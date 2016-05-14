Görür görmez sahip olmak isteyeceğiniz 10 şahane barbekü modeli

Görüldüğü üzere bir başka masada mangal keyfi olanağı sunan model. Hem pişirmek, hem de masa sohbetlerinden mahrum kalmak istemeyenler için.

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