Cazip renklerle küçük ve şık bir ev

Işıl ışıl ve ferah bir banyo. Sıcaklık katan ahşap doku, banyo dolayları ve dekoratif ayna çerçevesinde tercih edilmiş. Duvar kaplamaları ile dekor sağlanırken, yeşil ve beyazın ahengini şık aydınlatma unsurları güçlendirmiş. Böylesi göz alıcı ve ferah bir banyo modeli ilginizi çekmez miydi?

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