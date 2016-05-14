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Görür görmez sahip olmak isteyeceğiniz 10 şahane barbekü modeli

Meral Eser Meral Eser
A medium barbecue cabin. , Arctic Cabins Arctic Cabins İskandinav Bahçe
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Yaz mevsimlerine girdiğimiz son günlerde tatil planları yapılmaya başlandı. Tatile girmiş olanlar için ise mangal mevsimi çoktan başlamış bulunuyor. Havalar ısındığında tatil günlerini yakınları ile bir araya gelmeyi tercih edebilir, keyifli mangal davetleri düzenleyebilirsiniz. Özellikle bahçeli veya teraslı evlerde mangal keyfini vazgeçilmezlerden biri olarak sayıyorsanız, alt başlıklarımızı mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bu yazımızda sizlere 10 adet barbekü ve mangal modellerini bir araya getirdik. İlginizi çeken modeller bulacağınızı umuyoruz.

Natürel dokular

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue BahçeOcak & Barbekü
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Özellikle bahçe alanlarında mangal keyfi yapmak isteyenler için, country stil şık bir barbekü modeli. Kırmızı tuğla kaplama ile doğal dokularla uyum sağlayan model, oldukça kullanışlı ve görünümü ile göze hitap ediyor. Şık ve konforlu kullanım olanakları sunan barbekü modeli, country stil sıcak atmosfer sevenler için ideal.

İşlevsellik

BRASERO KUB CLASSIC AU BOIS, KUB KUB BahçeOcak & Barbekü
KUB

KUB
KUB
KUB

Barbekü davetleriniz için, etleri hazırlama ve pişirme işlemlerini yapmak ayrıca zaman alacaktır. Harcanan bu zamanı kazandıran bu tip mangal modeli ile, kendiniz pişirip kendiniz yiyebilirsiniz. Dolayısıyla keyifli mangal sofralarının tadı ve tuzu olan sohbetleriniz bölünmeyecek. Burada gördüğünüz mangal düzeneğinin çevresi yemek yenebilen bir sehpa olarak dizayn edilmiş. Böylelikle pişirme ve yeme aşamasında zaman ve mesafe kaybını pratik bir şekilde önlemek mümkün oluyor.

Estetik

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel BahçeOcak & Barbekü
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

Teras ve bahçelerinizde görsel açıdan şık bir atmosfer oluşturmak şömine tipi barbekülerle de mümkün. Yaz akşamlarında şık davetler vermek için, bahçe düzenini sağlamak ve dolayısıyla bahçe mobilyaları ve barbekülerin önemi yadsınamaz. Leziz mangal keyfi eşliğinde kadehlerinizi yudumlayabileceğiniz enfes bir manzara.

Sunum

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN BahçeOcak & Barbekü
Bureau GN

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

Portatif kullanım olanakları sunan, küçük alan kaplayan bir model. Özellikle bahçe ve teraslarda, evden taşınabilme kolaylığı sunması açısından sıklıkla tercih edilebilir. Taşıyıcıları metalden oluşan tasarımın, barbekü yapma imkanı tanırken, birçok ihtiyacı da bünyesinde barındırıyor. Böylelikle bahçe davetlerinizde, teraslarınızda, evin içine girme ihtiyacı duymadan hazırlama ve pişirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Birçok ihtiyacı tek bir düzenekle karşılayan tasarım, pratiklik ve sunum açısından aradığınız model olabilir.

Yenilikçi

CONE Charcoal grill - Holzkohlegrill, höfats GmbH höfats GmbH BahçeOcak & Barbekü Siyah
höfats GmbH

höfats GmbH
höfats GmbH
höfats GmbH

Kullanacağınız modellerin tasarımları da en az işlevsellikleri kadar ilgi çekici yanlarından biri olarak sayılabilir. Bahçe mobilyaları ile düzenlediğiniz şık bir bahçeye, modern bir barbekü modeli bambaşka bir hava katabilir. Yenilikçi tasarım modelleri ile ilgilenenler için şık bir barbekü modeli. 

Barbekü kabini

The interior of a 10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden. Arctic Cabins İskandinav Bahçe
Arctic Cabins

The interior of a 10m² Barbecue Cabin in a Derbyshire garden.

Arctic Cabins
Arctic Cabins
Arctic Cabins

Hem sıcak hem de soğuk havalarda barbekü kullanma keyfinden mahrum kalmak istemeyenler için, kabin modelleriyle birlikte şık ve kullanışlı modeller mevcut. Mangal etrafına konumlanan masa eşliğinde et ve sebzeler pişerken sohbetler bölünmeyecek, aynı zamanda pişirme işlemini kontrol etmeye devam edebileceksiniz. Kabin ile ilgili detaylı görseller görmek isteyenler için, ARCTİC CABİNS'e ait sayfadan diğer görselleri inceleyebilirsiniz.

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Portatif

760 Ambiance Lo Goustaou with Trolley Barbekü + Pizza Fırını 1001Keyif.com BahçeOcak & Barbekü
1001Keyif.com

760 Ambiance Lo Goustaou with Trolley Barbekü + Pizza Fırını

1001Keyif.com
1001Keyif.com
1001Keyif.com

Taşınabilme ve ihtiyaca göre bahçe ya da teras alanına götürme olanağı sağlayan bir başka model. Çift tekerlekli metal ayakları ile oldukça kullanışlı ve pratik kullanım olanakları sunan bir ürün.

Pratik

homify
homify

homify
homify
homify

Burada gördüğünüz model mangal keyfinden vazgeçmeyenlere, sadece istenilen zamanlarda kullanma olanağı sunan bir başka mangal modeli. Farklı renk ve modelleri ile kullanışlı ve temizlenmesi kolay bir ürün.

Klasik usül

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue BahçeOcak & Barbekü
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Hem klasik hem de günümüzün pratik ve çok fonksiyonlu barbekü modelleri oldukça iç açan manzaralar ile bütünleştiğinde şık bir görünüm oluşturuyor. Davetkar akşam yemekleri için mangal keyfinin yeri yadsınamaz.

Masada mangal keyfi

Na Grilla z designem od Fabryka Form, Fabryka Form Fabryka Form BahçeOcak & Barbekü
Fabryka Form

Fabryka Form
Fabryka Form
Fabryka Form

Görüldüğü üzere bir başka masada mangal keyfi olanağı sunan model. Hem pişirmek, hem de masa sohbetlerinden mahrum kalmak istemeyenler için.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Evde barbekü alanı için alternatif fikirler’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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