Modern stil dekorasyon fikirleri ve örnekler

Özellikle nötr renklerin kullanımı modern stil dekorasyon öğelerinde sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Nötr grilerin doğu ve ölçülü ışıklandırma ve ihtiyaca göre sıcak bir renk ile zeminlerde tercih edilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Örneğin gri tonları ağırlıklı bir mutfak dizayn ediyorsanız, sıcak renkleri değerlendirebilir; sarı, turuncu ya da kırmızı gibi canlı renklerin kullanımına uygun zemin sağlayabilirsiniz.

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