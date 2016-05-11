Farklı stillerde yatak odası modelleri

Farklı stilleri benzer materyallerde buluşturan örnekleri incelemeye devam edelim. Rustik stil ve İskandinav stilde kullanımına rastlayabileceğiniz ahşabın, stiline göre, hafif, ham ya da kasvetli renk tonları ile kullanımına rastlayabilirsiniz. Klasik stilin ağır ve kasvetli havasından, modern stilde ahşap kullanımında benzer etkiyi göremezsiniz. Dolayısıyla benzer malzemelerin farklı stillerde, farklı kullanım şekillerine rastlayabilirsiniz.

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