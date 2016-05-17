Modern stil dekorasyon fikirleri ve örnekler

Ev dizaynı ile ilgilenenler için homify sayfalarında birçok stil dekorasyon örnekleri bulabilirsiniz. Evlerimizi yenilerken mobilya dekorasyonundan, aksesuarlara birçok detay evimizin görünümü değiştirebilir. Zemin renkleri ve dokular da küçük detaylarla bütünlük sağlayabilir. Farklı tarz ve stillerde modeller bulabilir; klasikten moderne, tropikalden country stil örneklere, dekorasyon stilleri hakkında geniş bir arşiv gözlemleyebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Köln'de bulunan BYFORM PRODUCTDESİGN imzası taşıyan modern stil çalışmaları tanıtacağız. Modern stil dekorasyon fikirleri bulmak isteyenler için şık ve dekoratif mutfak modelleri, oturma odaları ve yatak odası modellerini inceleyeceğiz.
Evlerimizi yenilerken zeminlere uygulanacak materyal seçimi stil ile ilişkilidir. Örneğin ahşabın klasik stil yorumu oldukça kasvetli, koyu renk tercihleri ile olabilir. Modern stil bir mutfak dizayn ediyorsanız, ahşap malzemeden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Ahşabın modern stil yorumu ile, açık renk tonlarında, hafif ve yalın çizgisi ile mutfak dolapları tasarlatabilirsiniz. Benzer natürellikte doğal taş veya tuğla duvar dekorları oluşturabilir, modern stil uyum yakalamak için göz yormayan renk ve tonları tercih ederek şık bir mutfak dizayn edebilirsiniz.
Modern stil trend mobilya ürünleri ve aksesuarları satın alırken, renklerin iç mekanda yaratacağı etki göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle modern bir görünüm elde etmek ve karmaşa oluşumuna engel olmak istiyorsanız, önceden belirlenen renk skalası ile açık ve ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Nötr renklerle canlı renkleri bir arada kullanmak, ya da dingin ve açık renk tonlarını zemin ve mobilya tercihlerinde kullanmak isteyebilirsiniz.
Karmaşa ve göz yoran bir görünümden uzaklaşmak istiyorsanız, fonksiyonel ve estetik modern depolama sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Gömme dolaplar, şeffaf ya da lake kapaklarla mutfak dolapları, dekoratif raflar alternatif çözümler olabilir. Yalın bir çizgi, açık renk tonlarında sade ve özenli bir mutfak şık kullanılan modern stil mutfak modelleri arasında yer alır.
Buzlu cam ve açık dekoratif raflarla modern mutfaklarda fonksiyonel çözümler üretebilirsiniz. Özellikle küçük mutfaklar için depolama sistemleri büyük ihtiyaç olacaktır. Modern çözümlerle, mutfaklarınızda sade bir çizgi ile tasarlatacağınız raf ve dolaplar, mutfak objelerini şık birer sunum objesi olarak değerlendirmenize de yer açar.
Modern stil çözümlerle karmaşadan uzaklaşmak, ve kullanım alanlarında maksimum ihtiyacı karşılamak mümkün. Gerek depolama sitemleri, gerekse raf dizaynları ile işlevsel çözümler üretirken; renk tercihleri ile ferah bir görünüm elde etmenin mümkün olabileceğine değindik. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile şık bir yatak odası modeli örneği ile devam ediyoruz. Şık aydınlatma aksesuarları ile modern ve zarif çizgiden ödün vermiyor.
Özellikle nötr renklerin kullanımı modern stil dekorasyon öğelerinde sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Nötr grilerin doğu ve ölçülü ışıklandırma ve ihtiyaca göre sıcak bir renk ile zeminlerde tercih edilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Örneğin gri tonları ağırlıklı bir mutfak dizayn ediyorsanız, sıcak renkleri değerlendirebilir; sarı, turuncu ya da kırmızı gibi canlı renklerin kullanımına uygun zemin sağlayabilirsiniz.
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