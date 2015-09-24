Bebek odası duvar kağıdı modelleri

Anne ve babalar bebekleri ya da yaşça daha büyük çocukları için duvar kağıdı modeli seçerken en çok tercih ettikleri desenlerden biri de çizgi film ya da masal karakterlerinden ibaret oluyor. Bu tür bir duvar deseni tercihi yapacak olursanız dikkat etmeniz gereken şey odanın bütünlüğünü korumak ve mobilyaların, bebek karyolasının, renklerin ve tüm dizaynın duvar desenine uygun olmasını sağlamaktır. Ayrıca bu tür çizgi film ya da masal karakterlerinin yeni doğan bebekler için değil, daha çok 2 yaş üstü bebekler için uygun olduğunu da unutmayın. Masal ya da çizgi film karakterlerinin bulunduğu duvar kağıdı seçerken dikkat etmeniz gereken bir başka şey ise pek tabii ki çocuğunuzun en sevdiği karakterlerden birini tercih etmek olmalı çünkü onu hem eğlendirecek, hem hayal gücünü genişletecek ve geliştirecek desenlerdir bu tip desenler. Eğer çocuğunuzun favori karakteri yerine bir başka popüler karakteri tercih ederseniz çocuğunuzun çok geçmeden duvar dekorasyonundan sıkılması ihtimal dahilinde. Ayrıca tabii ki her akşam bebeğinizi uyuturken ona masal okumanız da onun küçük dünyasını oluşturan bu sevimli odada yaratıcılığını geliştirmesini sağlayacaktır.