Modern mimariyle yeniden yorumlanan harika bir ev

Ve son olarak evin çocuk odasını da gezip bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Apaydınlık renklerden oluşan, hiç de küçük sayılamayacak, iç açıcı ve ferah bir çocuk odası. Her ayrıntının ahşap ya da en azından doğal bir malzeme olmasına özen gösterildiği hemen ilk bakışta dahi kendini belli ediyor.

Ev dönüşümü hikayelerine merakınız varsa ve bu yazıyı beğendiyseniz, sitemizde bunun gibi birçok dönüşüm hikayesi bulabilirsiniz. Bunlardan biri için daha önce yine burada yayınladığımız ve ‘Modern mimarinin zirvesinde göz alıcı bir villa’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirebilirsiniz.