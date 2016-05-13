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Cazip renklerle küçük ve şık bir ev

Meral Eser Meral Eser
Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Akdeniz Mutfak
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Renklerin ve dokuların dekorasyondaki yeri ve önemi yadsınamaz. Farklı stilleri bir araya getirirken, benzer doku ve renklerden faydalanmak, pratik ve akılcı çözümler sunuyor. Bu yazımızda cazip renkleri ile DESİGN RULES imzası taşıyan küçük ve şık bir ev projesini inceleyeceğiz.

Mutfak

Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Akdeniz Mutfak
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Küçük alanlarda renk ve ışık kontrolü sayesinde atmosfer tamamen değişebilir. Estetik ve fonksiyonel çözümlerle mutfak dekorasyonu tamamlanmış. Doğru ve ölçülü renk ve ışık kullanımı ile ışıl ışıl bir mutfak.  Eflatun ve yeşil renklerin tercih edildiği mutfakta, zemin renkleri genel olarak beyaz olarak tercih edilmiş. Dolayısıyla küçük mutfaklar için, açık renk tonlarındaki zeminler mekana derinlik katan pratik bir fikir. Modern aydınlatma unsurları ile aydınlık ve ferah bir mekan tasarımı söz konusu.

Aydınlatma

Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Akdeniz Mutfak
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Mutfak tezgahı ve yemek masası tablasında açık renk tonlarında ahşap tercih ediliyor. İç mekandaki ferah etkiyi arttıran aydınlatma aksesuarları ve gün ışığını alan yeteri kadar geniş bir pencere ile, küçük mekan olduğundan daha geniş bir algı yaratıyor.

Mutfak planı

Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Akdeniz Mutfak
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Küçük alanlarda zemin döşemesinden yer kazanmak önemlidir. Dolayısıyla plan düzleminde incelendiğinde, mutfak tezgahı ve buzdolabının görüldüğü mutfak dizaynı akılcı çözümler içeriyor. Duvara monte açılır masa tablası, pratik kullanım olanakları sunarken, zeminden yer kazandırıyor.

Oturma odası planı

Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Akdeniz Oturma Odası
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Küçük dairelerde bölme duvarlar işlevsizdir. Özellikle merdiven alanı için ayrıca sahanlık gerektirmeyen çözümler gerekebilir. Merdiven basamakları ve korkulukların, açık renk tonları tercih edilmesi göz yormayan bir tasarım anlayışı ile sağlanıyor.

Kontrast renkler

Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Akdeniz Oturma Odası
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Oturma odasında dinamik ve gözü okşayan estetik bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, kontrast renkler ekleyebilirsiniz. Bunu aksesuarlar, perde, halı ya da tablolar ile sağlayacağını duvar dekorlarıyla sağlayabilirsiniz. Turuncu ve yeşilin yarattığı kontrast ahenk ve dinamik bir hava katıyor.

Döner merdiven

Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Akdeniz Oturma Odası
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Küçük alanlarda minimum yer kaplayan merdiven modeli döner merdivenlerdir. Asılı basamak kütleleri izlenimi veren tasarımda, görüş açısını minimum düzeyde engelleyen, göz yormayan bir dizayn anlayışı esas alınmış. Minimalist öğelerle tasarlanan küçük daireler, oldukça şık ve göz alıcı bir sonuç elde etmenize yardımcı olabilir.

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Banyo -1

Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Akdeniz Banyo
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Banyo kapısından girer girmez, ilk solda klozeti görüyorsunuz. Sırasıyla lavabo ve küvet takip ediyor. Evin diğer mekanlarında olduğu gibi şeffaf yüzeyler, göz yormayan bir tasarım anlayışı söz konusu. Şeffaf duş perdeleri, görsel açıdan derinlik katıyor. Yine evin diğer alanlarında kullanıldığı gibi, banyoda da ahşap dokusu, yeşil ve beyaz renklerine yer verilmiş.

Banyo – 2

Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Akdeniz Banyo
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Işıl ışıl ve ferah bir banyo. Sıcaklık katan ahşap doku, banyo dolayları ve dekoratif ayna çerçevesinde tercih edilmiş. Duvar kaplamaları ile dekor sağlanırken, yeşil ve beyazın ahengini şık aydınlatma unsurları güçlendirmiş. Böylesi göz alıcı ve ferah bir banyo modeli ilginizi çekmez miydi?

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