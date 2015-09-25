İkinci el ahşap ürünlerden yeniden yaratılan masa, sandalye ve sehpalar

Ev dekorasyonumuzu yaparken her mobilyayı ve aksesuarı sıfırdan satın almamıza aslında hiç gerek yok. Bütçenizi yormayacak, yeni mobilya ve aksesuarlara göre fiyat açısından çok daha uygun ikinci el ürünlerden de muhteşem dekorasyonlar çıkabiliyor. İkinci el mobilya satan dükkân ve mağazalardan, hatta bit pazarlarından satın alacağınız eski ve kullanılmış ürünleri ufak tefek yenilemelerle ve tamirlerle yepyeni ve havalı birer dekoratif ürüne dönüştürmek çok kolay! Ayrıca bu sayede evinize retro bir hava da katmanız mümkün. Elbette yalnızca ikinci el ürünler satın alarak değil, aynı zamanda da evinizdeki eski ürünleri değerlendirerek de aynı mükemmel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Özellikle eski ahşap masalar, sandalyeler ve sehpalar çoğunlukla herhangi bir aksaklıkları olmasa da eskidikleri, boyalarının rengi solduğu ya da yüzeyleri zedelendiği için çöpe gidiyor ve yerine yenileri alınıyor. İşte biz de bu yazımızda eski ürünleri değerlendirmek isteyenler ya da ikinci el mobilyalarla modern yemek odaları yaratmak isteyenler için eski malzemelerden yeniden yaratılan mobilyaları ve ikinci el ürünlerle yaratılan dekorasyon örneklerini derledik.
Reformist Project'in yeniden hayata döndürdüğü bu zarif ve gösterişli masa bir zamanlar el oyması bir ev kapısıymış. İnanması güç de olsa bu geleneksel el oyması vintage kapı, mat siyah metal ve yüzey kısmında da cam ile kombine edilerek 6 kişilik geniş ve şık bir yemek masası olarak yeniden tasarlanmış. Geri dönüşümle eski mobilyalara yepyeni bir görünüm kazandırmak bunun gibi şahane sonuçlar doğurduğu gibi aynı zamanda da çağın çılgınlığı olan tüketimi azaltarak doğaya ve ekonomiye daha faydalı olmamızı sağlıyor.
Yemek odanızı yenilemek istiyorsanız ama yeni yemek takımları satın almak için yeterli bütçeniz yoksa ikinci el mobilya satan dükkân ya da mağazalara uğramanızı tavsiye ederiz. İkinci el mobilyaları, özellikle de masa sandalye takımı arıyorsanız bir arada bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. İşte bunun için harika ve estetik bir fikrimiz var: Yemek masanızın sandalyeleri tek örnek olmak zorunda değil! İkinci el satan dükkânlardan toplayacağınız birbirine uyumlu ama birbirinden farklı tasarımlara sahip 6 farklı sandalyeyle resimde görüldüğü gibi modern ve çağdaş bir yemek odası yaratabilirsiniz.
Yine Reformist Proje'ye ait olan şahane bir geri dönüşüm projesiyle karşı karşıyayız. Eski ve ahşap bir asker bavulu yenilenerek ve yeniden dizayn edilerek fonksiyonel ve işlevli bir çalışma masasına dönüştürülmüş. Eski bavula eklenen iki çekmece, bavulun iç bölmesine yerleştirilmiş çalışma yüzeyi olarak da kullanılan kapak ve dergi, belge ve kitap rafı ile hem açık hem de kapalı olarak kullanılabilen kullanışlı bir çalışma masası yaratılmış.
Eski malzemeleri yenilemekten ve bize pahalıya patlamayan yepyeni dekorasyon mobilyaları üretmekten bahsederken taşıma paletlerinin değerlendirip kullanışlı mobilyalara dönüştürüldüğü projelere yer vermemek olmaz. Taşıma paletleri aslında ev mobilyaları üretmek için mükemmel bir alt yapı sağlıyorlar ve üstelik bulunması da çok kolay. Bu masif ahşap görünümlü ve modern dokulu yemek masası da üst tablası palet tahtalarının birleştirilmesi ile elde edilmiş. Tasarımında ise Atölye Butka imzası var.
Eski ahşap sandalyelerinizi boyayarak da yemek alanınıza yepyeni bir atmosfer kazandırabilirsiniz. Ya da ikinci el satan dükkânlardan bulduğunuz ve bir hayli ucuza satın aldığınız ahşap sandalyeleri farklı renklere boyayıp neşeli ve canlı bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Ahşap boyama konusunda bir bilginiz yoksa ve eski mobilyalarınızı boyayarak değerlendirmek istiyorsanız Ahşap mobilya nasıl boyanır? isimli yazımız size bu süreçte rehberlik edecektir, göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.
Dediğimiz gibi eski, ikinci el ya da kullanılmış ahşap masa ve sandalye takımlarını yeniden değerlendirmenin en güzel yolu onları boyamaktır. Beyaz boya da özellikle çok yıpranmış ahşapları yenilemek için en ideal renklerden biri. Örnekteki gibi eski köy kahvelerinde görmeye alışık olduğumuz aslında modası geçmiş ahşap masa ve sandalyeleri bembeyaz boyayarak ortaya şık ve zarif bir takım çıkarabilir ve bahçe ya da balkonlarınızı bu zarif oturma grubuyla dizayn ederek nostaljik, doğal ve minimal bir yaşam alanı inşa edebilirsiniz.
Eski bavulları değerlendirmenin bir başka yolunu da Galleria Gaia tarafından dizayn edilen bu sehpada görebiliyoruz. Eski ve artık kullanılamaz haldeki valizlerinizi atmak yerine tıpkı resimdeki gibi ayaklar ekleyerek dekoratif ve konforlu bir puf ya da sehpa yaratabilirsiniz. Bavulun yüzeyi sertse sehpa olarak, yumuşaksa ayak uzatma pufu olarak kullanabileceğiniz vintage görünümlü ve oldukça modern bir ürün.
Tabii eğer el beceriniz varsa ve sandalyelerinizi ya da eski ahşap masalarınızı boyarken yaratıcılığınızı kullanırsanız ortaya çok daha özgün ve sıra dışı sonuçlar çıkabilir, üstelik mobilyalarınıza da kendinizden bir şeyler katarak dekorasyonunuzu da kişiselleştirmiş olursunuz ve yaşam alanınız artık daha çok size ait bir yer haline gelir.
Taşıma paletleriyle oldukça farklı ürünler elde etmek mümkün. Mesela rustik görünümüyle naturel bir atmosfer yaratan bu işlevli televizyon sehpasını tasarlamak ve üretmek hiçbir marangozluk bilginiz olmasa da oldukça basit ve kolay. Doğal bir dekorasyona sahip evlere oldukça uyum sağlayabilecek bu TV sehpası raflı yapısıyla aynı zamanda oldukça fonksiyonel.
İtalyan bir tasarımcı tarafından dizayn edilen bu konforlu sandalye de paletlerle yapılabilecek mobilyalara mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Hem doğal hem neşeli ve çağdaş görünümüyle dikkat çeken bu sandalye hem yemek odalarına hem de oturma odalarına kendine has ve orijinal bir şıklık katıyor.
Dediğimiz gibi aslında kullanılmayan her ahşap ürün dekoratif ve estetik birer mobilya olma potansiyelini taşırlar. Birazcık el becerisiyle kendine hayran bırakan dizaynlar ortaya çıkarmak mümkün. Mesela ahşap viski ya da şarap kutuları modern ve özgün sehpalar yaratmak için ideal ürünler. Böyle estetik ve şık içki kutularına yalnızca onlara uyumlu ayaklar ekleyerek ve hiçbir boya ya da başka düzenlemeye ihtiyaç olmadan oldukları gibi kullanarak eşsiz, dekoratif ve kullanışlı sehpalar üretebilirsiniz.
Yüzeyi yıpranmış ve eskimiş olan ama taşıma aksamında bir problem bulunmayan eski ahşap masalarınızı yeniden değerlendirmenin bir başka yolu da ahşap baskılarla hem yıpranmış yüzeyleri yenilemek hem de eğlenceli motiflerle yeni bir dizayn ortaya çıkarmak. Resimdeki gibi böcek desenlerinden, daha renkli çiçek motiflerine kadar istediğiniz deseni ahşap baskı yöntemiyle eskimiş mobilyalarınıza uygulayabilir ve böylece onlara yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.