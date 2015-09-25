İkinci el ahşap ürünlerden yeniden yaratılan masa, sandalye ve sehpalar

Ev dekorasyonumuzu yaparken her mobilyayı ve aksesuarı sıfırdan satın almamıza aslında hiç gerek yok. Bütçenizi yormayacak, yeni mobilya ve aksesuarlara göre fiyat açısından çok daha uygun ikinci el ürünlerden de muhteşem dekorasyonlar çıkabiliyor. İkinci el mobilya satan dükkân ve mağazalardan, hatta bit pazarlarından satın alacağınız eski ve kullanılmış ürünleri ufak tefek yenilemelerle ve tamirlerle yepyeni ve havalı birer dekoratif ürüne dönüştürmek çok kolay! Ayrıca bu sayede evinize retro bir hava da katmanız mümkün. Elbette yalnızca ikinci el ürünler satın alarak değil, aynı zamanda da evinizdeki eski ürünleri değerlendirerek de aynı mükemmel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Özellikle eski ahşap masalar, sandalyeler ve sehpalar çoğunlukla herhangi bir aksaklıkları olmasa da eskidikleri, boyalarının rengi solduğu ya da yüzeyleri zedelendiği için çöpe gidiyor ve yerine yenileri alınıyor. İşte biz de bu yazımızda eski ürünleri değerlendirmek isteyenler ya da ikinci el mobilyalarla modern yemek odaları yaratmak isteyenler için eski malzemelerden yeniden yaratılan mobilyaları ve ikinci el ürünlerle yaratılan dekorasyon örneklerini derledik.