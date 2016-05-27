İzmir'den 5 mükemmel apartman dairesi

Son örneğimiz ise klasik unsurlara sahip modern dekorasyonu ile dikkatleri çeken, muhteşem köfrez manzaralı bir daire. Pudra tonları ile nötr tonların kullanıldığı modern bir dekorasyona sahip dairede klasik detaylar da kullanışmış ve ortaya sıra dışı eklektik ve son derece zarif bir tasarım çıkmış. Sadeliğin prensip olarak benimsendiği aşikar olan dairede perde seçimleri de dekorasyonun tamamı ile mükemmel bir uyum içerisinde.

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