Türkiye'den 7 şaşırtıcı banyo dekorasyonu

İnsanlığın, suyu ilk çağlardan beri maddi ve manevi arınma aracı olarak gördüğünü, vaftiz, abdest ve Ganj nehrinin kutsal sayılan sularında yıkanma gibi ritüellerden anlayabiliriz. Böylesine kutsal ve önemli sayılan bedensel arınma, artık yalnızca bir ritüel olarak değil bir hijyen ihtiyacı olarak da hayatımızda. Banyo kültürü zamanla, antik yunan'ın hamamlarından eski Roma'nın toplu yıkanma odalarına, ortaçağ'ın tahta yıkanma teknelerinden ibrik ve leğenlere, uzak doğu saunalarından türk hamamlarına kadar yol almış ve atık su sisteminin yerleşmesiyle modern ev banyoları formuna kavuşmuştur. Böylesine uzun bir dönüşümün ve önemli bir ihtiyacın sonucu olarak, evlerde iyi dekore edilmiş ve modern banyolara sahip olmak prestij unsuru olarak görülebiliyor. Peki hayranlık uyandırıcı bir banyo dekorasyonuna sahip olmak için işe nereden başlamak gerekir? Bu soruya verilebilecek en güzel yanıt zevk ve ihtiyaçlarınıza uygun bir banyo dekorasyonu seçmek olabilir. Homify ekibi olarak banyo dekorasyonunuz için örnek olabilecek birbirinden güzel 7 banyo dekorasyonu topladık. Türkiye'den mimarlar tarafından tasarlanmış bu muhteşem banyo dekorasyonlarına bayılacaksınız.
Banyo dekorasyonunuz için önerilere ihtiyacınız varsa ve küçük bir banyoya sahipseniz “Küçük bir banyo için 6 tasarım fikri” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Ahşap malzeme ile dekore edilen binlerce banyo bulabilirsiniz. Ancak bu dekorasyon ahşap malzeme ile toprak ve antrasit tonlarını öyle güzel buluşturmuş ki benzerlerinden onlarca adım öne geçmiş. Geniş bir alana sahip olan ve bütün detayların fonksiyonellik ön plana alınarak tasarlandığı kusursuz bir banyo.
Sinar İç Mimarlık imzası taşıyan bu klasik tasarım, altın renkleri ve göz alıcı işlemeleri ile büyüleyici bir güzelliğe sahip. Tavan, seramikler, zemin, kapı ve lavabo tezgahı, her biri ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken birer öge olarak karşımıza çıkıyor. Lavabo tezgahı olarak seçilen dresuar, işlemeli ayna ve duvar dekorasyonu muhteşem bir kombinasyon oluşturmuş. Saraylara layık bir banyo dekorasyonuna sahip olmak istiyorsanız bu tasarımdan ilham alabilirsiniz.
Küvetin bulunduğu alanı banyonun diğer alanlarından ayıran bu ahşap dekorasyon banyoya canlılık ve güzellik kazandırmış. Beyaz ve parlak yüzeylerin, ahşapla ve başarılı bir bitkilendirme ile buluşturulduğu büyüleyici bir dekorasyon yaratılmış.
Mermer desenli seramiklerin beyaz ve siyah renklerle birleştirildiği bu dekorasyonda çift lavabolu siyah tezgah ve pırıl pırıl duşakabin göze çarpıyor. Ayna ve cam malzemeler ile aydınlık kazandırılan mekanda hem beyaz hem de sarı ışıklandırmalar kullanılarak derinlik oluşturulmuş. Seçilen aksesuarlar da bu modern dizayna doğal bir sıcaklık katmış.
Dışarı bakan cam cephesiyle sıradışı bir özelliğe sahip olan bu banyo kapalı mekanda açık hava keyfi arayanlar için ideal bir dekorasyon olabilir. Duvar dekorasyonu ve bitkilendirmesi ile özgün bir çizgi yakalayan bu dizaynı keyifle kullanabilirsiniz.
Banyo dekorasyonu için kullanacağınız alan yeterince geniş değilse size tavsiye edebileceğimiz ilk dekorasyon bu olacaktır. Beyaz bir fon ve bembeyaz bir çehreye sahip olan bu dekorasyonda ferahlık ve aydınlık ilk göze çarpan özellik oluyor. Açık gri tonları ile canlandırılan dekorasyon pırıl pırıl bir görüntüye sahip.
Banyo dekorasyonunda modern ve minimal yaklaşımlar size sıkıcı geliyorsa ve daha ihtişamlı tasarımlar görmek istiyorsanız bu banyoya dikkatinizi verin. Siyah ve beyaz renklerin ultra parlak yüzeylerle birleştirildiği ve altın rengi detaylarla kaplı bu dekorasyon tam aradığınız şey olabilir. Hiçbir ayrıntının gözden kaçırılmadığı büyüleyici bir banyo dekorasyonu.