edebilir ama birkaç yıl sonra yeni çizgi film karakterlerini sevmeye ve dünyası gelişmeye başladıkça çocuğunuz da bu karakter ve desenlerden sıkılabilir. İşte bu yüzden de kolay sökülebilir ve bir uzmana ihtiyaç duymadan kendiniz tarafından yenilenebilir duvar kağıdı çeşitleri seçmek bebek odalarını dizayn ederken en doğru tercih olacaktır çünkü böylelikle bebeğiniz büyürken onun değişen zevklerine göre duvar desenlerini de kolaylıkla değiştirebileceksiniz.
Dediğimiz gibi renkler bebek odaları dekorasyonlarında özellikle büyük bir öneme sahipler. Bebek odalarının olmazsa olmazı neşe ve mutluluk olduğuna göre neşeli figürlerden oluşan bir duvar kağıdı da yorucu olmayan bir zeminle birlikte mükemmel etkiler yaratan modelleri oluşturuyor.
Düz çizgiler de hem hareketli hem de sade ve sakinleştirici yapıları dolayısıyla özellikle de yeni doğan bebekler için oldukça uygun ve sağlıklı modeller olma niteliği taşıyorlar. Bebeklerin özellikle kontrast konusunda oldukça hassas olduklarına değinmiştik ve bu tip koyu ve açık renkler bir araya gelerek onların duyu hassasiyetlerini geliştiren birer beyinsel aktiviteye dönüşüyor. Ama aynı zamanda düz çizgilerin verdiği sakinleştirici ve dinlendirici etkiyle sağlıklı bir desen özelliği de taşıyor.
Rengarenk harflerle süslenmiş bir duvar kağıdı da bebek odaları için ideal ve şık seçeneklerden biri. Özellikle bebeklerin dünyaya geldikleri andan itibaren harflerin şekillerine aşina olmalarını sağlayan özelliğiyle oldukça sağlıklı ve mental açıdan da destekleyici bir model.
Eğer bebek odasındaki dekorasyon sade ve minimalse, cıvıl cıvıl çiçek desenleri de bebeğiniz için ideal tercihlerden biri olarak öne çıkıyor. Ne de olsa bahar havasının en çok yakıştığı yerler elbette bebek odalarıdır.