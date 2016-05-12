Evinizi dizayn ederken dikkat edilmesi gerekenler

Karakteristik öğeler katan, estetik ve fonksiyonel açıdan yeniden değerlendirilebilen ev dekorasyonu fikirleri ile evlerin atmosferini değiştirmek mümkün. Yenilik yapmak isteyenler, evini yeniden dizayn etmek isteyenler için alternatif çözümlerle dikkat edilmesi gerekenleri derledik.
Homify'da ev dizaynı ile ilgili hemen her konuda ilham veren tasarım fikirlerini bulabilirsiniz. İşlevsel tasarım fikirlerinin yanı sıra, dekoratif ve estetik unsurları da yakalamak isteriz. Kişisel beğeniler, karakteristik öğeler, sanata yer açmak, bitki ve çiçeklerden faydalanmak gibi daha birçok dekoratif fikirler ev dizaynına katkıda bulunabilir. Uzmanların çalışmalarından seçmelerle, projeleri gezdiğiniz taktirde, birçok dekorasyon fikrini bir arada bulabilirsiniz. Örneğin ahşap materyalin rustik stil, country stil ya da İskandinav stil dekor fikirleri stiline göre çeşitlilik gösterebilir. Ahşabın modern stil evlerde yorumu daha hafif ve yalın çizgiler içerir. Klasik stil projelerde ise, kasvetli ve ağır bir hava yaratabilir. Bu gibi materyallerin farklı kullanım örneklerini incelemek isterseniz, ilham kaynağı olacak homify stil başlıklarını inceleyebilir, farklı stillerde projeleri gözlemleyebilirsiniz. Örnek görseldeki ev projesi, HELENE LAMBOLEY imzası taşıyor.
Evimizi dizayn ederken bireysel ihtiyaçlar ve beğeniler ön plandadır. Bunun yanı sıra, konuklarımızı nasıl ağırlayacağımız, dekorasyon fikirleri ile ilgili bizi bazı ipuçlarına götürür. Komşularımızı tanımak ve iyi ilişkiler kurduğumuz komşularımızla vereceğimiz davetler, tanıdıklar ve arkadaşlarla yemek davetleri ve dahası.
Ortak kullanım alanları, salonlar, oturma odaları ve hatta mutfak ve yemek odaları dizayn edilirken evde yaşayan bireyler öncelikli göz önüne alınırken, konuklar da hesaba katılmalıdır. Teras keyfi yaparken, bahçe mobilyalarını seçerken benzer detaylar göz önüne alınabilir. Buna göre alan kontrolü yapılır. İhtiyaca göre depolama sistemleri değerlendirilir ve geniş alanlar kazandırılabilir.
Evimizi dizayn ederken konukları ağırlamak, aile bireylerinin gereksinimlerini karşılamaktan bahsettik. Bu tip davetler için, evimizin nasıl göründüğü elbette hepimiz için önemlidir. Tüm bunların yanı sıra, davetkar bir giriş evimizi ve dolayısıyla bizi temsil edecektir. Sıcak bir yuva ve keyifli saatler geçirmek için, sevdiklerimizle sıcak bir atmosfer yaratmamız gerekir. Özellikle dingin ve göz yormayan bir akış istiyorsak, natürel renkler, pastel renkler, dingin mavi, beyaz, yeşil, kahve, bej veya krem renk tonlarını dekorasyonda kullanabiliriz.
Özellikle zemin renkleri ile mobilya ve aksesuarlarda tercih edilen renk ve dokuların dekorasyonda önemli rolleri vardır. Çok fazla renk ve aksesuarın yaratacağı göz yoran karmaşadan uzaklaşmak istiyorsanız, doğru ve ölçülü renk paletleri üzerinden ilerleyebilir, istenilen stilde materyallerle renkleri bir araya getirebilirsiniz. Örneğin dingin ve yatıştırıcı bir yatak odası dekore ediyorsanız, pastel renklerin uyum ve ahenginden faydalanabilirsiniz.
Özellikle çok ucuz mobilya tercihleri, kullanım ömrü kısa olabileceği göz önünde bulundurularak irdelenmelidir. İhtiyaç duyulmayan eşyalar alınmamalıdır. Maddi zararın yanı sıra, zemin alanında kaplayacağı alandan kaybetmenize vesile olacaktır.
Farklı mobilya modelleri, sanat objeleri, yaratıcı fikirleri değerlendirin. Evinizde natürel bir hava ve dingin bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, örneğin akvaryumları değerlendirebilirsiniz. İç mekanda ara bölme görevi gören akvaryumlar, gelen su sesi ile yatıştırıcı bir atmosfer elde etmenize de yardımcı olacaktır.
Bu yazıyı beğendiyseniz, ayrıca ’Parmak ısırtan modern bir ev projesi’ yazımız da ilginizi çekebilir.