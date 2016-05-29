Mahallenin yıldızı, gerçek bir beyaz saray

Bugün homify 360 sayfamızda yıllar boyunca modası geçmeyecek, her dönemin trendlerine kolayca uyum sağlayacak çünkü bu tür kaygıları barındırmasına neden olacak hiçbir gelip geçici detaya sahip olmayan, klasik, ev gibi bir evi konuk edeceğiz. homify'da çalışmalarını sergileyen bir aydınlatma firması olan Licht Design tarafından gözlerimizin önüne serilen bu güzel konutu gelin, yakından inceleyelim.