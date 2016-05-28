Mutfakta işinizi kolaylaştıracak 8 pratik dekorasyon fikri

Yeni nesil mutfak tasarımları kullanıcılarına mümkün olduğunca konforlu ve işlevsel bir yemek yapma ve yemek yeme alanı sunuyor. Uzun yemek yapma aşamasını mümkün olduğunca kolaylaştıran çeşitli unsurlarla bezeli, depolama alanları konusunda cömert, iyi bir aydınlatmaya sahip ve aynı zamanda yemek yeme zamanlarını da en keyifli hale getiren en nesil mutfaklar konusunda en iyiyi yakalayabilmemiz için dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Basit ancak zaman zaman gözden kaçabilen, oysaki işimizi oldukça kolaylaştıracak olan bu önemli noktaları bu yazımızda derledik. Eğer siz de yeni bir mutfak yaptırmayı düşünüyorsanız, bu yazımızda yer alan maddelere mutlaka dikkat edin.
Çok önemli ancak genellikle gözden kolayca kaçabilen bir maddeyle başladık: Ada ünitelerde bulunması gereken priz. Ada ünitenizde bir priz bulunması bu alanı efektif bir biçimde kullanabilmeniz için zaruridir. Ancak dikkat! Bu alana priz taşıyabilmek için önceden altyapı çalışması yaptırmalı ve zemin kaplaması döşenmeden önce elektriği bu alana çektirmeniz gerekir.
Yalnızca tavandan olan aydınlatmalar mutfak tezgahında çalışırken çokyetersiz kalacaktırve hatta arkadan gelen ışık çalıştığınız alana kendi gölgenizin düşmesine neden olarak bu alanı daha da karaltacaktır. Bu nedenle çalışma tezgahını boydan boya, sert gölgelerin oluşmasına izin vermeyecek şekilde aydınlatmasınız gerekir. Bunun için ideal olan aydınlatma türü ise LED şerit lambalardır.
Mutfağın her bir santimetrekaresi önem taşır ve tüm eşyalarımız rahat, kullanışlı bir şekilde sığması için mutfak planlarken hiçbir ölü alan yaratmamalıyız. Gent İç Mimarlık tarafından gerçekleştirilen bu konut tadilatında da mutfağa büyük önem verilmiş ve hiçbir ölü, kullanışsız alana izin vermeyen, şık ve eğlenceli bir mutfak oluşturulmuş.
Mutfak dolaplarını efektik bir şekilde kullanabilmek ve arkada unutulmaya yüz tutacak gıda ve mutfak malzemelerine yer vermemek için öne doğru hareket edebilen raflar ideal. Ada Ahşap tarafından imal edilen bu mutfak dolabında da görüldüğü üzere, olduğu gibi dışarı çıkarak en arka tarafların dahi kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayan raflar pratik mutfaklar için olmazsa olmaz.
Açık planlı bir yaşam alanına sahipseniz ancak görsel olarak mutfak ve oturma/yemek alanını ayırmak istiyorsanız, yarımada şekliden uzanan tezgahlar bu iş için ideal. Bu tezgahları arzu ederseniz, kahvaltı barı ya da ekstra muıtfak dolabı olarak da kullanabilirsiniz.
İki taşla bir kuş vurmanın en şık hali… Mutfağınızda yeterli alana sahipseniz, yemek masanızı ve altı dolaplı ada ünitenizi tek parça halinde tasarlayabilir, böylece çift de değil, üç işlevli olarak kullanabilirsiniz: Hem yemek masası, hem depolama alanı, hem de ekstradan bir tezgah daha.
Geldik pratik bir başka ipucuna. Özellikle beyaz mutfaklarda uygulanan beyaz zeminler göze ilk etapta hoş görünebilse de, kullanım açısından son derece zordur. En ufak bir kırıntıyı, su damlasını, kısacası yere düşen her partikülü hemen gösterir. Yalnızca beyaz da değil, tek renkli tüm kaplamalarda bu potansiyel vardır. Bunun üstesinden gelmenin yolu ise, mutfak zeminini desenli bir seramik karo ile kaplamaktan geçer.
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Geldik son önerimize. Maalesef her mutfak için uygun olmayan ancak imkan varsa mutlaka uygulanması gereken bir diğer mutfak özelliği ise mekanın mümkün olduğunca fazla bir şekilde doğal gün ışığından yararlanabilmesini ve kolayca havalanmasını sağlayacak olan geniş pencere ve cam kapılar. Eğer buna imkanınız yoksa, çok iyi bir aydınlatma da işinizi görecektir.