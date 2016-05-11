Farklı stillerde yatak odası modelleri

Yatak odası dekorasyonu, bireysel kullanım alanları olduğundan kişisel zevklere uygun döşenecektir. Ortak kullanım alanları gibi, bireysel kararların dışında ortak zevk ve tarzların ön plana çıkarıldığı bir tasarım anlayışının aksi bir durum söz konusudur. Endüstriyel stilden, minimalist şıklığa; Akdeniz stilden, klasik çizgiler birçok stil ve tarz yatak odası dekorasyonu hakkında önemli ipuçları verebilir. İyi bir uyku için renk ve dokuların ahengi kadar, bireysel zevklerle döşenen yatak odası dekorları karakteristik izler de taşıyabilir. Sizler için derlediğimiz farklı stillerde yatak odası modellerinden ilginizi çekecek fikirler bulabileceğinizi umuyoruz.
İpeksi yumuşaklıkla ferah bir atmosferde uyumak ve uyanmak, birçoğumuzun hayali ve arzusudur. Beyazlara bürünen yatak odası modelinde country stil dekorasyon öğelerine rastlıyoruz. Beyaz ve açık renk tonlarının kullanımının yanı sıra, pastel renk tonları da nefis ve temiz bir uyku çekmeniz için uygun atmosferi oluşturacaktır.
Turkuaz renginin natürel renk tonları ile buluştuğu, dingin bir yatak odası modeli ile başlıyoruz. Okyanus buğusunu anımsatan duvar kağıdı modelleri, cazip bir duvar dekoru oluşturuyor. Turkuaz renkli battaniye, mobilyalar ve ahşap dokusu ile uyum ve ahenk içinde. Dingin tasarımıyla dikkat çeken örnek yatak odası modeli, DYER-SMİTH FREY imzası taşıyor.
Klasik çizgiler barındıran bir yatak odası dekoru oluşturmak istiyorsanız, simetri kullanımından faydalanabilirsiniz. Mobilya ve aksesuar dizaynlarını, belirgin bir aks veya izdüşümünü takip ederek düzenleyebilir, ahengi yakalayabilirsiniz. Renklerin iç mekana ahenk kattığı kadar, simetri ve geometrik formların uyumu da ahenk yakalayabilir. Perde modeli ile yatak takımının uyumu, yeşil ile kahverenginin buluştuğu yatak odası tasarımında, naif ve şık dekoratif duvar kağıdı kullanılmış.
Paletlerle dizayn edilen yatak karyolası modeli, duvar dekoru ile muhteşem bir ahenk yakalıyor. Endüstriyel stil yatak odası dekorasyonu ile ilgilenenler için zemin dokuları ve materyal kullanımı hakkında stile uygun tercihler belirlenebilir. Ayrıca son yıllarda duvar dekorlarına verilen önem daha da artıyor, modern çözümlerle, şehir veya ülke isimlerinden oluşan dekoratif fikirler, iç mekanı canlandırılabiliyor.
Farklı stil ve tarzları bir arya getirerek şık ve ahenk içeren yatak odası dekorları oluşturabilirsiniz. Sanata yer açın. Bitkileri kullanmaktan vazgeçmeyin. Dekoratif fikirlerle doğru ve ölçülü aydınlatma unsurlarını yeniden gözden geçirin.
Ahşabın boylu boyunca devam etmesi, tavan, duvar ve bir nevi döşeme kademesi görevi gören yatak tasarımı akılcı dizayn edilmiş. Tuğla ve ahşap gibi doğal materyaller iç mekanı güzelleştirdiği gibi estetik bir görünüm kazandırır. Tuğla ya da ahşap görünümlü dekoratif duvar kağıtları da modern stil çözümler arasında yer almaktadır.
Duru ve yalın çizgisi ile dikkat çeken yatak odası dekoru, iç açıcı bir manzaraya sahip. Beyaz zemin renklerinin iç mekanda ferahlatıcı etkisinin yanı sıra, mekanı genişleten bir işlevselliği bilinir. Doğayı evinize davet eden geniş pencereler ve cam yüzeyle ayrıca bir dekor oluşturmanıza gerek bırakmayabilir.
Farklı stilleri benzer materyallerde buluşturan örnekleri incelemeye devam edelim. Rustik stil ve İskandinav stilde kullanımına rastlayabileceğiniz ahşabın, stiline göre, hafif, ham ya da kasvetli renk tonları ile kullanımına rastlayabilirsiniz. Klasik stilin ağır ve kasvetli havasından, modern stilde ahşap kullanımında benzer etkiyi göremezsiniz. Dolayısıyla benzer malzemelerin farklı stillerde, farklı kullanım şekillerine rastlayabilirsiniz.
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