Mahallenin yıldızı, gerçek bir beyaz saray

Bugün homify 360 sayfamızda yıllar boyunca modası geçmeyecek, her dönemin trendlerine kolayca uyum sağlayacak çünkü bu tür kaygıları barındırmasına neden olacak hiçbir gelip geçici detaya sahip olmayan, klasik, ev gibi bir evi konuk edeceğiz. homify'da çalışmalarını sergileyen bir aydınlatma firması olan Licht Design tarafından gözlerimizin önüne serilen bu güzel konutu gelin, yakından inceleyelim.
Konutun yaşam alanı müstakil konutların çoğunda olduğu üzere arka cepheye balıyor. Bu alanda bir de veranda bulunuyor. Konut, soğuk bir iklime sahip olan Bayvara'nın Simbach Am Inn kasabasında konumlandığı için, ufak ve üstü tamamen kapalı bir veranda yeterli olmuş. Sıcacık sarı aydınlatmalar Licht Design firmasının muhteşem birer çalışması.
Evin zemin katında yer alan açık planlıyaşam alanı oldukça etkileyici bir dekorasyona sahip. Bu açıdan bakıldığında oturma odası, daha arkalarda yemek odası ve biraz da mutfak görünüyor. Rahat mobilyalar ve fıstık yeşili koltukla halı takımı dekorasyona canlılık katan öğeler. Televizyon ünitesinin bulunduğu duvarın taşlı görüntüsü ise mekana rustik bir hava katmış.
Mutfakla oturma odası arasındaki alanda bulunan yemek odası modern bir tasarıma sahip. Ahşap zeminle uyumlu olarak yemek masası da ahşap malzemeden seçilmiş. Ancak daha koyu bir tondan kullanılarak silik olmaktan kurtarılmış. Masayı tamamlayan sandalyeler çağdaş tasarımıyla takıma özgünlük katıyor. Yemek odasında bir diğer özgün parça ise kesinlikle lambalar. Sıra dışı aydınlatma ünitesi yemeği çağrıştırırken dekoratif durmayı başarmış. Porfesyonellerimiz burada da uzmanlıklarını konuşturmuş.
Sade tasarımıyla modern ve ferah bir etki bırakan mutfak tasarımının kendine has özellikleri var. Boydan boya gerleştirilmiş olan alt dolaplar dışında üst dolap kullanılmayarak onun yerine geniş dikdörtgen pencereler tercih edilmiş. Böylece epey aydınlık bir mutfak ortamı elde ediliyor. Baştan sona beyazlara bürünmüş mutfakta küçük malzemelerde mor rengi kendini belli ediyor.
Üst katta bulunan ebeveyn yatak odası modern ve ferah bir dekorasyona sahip. Eğimli çatı altında bulunmasından dolayı bir duvarı alçak olan tasarımda, yatağın dayandığı kısa duvar açık maviye boyanmış. Dekorasyonun genelinde mavi renginin ağırlığı var. Özellikle bir sürü küçük çekmecesi olan dolap renk geçişleriyle neşeli görünüyor. Halı kullanılmayan zemin genişlik ve ferahlık hissini bir hayli arttırmış.
Koyu renkli, mat zemin karolarına beyaz vitrifiye eşlik ediyor. Geniş bir alana sahip olan banyo geniş pencereleri sayesinde bol bol da doğal gün ışığı alıyor. Aynadaki yansımadan da belli olduğu üzere, banyoda hem bir küvet hem de ayrı bir duş alanı bulunuyor.
Banyo dekorasyonundaki son trendleri için ’En iyi 10 banyo dekorasyon fikri’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Bu evi ailelere uygun olarak tasarlandığından bahsetmiştik. Şimdi genç odasına geçiyoruz. Bir duvarı şeker pembesine boyanmış oda bir hayli iç açıcı. Tüm ihtiyaçları karşılayan mobilyalar bulunmasına rağmen bu oda da oldukça geniş görünüyor. Eğimli çatı bu oda da dekoratif bir unsur olma özelliğine sahip.