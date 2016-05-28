Mucizevi bir değişimin hikâyesi

Konutun tamamına hakim olan çağdaş, minimalist atmosfer kendini konutun banyosunda da gösteriyor. Son derece sade ve şık bir dekorasyona sahip olan banyo, yapılan doğru renk ve malzeme seçimleri sayesinde yıllar boyunca trendi görünümünü kaybetmeme konusunda da iddialı.

Küçük banyolar için en güzel banyo tasarımı örnekleri için ’Küçük banyo dekorasyon örnekleri’ başlıklı yazımızda da göz atmayı unutmayın. On farklı banyo tasarımının derlendiği bu yazımız küçük boyutlu banyosunda tadilat yaptırmayı planlayan okuyucularımız için ilham kaynağı olacaktır.