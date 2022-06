İzmir'den 5 mükemmel apartman dairesi

Bugün yolculuğumuz İzmir'e. İzmir deyince birçoğunuz aklına emin ki Çeşme gibi, Foça gibi sayfiye yerleri bu bölgelerde yer alan muhteşem müstakil konutlar geliyor. homify sayfalarında bu tür konutlara sıklıkla yer veriyoruz ve en güzel örnekleri gözler önüne seriyoruz. Ancak bu sefer bir değişiklik yapalım dedik ve her biri farklı İzmirli firmalar tarafından dekore edilmiş, birbirinden güzel beş şehir içi apartman dairesini gezmeye karar verdik. Her bir dairenin oturma odalarının fotoğraflarını derledik ve dairelerin diğer fotoğrafları için de firma sayfasına olan linklerimizi yerleştirdik. Her biri bir diğerinden farklı ancak şıklıkta yarış içinde olan bu dairelerden size en çok hangisi hitap ediyor?