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Mutfakta işinizi kolaylaştıracak 8 pratik dekorasyon fikri

Özlem K. Özlem K.
K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Mutfak
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Yeni nesil mutfak tasarımları kullanıcılarına mümkün olduğunca konforlu ve işlevsel bir yemek yapma ve yemek yeme alanı sunuyor. Uzun yemek yapma aşamasını mümkün olduğunca kolaylaştıran çeşitli unsurlarla bezeli, depolama alanları konusunda cömert, iyi bir aydınlatmaya sahip ve aynı zamanda yemek yeme zamanlarını da en keyifli hale getiren en nesil mutfaklar konusunda en iyiyi yakalayabilmemiz için dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Basit ancak zaman zaman gözden kaçabilen, oysaki işimizi oldukça kolaylaştıracak olan bu önemli noktaları bu yazımızda derledik. Eğer siz de yeni bir mutfak yaptırmayı düşünüyorsanız, bu yazımızda yer alan maddelere mutlaka dikkat edin.

1) Ada ünitede priz

homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

homify
homify
homify

Çok önemli ancak genellikle gözden kolayca kaçabilen bir maddeyle başladık: Ada ünitelerde bulunması gereken priz. Ada ünitenizde bir priz bulunması bu alanı efektif bir biçimde kullanabilmeniz için zaruridir. Ancak dikkat! Bu alana priz taşıyabilmek için önceden altyapı çalışması yaptırmalı ve zemin kaplaması döşenmeden önce elektriği bu alana çektirmeniz gerekir.

2) İyi bir tezgah aydınlatması

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji İskandinav Mutfak
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Yalnızca tavandan olan aydınlatmalar mutfak tezgahında çalışırken çokyetersiz kalacaktırve hatta arkadan gelen ışık çalıştığınız alana kendi gölgenizin düşmesine neden olarak bu alanı daha da karaltacaktır. Bu nedenle çalışma tezgahını boydan boya, sert gölgelerin oluşmasına izin vermeyecek şekilde aydınlatmasınız gerekir. Bunun için ideal olan aydınlatma türü ise LED şerit lambalardır.

3) Ölü alan bırakmayan, pratik köşe dolaplar

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Mutfağın her bir santimetrekaresi önem taşır ve tüm eşyalarımız rahat, kullanışlı bir şekilde sığması için mutfak planlarken hiçbir ölü alan yaratmamalıyız. Gent İç Mimarlık tarafından gerçekleştirilen bu konut tadilatında da mutfağa büyük önem verilmiş ve hiçbir ölü, kullanışsız alana izin vermeyen, şık ve eğlenceli bir mutfak oluşturulmuş.

4) Raylar üzerinde dışarı çıkabilen raflar

ANTRASIT MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap Modern Mutfak
Ada Ahşap

ANTRASIT MUTFAK

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Mutfak dolaplarını efektik bir şekilde kullanabilmek ve arkada unutulmaya yüz tutacak gıda ve mutfak malzemelerine yer vermemek için öne doğru hareket edebilen raflar ideal. Ada Ahşap tarafından imal edilen bu mutfak dolabında da görüldüğü üzere, olduğu gibi dışarı çıkarak en arka tarafların dahi kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayan raflar pratik mutfaklar için olmazsa olmaz.

5) Açık planlı alanları ayıran yarımadalar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Açık planlı bir yaşam alanına sahipseniz ancak görsel olarak mutfak ve oturma/yemek alanını ayırmak istiyorsanız, yarımada şekliden uzanan tezgahlar bu iş için ideal. Bu tezgahları arzu ederseniz, kahvaltı barı ya da ekstra muıtfak dolabı olarak da kullanabilirsiniz.

6) Yemek masası olarak devam eden mutfak adaları

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

İki taşla bir kuş vurmanın en şık hali… Mutfağınızda yeterli alana sahipseniz, yemek masanızı ve altı dolaplı ada ünitenizi tek parça halinde tasarlayabilir, böylece çift de değil, üç işlevli olarak kullanabilirsiniz: Hem yemek masası, hem depolama alanı, hem de ekstradan bir tezgah daha.

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7) Desenli zemin

K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Mutfak
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

K. YILMAZ EVİ

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Geldik pratik bir başka ipucuna. Özellikle beyaz mutfaklarda uygulanan beyaz zeminler göze ilk etapta hoş görünebilse de, kullanım açısından son derece zordur. En ufak bir kırıntıyı, su damlasını, kısacası yere düşen her partikülü hemen gösterir. Yalnızca beyaz da değil, tek renkli tüm kaplamalarda bu potansiyel vardır. Bunun üstesinden gelmenin yolu ise, mutfak zeminini desenli bir seramik karo ile kaplamaktan geçer. 

Mutfak temizliği ile ilgili Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim? başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

8) Mümkün olduğunca bol aydınlatma

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Mutfak
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Geldik son önerimize. Maalesef her mutfak için uygun olmayan ancak imkan varsa mutlaka uygulanması gereken bir diğer mutfak özelliği ise mekanın mümkün olduğunca fazla bir şekilde doğal gün ışığından yararlanabilmesini ve kolayca havalanmasını sağlayacak olan geniş pencere ve cam kapılar. Eğer buna imkanınız yoksa, çok iyi bir aydınlatma da işinizi görecektir.

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Bu mutfak dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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