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Amerikan tarzı rüya gibi bir ev

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OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Kırsal Evler
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Amerikan filmlerinde sık sık gördüğümüz çatılı, ahşap ve verandalı evleri bilirsiniz. Hani şu verandasında sallanan koltuğunda uyuklayan bir ihtiyarın mutlaka bulunduğu ve çatı katında nice gizemlerin saklı olduğu evler. Homify 360 turunda bu kez size Almaya'da bulunan o Amerikan evlerinden birini tanıtacağız. Bembeyaz ve büyüleyici görüntüsüyle Amerikan rüyası deyimini karşılayan bu muhteşem eve bayılacaksınız. The White House imzası taşıyan ve iç mekan tasarımından dekorasyonuna, mimarisinden bahçesine her detayı sizi hayallere sürükleyecek bu eve gelin birlikte daha yakından göz atalım. 

Amerikan tarzı evlerde bulunması gereken özellikler hakkında fikirler almak istiyorsanız “Amerikan tarzı evlerin vazgeçilmez unsurları nelerdir?” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Üstelik modern tasarımla yenilenmiş birçok Amerikan tipi ev örneği bulabilirsiniz.

Bembeyaz bir ev

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Kırsal Evler
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Ahşap ve bembeyaz bir dış cepheye sahip olan bu büyük ve gösterişli evin çatısında ise gri malzeme tercih edilmiş. İki garajı, büyük bir bahçesi ve verandası bulunan evin iç mekan tasarımı da övgüyü hak edecek kadar güzel. Böyle bir evi ülkemizde bulmak her ne kadar zor olsa da bazı özelliklerini taşıyan yapılara rastlamak mümkün.

Birleşik çatılı, ahşap yoğunluklu Amerikan tipi mimari

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Kırsal Evler
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Western filmlerinin en popüler ev tipi olan bu yapının en dikkat çekici özelliği A tipi birleşik çatı yapısına sahip olması denebilir. Dayanıklı malzemelerle kaplandığı zaman evladiyelik denebilecek kadar dayanıklı olan bu çatı tipi son derece de popüler. Üstelik renkleri de evin beyaz cephesine çok iyi uyum sağlıyor. Bol ağaçlı yemyeşil bahçesiyle iç açan fevkalade bir ev.

Ferah bir iç mekan tasarımı

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Kırsal Yemek Odası
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Country stilde dekore edilmiş bu evin iç mekan tasarımında en çok kullanılan öge yine ahşap oluyor. Zeminde, duvarlarda, mobilyalarda, merdivenlerde sık sık karşımıza çıkan ahşap malzeme eve güzellik katıyor aynı zamanda da stili güçlendiriyor.

Konforlu bir dekorasyon

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Kırsal Oturma Odası
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Evin dekorasyonunda kullanılan bütün mobilyalarda konfor ön planda tutulmuş. Rahat ve kullanışlı koltuklar, yumuşak minder ve kırlentlerle süslenen dekorasyonda masa ve sandalyeler de ahşap ve minderli seçilmiş. Ahşap kaplı duvarlarda bırakılan nişler ise raf ve kitaplık olarak değerlendirilmiş. Alan ve eşya tasarrufu konusunda oldukça başarılı bir dekorasyon.

Stil sahibi bir ev

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Kırsal Yemek Odası
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Kırsal stilin özelliklerini Amerikan tarzı ile buluşturan bu dekorasyonda konforun yanı sıra beyaz renk ile sağlanan ferahlık da göz önüne çıkıyor. Stilin bütün önemli özelliklerini taşıyan bu dekorasyon övgüyü hak ediyor. Geniş camlarla kapalı pencere ve kapılar sayesinde evin bütün odalarında hissedilir bir ferahlık var.

Kullanışlı ve şık bir mutfak

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Kırsal Mutfak
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

İki kenarı kaplayan siyah L şeklindeki tezgahı ile son derece kullanışlı görünen bu mutfakta bir de mutfak adası kullanılarak işlevsellik artırılmış. Hem tezgah, hem ek depolama alanı hem de kahvaltı masası olarak kullanılabilen mutfak adası sayesinde mutfağa büyük bir fonksiyonellik kazandırılmış. Aksesuarlı ile de dikkat çeken bu sıcacık dekorasyonda mutfak ekipmanları geniş hacimli olanlardan seçilmiş.

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Yatak odası

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Kırsal Yatak Odası
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Çatı katında bulunan bu sade yatak odası beyaz dekorasyonu ve az eşyası ile dikkat çekiyor. Bu minimal yaklaşımı Amerikan tipi evlerde sık sık görebilirsiniz. Geniş ve konforlu bir yatağı bulunan odada sevimli aksesuarlarla dekorasyon tamamlanmış. Aydınlatma için de abajur ve tavan lambası seçilmiş.

Muhteşem veranda

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Kırsal Balkon, Veranda & Teras
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Hayalinizdeki ev nasıl olursa olsun bu verandayı görünce unutup bu eve hayran kalabilirsiniz. Güzel havalarda bu verandada oturup ailenizle keyifli vakit geçirmek çok keyifli olmaz mıydı? Rengarenk ve güzel ağaçların arasında, yemyeşil bir bahçenin kıyısında bulunan ve şık bahçe mobilyalarıyla dekore edilen bu veranda evin en güzel alanı olabilir.

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