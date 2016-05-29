Aileler için 10 mükemmel ev projesi

Bir orman içerisinde yer alan harabe bir evin 2013 yılında satın alınması ile başlanılan bu proje mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı bölümlerinden uzmanların bir araya gelmesiyle tamamlanmış ve sonuç olarak ortaya büyüleyici ve hayranlık uyandırıcı bir ev çıkarılmış. İki ana binadan oluşan, saz kaplı çatısı ve çatı mimarisi ile muhteşem görünen evin iç mimarisi ile insanları mest eden bu evin bahçesi de muhteşem bir peyzaj düzenlemesi ile ormanın doğal bir parçası haline getirilmiş. Seçimler, tercihler, renkler ile her ziyaretçinin kalbinde unutulmaz bir iz bırakan bir ev haline getirilmiş. Ev genel anlamı ile geleneksel Hollanda evleri şeklinde tasarlanmış. Ormanın içinde bulunması, evi tasarlayan mimarlara ilham vermiş. Doğa da yaşamak isteyen insanlar için her ihtiyaca cevap verebilen kapasitesi ile biçilmiş kaftan. Geleneksel tarz bu eve yansıtılmış ve dış cephe tam bir Hollanda evi olarak inşa edilmiş. Saz kaplı çatısı ile hem doğal renk yakalanmış hem de çatı için en uygun malzeme tercih edilerek muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış.