İzmir'den 5 mükemmel apartman dairesi

Bugün yolculuğumuz İzmir'e. İzmir deyince birçoğunuz aklına emin ki Çeşme gibi, Foça gibi sayfiye yerleri bu bölgelerde yer alan muhteşem müstakil konutlar geliyor. homify sayfalarında bu tür konutlara sıklıkla yer veriyoruz ve en güzel örnekleri gözler önüne seriyoruz. Ancak bu sefer bir değişiklik yapalım dedik ve her biri farklı İzmirli firmalar tarafından dekore edilmiş, birbirinden güzel beş şehir içi apartman dairesini gezmeye karar verdik. Her bir dairenin oturma odalarının fotoğraflarını derledik ve dairelerin diğer fotoğrafları için de firma sayfasına olan linklerimizi yerleştirdik. Her biri bir diğerinden farklı ancak şıklıkta yarış içinde olan bu dairelerden size en çok hangisi hitap ediyor?
Beyaz ağırlıklı bir dekorasyona sahip olan bu oturma odası, tüm gün oturmak ve televizyon karşısında keyif yapmak isteyeceğiniz huzur dolu bir tasarıma sahip. Siyahın beyazla olan kusursuz birlikteliğinden beslenen bu odada halının siyah, beyaz ve gri tonlarıyla dans eden deseni sadelikle bezenmiş mobilyaları monotonlaşmaktan kurtarırken, orta sehpa ve televizyon ünitesinin keskin hatlara sahip siyah-beyaz lake cilalı yüzeyleri ve minimal tasarımı salonun tamamlayıcı öğesi olarak göze çarpıyor. Odaya huzuru ve şıklığı veren esas öğeler olan bembeyaz koltukların üzerindeki üç renk kırlentler ise salonun asil karakterini gözler önüne seriyor.
Aslen Denizlili olan ancak İzmir'de de faaliyet gösteren bir firma olan ÖMS, Karşıyaka'nın Bostanlı mahallesinde gerçekletiridiği bu dekorasyon ile dikkatlerimizi üzerine çekmeyi başardı. Pastel renklerin muhteşem birlikteliği, modern mobilyalar ve geniş pencerelerden bol bol gelen doğal gün ışığı ile birleşince, ortaya son derece davetkar, sevimli, şık ve pırıl pırıl bir oturma odası çıkmış.
Siyah rengin hakim olduğu bu iç dekorasyonun herkes için olmadığı aşikar. Ancak tarzını olsun ya da olmasın, harcanan emek ve kullanılan kaliteli ürünleri görmemek mümkün değil. İzmir merkezli Vero Concept Architects tarafından dizayn edilen dairenin gözlerde bıraktığı ilk izlenimi kelimeye dökmeye kalkarsak herhalde en doğru seçim bu olur: Stil. Her bir parçası özenle seçilmiş, en görünüründen en kıyada köşede olana dek her bir köşesi üzerine incelikle düşünülmüş, büyük bir tasarım emeği barındıran ve kullanılan bütün mobilya ve aksesuarların en üst düzey kalitede olduğu dairenin işçilik seviyesi de emsali az bulunur bir düzeyde dersek herhalde abartmış olmayız.
Modern ve minimal çizgilere sahip olan oturma odasında sarı ve grinin muhteşem uyumuyla hem canlı hem de dinlendirici bir atmosfer yaratılmış. Konforlu koltuk takımının renk seçimi yaşam alanının genel karakterini belirleyen tasarım unsurlarından biri. Rahatlığın estetik ve samimiyetle bir araya geldiği bu dekorasyonun bir başka ilgi çekici ayrıntısı ise pek tabii ki tavanda yer alan endirekt aydınlatma öğeleri. Bu tür, doğrudan odaya vurmayan ve bir nişin ardından yaşam alanına yayılan aydınlatmalar sağlıklı oldukları kadar içinde bulundukları alanlara estetik bir görünüm de kazandırıyorlar.
Son örneğimiz ise klasik unsurlara sahip modern dekorasyonu ile dikkatleri çeken, muhteşem köfrez manzaralı bir daire. Pudra tonları ile nötr tonların kullanıldığı modern bir dekorasyona sahip dairede klasik detaylar da kullanışmış ve ortaya sıra dışı eklektik ve son derece zarif bir tasarım çıkmış. Sadeliğin prensip olarak benimsendiği aşikar olan dairede perde seçimleri de dekorasyonun tamamı ile mükemmel bir uyum içerisinde.
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