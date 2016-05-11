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Farklı stillerde yatak odası modelleri

Meral Eser Meral Eser
Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Eklektik Yatak Odası
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Yatak odası dekorasyonu, bireysel kullanım alanları olduğundan kişisel zevklere uygun döşenecektir. Ortak kullanım alanları gibi, bireysel kararların dışında ortak zevk ve tarzların ön plana çıkarıldığı bir tasarım anlayışının aksi bir durum söz konusudur. Endüstriyel stilden, minimalist şıklığa; Akdeniz stilden, klasik çizgiler birçok stil ve tarz yatak odası dekorasyonu hakkında önemli ipuçları verebilir. İyi bir uyku için renk ve dokuların ahengi kadar, bireysel zevklerle döşenen yatak odası dekorları karakteristik izler de taşıyabilir. Sizler için derlediğimiz farklı stillerde yatak odası modellerinden ilginizi çekecek fikirler bulabileceğinizi  umuyoruz.

Dingin ve ferah

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Eklektik Yatak Odası
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

İpeksi yumuşaklıkla ferah bir atmosferde uyumak ve uyanmak, birçoğumuzun hayali ve arzusudur. Beyazlara bürünen yatak odası modelinde country stil dekorasyon öğelerine rastlıyoruz. Beyaz ve açık renk tonlarının kullanımının yanı sıra, pastel renk tonları da nefis ve temiz bir uyku çekmeniz için uygun atmosferi oluşturacaktır.

Okyanus etkisi

Hotel City, Zurich, Studio Frey Studio Frey Modern Yatak Odası
Studio Frey

Hotel City, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

Turkuaz renginin natürel renk tonları ile buluştuğu, dingin bir yatak odası modeli ile başlıyoruz. Okyanus buğusunu anımsatan duvar kağıdı modelleri, cazip bir duvar dekoru oluşturuyor. Turkuaz renkli battaniye, mobilyalar ve ahşap dokusu ile uyum ve ahenk içinde. Dingin tasarımıyla dikkat çeken örnek yatak odası modeli,   DYER-SMİTH FREY imzası taşıyor.

Simetri

Reforma de Moderno Atico en Villanueva , Ines Benavides Ines Benavides Modern Yatak Odası
Ines Benavides

Ines Benavides
Ines Benavides
Ines Benavides

Klasik çizgiler barındıran bir yatak odası dekoru oluşturmak istiyorsanız, simetri kullanımından faydalanabilirsiniz. Mobilya ve aksesuar dizaynlarını, belirgin bir aks veya izdüşümünü takip ederek düzenleyebilir, ahengi yakalayabilirsiniz. Renklerin iç mekana ahenk kattığı kadar, simetri ve geometrik formların uyumu da ahenk yakalayabilir. Perde modeli ile yatak takımının uyumu, yeşil ile kahverenginin buluştuğu yatak odası tasarımında, naif ve şık dekoratif duvar kağıdı kullanılmış.

Berkshire, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Modern Çocuk Odası
Gregory Phillips Architects

Berkshire

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Buckland Crescent, Living in Space Living in Space Yatak Odası
Living in Space

Buckland Crescent

Living in Space
Living in Space
Living in Space

Bedroom homify
homify

Bedroom

homify
homify
homify

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homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Paletlerle dizayn edilen yatak karyolası modeli, duvar dekoru ile muhteşem bir ahenk yakalıyor. Endüstriyel stil yatak odası dekorasyonu ile ilgilenenler için zemin dokuları ve materyal kullanımı hakkında stile uygun tercihler belirlenebilir. Ayrıca son yıllarda duvar dekorlarına verilen önem daha da artıyor, modern çözümlerle, şehir veya ülke isimlerinden oluşan dekoratif fikirler, iç mekanı canlandırılabiliyor.

Eklektik stil

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE Endüstriyel Yatak Odası
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Silas Holst & Johannes Nymark House

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

Farklı stil ve tarzları bir arya getirerek şık ve ahenk içeren yatak odası dekorları oluşturabilirsiniz. Sanata yer açın. Bitkileri kullanmaktan vazgeçmeyin. Dekoratif fikirlerle doğru ve ölçülü aydınlatma unsurlarını yeniden gözden geçirin.

Tuğla duvar ve ahşap

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Ahşabın boylu boyunca devam etmesi, tavan, duvar ve bir nevi döşeme kademesi görevi gören yatak tasarımı akılcı dizayn edilmiş. Tuğla ve ahşap gibi doğal materyaller iç mekanı güzelleştirdiği gibi estetik bir görünüm kazandırır. Tuğla ya da ahşap görünümlü dekoratif duvar kağıtları da modern stil çözümler arasında yer almaktadır.

Doğa ile iç içe

Berkshire, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Modern Çocuk Odası
Gregory Phillips Architects

Berkshire

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Duru ve yalın çizgisi ile dikkat çeken yatak odası dekoru, iç açıcı bir manzaraya sahip. Beyaz zemin renklerinin iç mekanda ferahlatıcı etkisinin yanı sıra, mekanı genişleten bir işlevselliği bilinir. Doğayı evinize davet eden geniş pencereler ve cam yüzeyle ayrıca bir dekor oluşturmanıza gerek bırakmayabilir.

İskandinav ve rustik stil

Skyfall Bedroom Architectural Interiors + Superyacht Photographer İskandinav Yatak Odası
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Bedroom

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Farklı stilleri benzer materyallerde buluşturan örnekleri incelemeye devam edelim. Rustik stil ve İskandinav stilde kullanımına rastlayabileceğiniz ahşabın, stiline göre, hafif, ham ya da kasvetli renk tonları ile kullanımına rastlayabilirsiniz. Klasik stilin ağır ve kasvetli havasından, modern stilde ahşap kullanımında benzer etkiyi göremezsiniz. Dolayısıyla benzer malzemelerin farklı stillerde, farklı kullanım şekillerine rastlayabilirsiniz. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’En güzel modern yatak odası takımları’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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