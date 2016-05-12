Evinizi dizayn ederken dikkat edilmesi gerekenler

Farklı mobilya modelleri, sanat objeleri, yaratıcı fikirleri değerlendirin. Evinizde natürel bir hava ve dingin bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, örneğin akvaryumları değerlendirebilirsiniz. İç mekanda ara bölme görevi gören akvaryumlar, gelen su sesi ile yatıştırıcı bir atmosfer elde etmenize de yardımcı olacaktır.

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