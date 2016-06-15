Türkiye'den 7 şaşırtıcı banyo dekorasyonu

İnsanlığın, suyu ilk çağlardan beri maddi ve manevi arınma aracı olarak gördüğünü, vaftiz, abdest ve Ganj nehrinin kutsal sayılan sularında yıkanma gibi ritüellerden anlayabiliriz. Böylesine kutsal ve önemli sayılan bedensel arınma, artık yalnızca bir ritüel olarak değil bir hijyen ihtiyacı olarak da hayatımızda. Banyo kültürü zamanla, antik yunan'ın hamamlarından eski Roma'nın toplu yıkanma odalarına, ortaçağ'ın tahta yıkanma teknelerinden ibrik ve leğenlere, uzak doğu saunalarından türk hamamlarına kadar yol almış ve atık su sisteminin yerleşmesiyle modern ev banyoları formuna kavuşmuştur. Böylesine uzun bir dönüşümün ve önemli bir ihtiyacın sonucu olarak, evlerde iyi dekore edilmiş ve modern banyolara sahip olmak prestij unsuru olarak görülebiliyor. Peki hayranlık uyandırıcı bir banyo dekorasyonuna sahip olmak için işe nereden başlamak gerekir? Bu soruya verilebilecek en güzel yanıt zevk ve ihtiyaçlarınıza uygun bir banyo dekorasyonu seçmek olabilir. Homify ekibi olarak banyo dekorasyonunuz için örnek olabilecek birbirinden güzel 7 banyo dekorasyonu topladık. Türkiye'den mimarlar tarafından tasarlanmış bu muhteşem banyo dekorasyonlarına bayılacaksınız.

Banyo dekorasyonunuz için önerilere ihtiyacınız varsa ve küçük bir banyoya sahipseniz “Küçük bir banyo için 6 tasarım fikri” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.