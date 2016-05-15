Modern mimariyle yeniden yorumlanan harika bir ev

Bugün yine bir ev dönüşümü hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dönüşüm hikayemizin başrolündeki ev Portekiz’de yer alıyor. Dönüşüm projesini üstlenen firma ise yine aynı ülkeden Lavradio Design ismini taşıyor. Geleneksel Portekiz mimarisinden birtakım izleri korumakla birlikte, modern bir çizgide dönüştürülen eve şimdi biraz daha yakından bakalım.
Daha önce evin doğal ışık yönünden zenginolduğundan bahsetmiştik. Bahsettiğimiz bu durum bu fotoğrafa bakınca daha da rahat anlaşılıyor. Beyaz duvarlar ve cam sehpa bu duruma kendi çaplarında katkı sağlarken, çiçekler, vintage bir halı ve rengarenk yastıklar evin görünüş zenginliğini arttıranşık ve hoş detaylar.
Tam olarak açık alan uygulaması diyemesek de birbirine bağlı alanlar diyebileceğimiz bir yaşam alanını fotoğrafta görüyorsunuz. Doğal ışık yönünden zengin olmasına rağmen aydınlatma konusuna büyük özen gösterildiğini dikkatli okuyucularımız ilk bakışta anlayacaklardır. Zeminin ahşap döşemesinin şıklığı, kapılar, dolaplar ve masanın şık ahşabıyla taçlanmış.
Yemek odasında kullanılan renklerin canlılığı hakikaten göz kamaştırıcı boyutlarda. Lacivert zaten her zaman asil ve gösterişli bir renktir. Ancak bunun koyu renk ahşapla bu kadargüzel uyacağını biz bile tahmin edemezdik. Lütfen karşıdaki duvardaki tablonun renklerine dikkat edin: Odadaki renk harmonisine ne kadar da uyumlu biçimde katılıyor değil mi?
Mutfak ise artık modern dekorasyonun zirvesinde gibi görünüyor. Oldukça da geniş bia lana sahip olan mutfaktaki bu büyük alan yanış dekrasyon uygulamasıyla isrfa edilmemiş, her şey yerli yerinde. Ayrıca evin genel dekorasyon çizgisinden de bir sapma yok; beyaz rengin hakimiyeti ahşapzemin ve yine koyu renk ahşaptan ayrıntılarla desteklenmiş.
Bu fotoğrafta az önce gördüğümüz mutfağı bu kez başka bir açıdan görüyoruz. Mutfakla yemek odası kompakt bir halde, toplamda yemek alanı diyebileceğimiz şekilde konumlanıyorlar. Burada da diğer bölümlerde olduğu gibi aydınlatma elemanları açısından bir zenginlik mevcut, avize seçimi ise çok başarılı.
Evde bir adet çalışma odası da bulunuyor. Aydınlatma yine ‘on numara’ dersek sanırız abartmış olmayız. Çalışma masasının bulunduğu duvarda yer alan duvar kaplaması ise tek kelimeyle harika. Çalışma masasının altındaki ayrıntı ise dikkatli gözlerden kaçmamıştır: Birçok kalabalığı ortadan kaldırma potansiyelin sahip bir boşluk.
Gri ve beyaz üçgenlerden oluşan duvar kaplaması (ve elbette bir banyonun olmazsa olmazı olan ayna) sayesinde derinlik kazanıp olduğundan daha geniş görünen banyonun insanı hipnotize edici bir görüntüsü var. Banyonun zemininde dahi ahşap malzemeden vazgeçilmemesi mimari tutarlılığa tutkuyla bağlılığa işaret eden delillerden. Aydınlatma konusunda ise yine hiçbir şekilde bir sıkıntı görünmüyor.
Bir önceki fotoğraftaki bölüm esasen evin küçük tuvaletiydi. Bu seferki fotoğrafımızda asıl banyoyu görmekteyiz. Sade ama çarpıcı renklerden oluşan bir kavabo kısmı, ancak bu kez bu renklerle de uyumlu biçimde retro bir zemin kaplaması var ki, giriş bölümünde bahsettiğimiz yerel özellikleri yansıtan bir dekorasyon olduğunu söyleyebiliriz.
Ve son olarak evin çocuk odasını da gezip bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Apaydınlık renklerden oluşan, hiç de küçük sayılamayacak, iç açıcı ve ferah bir çocuk odası. Her ayrıntının ahşap ya da en azından doğal bir malzeme olmasına özen gösterildiği hemen ilk bakışta dahi kendini belli ediyor.
Ev dönüşümü hikayelerine merakınız varsa ve bu yazıyı beğendiyseniz, sitemizde bunun gibi birçok dönüşüm hikayesi bulabilirsiniz. Bunlardan biri için daha önce yine burada yayınladığımız ve ‘Modern mimarinin zirvesinde göz alıcı bir villa’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirebilirsiniz.