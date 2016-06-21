Amerikan tarzı rüya gibi bir ev

Ahşap ve bembeyaz bir dış cepheye sahip olan bu büyük ve gösterişli evin çatısında ise gri malzeme tercih edilmiş. İki garajı, büyük bir bahçesi ve verandası bulunan evin iç mekan tasarımı da övgüyü hak edecek kadar güzel. Böyle bir evi ülkemizde bulmak her ne kadar zor olsa da bazı özelliklerini taşıyan yapılara rastlamak mümkün.