Aileler için 10 mükemmel ev projesi

Bu yazımızda, ister iki kişilik bir aile olsun isterse de çoluklu çocuklu kalabalık bir aile, ya da kedi köpek gibi can dostlarımızı içine alan sevimli bir aile, müstakil evlerde yaşamayı hayal eden okuyucularımız için birbirinden güzel evleri derledik. Her biri müstakil, bağımsız, sıcak ve davetkar olan bu yapılar farklı mimari tarzlara sahip.
Bu modern bungalov Polonya'nın sevimli kasabası Kozsalin'de bir yer alıyor. Modern ve tarz sahibi bir görünüşe sahip olan bungalov çevreye ve bölgedeki diğer evlere mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Cephe siyah beyaz duvarlar ve ahşapla kaplanmış. Çatı ise son dönem çok moda olan antrasit renginde kiremitler ile kapnalmış. Bu kontrast yaratan kombinasyon binaya sıra dışı bir karakter kazandırıyor ve evi diğer evlerden farklı kılıyor. Bahçeden evde bahçeyle iletişime geçilmesini sağlayan geniş pencereler olduğunu görüyoruz. Bungalovun dikkat çeken bir başka özelliği ise ahşap kaplı harika verandası.
Mimari yapısı, dokusu ve karakteri ile tam bir aile evi olan, çevre düzenlemesi ile muhteşem bir güzelliğe sahip olan bu ev prefabrik olması ile de çevresine hiç bir zararı bulunmayan istenildiği an taşınabilen bir evdir. Bu evin tasarımı Danhaus Konut tarafından yapılmış. Prefabrik olduğu için istediğiniz özelliklerle tasarlayabildiğiniz bu ev, çarpıcı bir dış cephe güzelliğine sahip. Dört cephesi de modern bir şekilde tasarlanmış, geniş, aynalı pencereleri ile muhteşem bir görselliğe kavuşturulmuş. Çatısı ve çatı için seçilen gri kiremitleri evin kusursuzluğunu ve ış cephe güzelliğini ortaya çıkarmış.
Geleneksel dokular ve izler taşıyan proje, ışıl ışıl atmosferi, beyazın buluştuğu taş bina cephesi ile dikkat çekiyor. Farklı dokuları bir araya getiren projenin iki mimarı, Fi̇li̇pe Pi̇na + Mari̇a Inês Costa imzası taşıyor. Geleneksel izler taşıyan yapı ile karakteristik öğeleri modern bir cephe ile buluşturan proje, zarafeti ile akılda kalıcı bir sonuç elde ediyor. Beyaz rengin doğal taş dokusu ile buluştuğu proje, bulunduğu çevre ile uyum ve ahenk içinde. aş bina ile modern çizgileri buluşturan yol cephesinden görünüşe baktığınızda, eski ile yeninin uyumlu bir çizgide tasarlandığını görüyoruz. Farklı materyallerin kullanımı, modern çizgide buluştuğunda uyum ve ahenk yakalayabiliyor. Bulunduğu çevrede dönemsel izler taşıyan yapılarla da ayrıca uyum sağlayan bir yaklaşım.
Mersin'in Toroslara yaslanan bölümünde yer alan ve doğa dostu özellikleriyle göz dolduran Atlas Teras projesi İstanbul merkezli Buun Motto Architects tarafından tasarlanmış. Doğa dostu ve çevreyle bütünleşen yapısının yanı sıra, modern yaşamın tüm olanaklarını da barındırması Atlas Teras projesini özel kılıyor. Gerek altyapı hizmetleri, gerek sosyal donatıları, gerekse de Akdeniz insanının doğasına da uygun sıcak komşuluk ilişkilerine elverişli yapısı ile, Mersin'in ve belki de Akdeniz bölgesinin en iddialı yatay konut projelerinden biri olduğunu söylemek sanıyoruz abartı olmaz.
Evinin deniz manzarası olmasını istemeyen yoktur. İstanbul'da deniz manzaralı bir evin maliyeti epey yüksektir. Bu durumdan dolayı denize uzak ancak yüksek olan tepelere kurulu evler daha uygun maliyetlere sahip olabileceğiniz evler. Bu örnekte olduğu gibi denize uzak mesafe de olmasına rağmen deniz manzarasına sahip olan bu villa bodrum kat zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Birinci kat dış cephesi ahşap ile kaplanmış ve şiddetli lodostan korunması sağlanmış. Çatısı, zemin kat duvar rengi, ahşap kaplaması ve çevre düzenlemesi ile oldukça ideal bir güzelliğe sahip bu ev denizi gören manzarası ile insanı mutlu ediyor. Ana girişe yapılan renkli rüzgarlık evin daha renkli olmasını sağlamış.
Bir orman içerisinde yer alan harabe bir evin 2013 yılında satın alınması ile başlanılan bu proje mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı bölümlerinden uzmanların bir araya gelmesiyle tamamlanmış ve sonuç olarak ortaya büyüleyici ve hayranlık uyandırıcı bir ev çıkarılmış. İki ana binadan oluşan, saz kaplı çatısı ve çatı mimarisi ile muhteşem görünen evin iç mimarisi ile insanları mest eden bu evin bahçesi de muhteşem bir peyzaj düzenlemesi ile ormanın doğal bir parçası haline getirilmiş. Seçimler, tercihler, renkler ile her ziyaretçinin kalbinde unutulmaz bir iz bırakan bir ev haline getirilmiş. Ev genel anlamı ile geleneksel Hollanda evleri şeklinde tasarlanmış. Ormanın içinde bulunması, evi tasarlayan mimarlara ilham vermiş. Doğa da yaşamak isteyen insanlar için her ihtiyaca cevap verebilen kapasitesi ile biçilmiş kaftan. Geleneksel tarz bu eve yansıtılmış ve dış cephe tam bir Hollanda evi olarak inşa edilmiş. Saz kaplı çatısı ile hem doğal renk yakalanmış hem de çatı için en uygun malzeme tercih edilerek muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış.
Ahşap en sürdürülebilir yapı malzemelerinden biri olarak mimarinin gelişimine oldukça büyük katkıları olan bir ürün. Ahşap yapılar dayanıklılık ve eşsiz estetik nitelikleriyle oldukça yüksek standartlı projelerin ideal yapı malzemesidir. Tabii aynı zamanda enerji tüketimine yol açmadan yetiştirilebilen keresteler de sürdürebilirlik ve doğa dostu olması açısından ahşap evleri rakipsiz kılıyor. Bugün tüm bu açılardan öne çıkan bir ahşap eve konuk olmak için İngiltere'ye gidiyoruz. Nicolas Tye Architectstarafından dizayn edilen bu ev muhteşem, zamanın ötesinde ve sofistike bir tasarıma sahip.
Murat Kaya Mimarlık tarafından tasarımını ve inşası gerçekleştirilen bu konut ise Cleveland'da değil, Bartın'da! Firmanın sayfasında yer alan projelere bakarsanız, gerek çatılarıyla gerekse de diğer mimari detaylarıyla hepsi birbirinden güzel birçok farklı müstakil ev tasarımı bulabilirsiniz. Fotoğrafta görmüş olduğumuz örnekteki çatı katı odasının dekorasyonu için sizin de aklınıza onlarca fikir gelmiyor mu? Daha fazla çatı katı fikirleri için ’Tavan arasında yaşanılabilir bir mekan nasıl yaratabilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Çağdaş bir mimaride tasarlanmış olan bu muhteşem konutun ön tarafında veranda alanı bırakılarak evin yaşam alanı genişletilmiş. Muhteşem bir sadeliğin hakim olduğu, fantastik modern bir ev olarak insanı cezbeden ve büyüleyen bu ev doğanın içinde yer aldığı içinde doğal bir yaşam imkanı sağlıyor. Oksijenin bol olduğu bir araziye inşa edilmiş olup doğal malzemeler kullanıldığı için ömrünüzü uzatacak özelliklere de sahip.
Kemer Country’e özgü iki katlı kütük evin alınıp sadece iskeleti kalacak şekilde yıkılarak genel konsept korunmuş ve ortaya üç katlı, geniş bir villa çıkarılmış. Uygulamada kot farkından yararlanılmış ve çelik konstrüksiyon desteği ile ekstardan bir bodrum kat ortaya çıkarılmıştır. Bu ortaya çıkan alan, yaşama alanı, mutfak ve spa olarak değerlendirilmiştir. Bir dönümlük bahçesi ise adeta devasa bir oyun alanı.