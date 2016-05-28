Mucizevi bir değişimin hikâyesi

Yapıldığı zamanlarda o dönemin mimari tazrlarına ve dekorasyon anlayışına uygun olsalar da, zaman geçtikçe konutlar eskir, yıpranır ve dekorasyonları da demode kalır. Ancak potanisyeli olan bir yapıyı anlamak güç değildir. İlk görüşte berbat olduğunu düşünseniz bile kısa süre içerisinde, aslında sahip olduğu potanisyeli ve gerçekleştirilebilecek yeni, güncel ve şık dekorasyonu tahayyül edebilirsiniz. Bugün konuğu olacağımız yapıda tam olarak bu özelliğe sahipmiş ve Barselonalı inşaat şirketi Oak 2000 bu potansiyeli kullanarak muhteşem bir tadilat ve iç dekorasyon çalışması gerçekleştirmiş.
Konutun aşırı yıpranmış olmaması büyük bir avantaj sağlamış. Mutfak duvarı dışında büyük yıkım işine girişmek zorunda kalmadan, nispeten yüzeysel denebilecek çalışmalar sayesinde konut bu boğucu ve kasvetli görünümünden tamamen kurtulmayı başarmış. Demode ve solmuş duvar rengi, ahşap lambriler, koyu renkli ahşap doğramalar ve vinil zemin kaplaması komple değiştirilmiş. Bakalım bu sevimsiz konut nasıl bir şekle bürünmüş?
İlk iş olarak mutfak ile oturma odasını birbirinden ayıran duvar indirilerek açık planlı bir yaşam alanı oluşturulmuş. Mutfağı doğal gün ışığı almayan, küçük ve boğucu daireler için sıklıkla önerdiğimiz bu çalışma bu dairede de büyük bir fark yaratmış. Hem oturma odası hem de mutfak çok daha geniş bir alanı paylaşarak ferah bir atmosfer oluşmasını sağlamışlar. Işığı mükemmel bir şekilde yansıtma özelliği olan beyaz rengin de cesurca kullanılması bu ferah etkiyi kuvvetlendirmiş.
Mutfak ve oturma odası arasında duvar olduğu zamanlarda her iki mekan da son derece küçük ve kasvetliymiş. Bu tür odalar için önerdiğimizi canlı, sarı renkli badana bile bu odanın kurtulmasını sağlamamış; badana tonunun kötü seçimi ve büyük olasılıkla zaman içerisinde daha da soluk donuklaşmasının bunda etkisi olsa gerek.
Mutfak ve oturma odasındaki duvar kırılınca, ortaya eskisinin iki katı büyüklükte bir yaşam alanı çıkmış. Geniş bir cam kısmı olan açık renkli, ahşap çerçeveli kapılar ile zemindeki geleneksel, el yapımı karolar uyum içersinde. Beyaz renkli yuvarlak yemek masasına modern ve sade çizgilere sahip sandalyeler eşlik ediyor.
Yaşam alanı fotoğraftan da görülebileceği üzere üç parçadan oluşuyor. İki adet geniş, çift kanatlı geniş camlı kapı sayesinde mekana doğal gün ışığı homojen bir biçimde yayılıyor ve mekanda koyu renkli, sevimsiz gölgeler oluşmasını engelliyor. Bu odadaki en dikkat çekici özellik ise her alanın kendi farklı seramik karosunun olması. Oturma odası için seçilen karo, aradaki brüt beton kısımda yer alan yemek masası ve farklı bir desene sahip olan mutfak karosu yaşam alanına dikkat çekici bir özellik kazandırmış.
Konutun tamamına hakim olan çağdaş, minimalist atmosfer kendini konutun banyosunda da gösteriyor. Son derece sade ve şık bir dekorasyona sahip olan banyo, yapılan doğru renk ve malzeme seçimleri sayesinde yıllar boyunca trendi görünümünü kaybetmeme konusunda da iddialı.
Küçük banyolar için en güzel banyo tasarımı örnekleri için ’Küçük banyo dekorasyon örnekleri’ başlıklı yazımızda da göz atmayı unutmayın. On farklı banyo tasarımının derlendiği bu yazımız küçük boyutlu banyosunda tadilat yaptırmayı planlayan okuyucularımız için ilham kaynağı olacaktır.