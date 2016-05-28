Mutfakta işinizi kolaylaştıracak 8 pratik dekorasyon fikri

Geldik pratik bir başka ipucuna. Özellikle beyaz mutfaklarda uygulanan beyaz zeminler göze ilk etapta hoş görünebilse de, kullanım açısından son derece zordur. En ufak bir kırıntıyı, su damlasını, kısacası yere düşen her partikülü hemen gösterir. Yalnızca beyaz da değil, tek renkli tüm kaplamalarda bu potansiyel vardır. Bunun üstesinden gelmenin yolu ise, mutfak zeminini desenli bir seramik karo ile kaplamaktan geçer.

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