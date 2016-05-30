Benzersiz bir tasarıma sahip zarif bir ev

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu koyu renklerin cesurca kullanıldığı, maskulen ancak zarif bir apartman daire. Hindistan'ın Mumbai kentinde konumlanan bu daire iç mimarlık firması Nitido Interior Design tarafından dekore edilmiş. Grinin adeta beş yüz farklı tonunun kullanıldığı, beyaz be doğal ahşap yüzeyler ile bu skalanın monotonluktan uzaklaştırıldığı dekorasyon yapılan zarif mobilya ve dekoratif aksesuar seçimleriyle de kendini gösteriyor. Ufak boyutuna ve koyu renkli dekorasyonuna rağmen bu derece ferah ve şık olmayı becerebilmesi ise tasarımı gerçekleştiren iç mimarlık firmasındaki prefesyonellerin ustalığını gösteriyor. Gelin bu maskulen evi hep birlikte gezelim.
Gezintimize oturma odasından başlayaylım. Parlak bir cilaya sahip olan koyu gri renkli mermer zemin ve biraz daha açık gri tonundaki mermer duvar kaplaması göze ilk çarpan dekoratif özelliklerin başında geliyor. Sade, ankastre aydınlatma elemanları oturma odasının genel havasına uyum sağlıyor. Gri duvar badanası, gri kanepe ve gri perdelerin monoton bir görünüme sahip olmamasını ise ahşap detaylar kusursuz bir biçimde sağlıyor. Makulen görünüm ise canlı bitkiler ve çiçekler ile bir miktar kırılmış.
Siyah cam tablalı, ahşap ayaklı yemek masası ve ona eşlik eden sandalyeler ve bankta İskandinav tarzı anımsatan detaylar bulunuyor. Yemek masasının yanındaki aynayla kaplı duvar ise mekanın olduğundan büyük görünmesini sağlamış.
Siyah, beyaz… Bu kadar keskin ve çarpıcı renkler ancak bu kadar güzel bir biçimde bir arada kullanılabilirdi. Bu keskinlik gri mermer zemin ve inoks (paslanmaz çelik) yüzeyli buzdolabı ile zekice kırılmış. Üst mutfak dolaplarının beyaz renkli tercih edilmesi sayesinde mutfak boğucu ve kasvetli olmaktran da ustaca kurtarılmış.
Bu klasik ikiliyi dekorasyonunuzda kullanmak istiyorsanız, ’Ebedi çift: Siyah-beyaz’ başlıklı yazımız da sizin için ilgi çekici olacaktır.
Yatak başının arkasındaki duva mat siyaha boyalı izlenimi veren harman tuğla kaplaması ile dekore edilmiş, bu da mekana son derece şık, sofistike bir hava katmış. Mat siyah duvarın dışında, evin tamanına hakim olan bir renk yelpazesi görüyoruz. Buzlu camlı geniş kapılar içeriye bol bol doğal gün ışığı girmesini sağlarken bir yandan da mahremiyeti koruyor.
Gri, beyaz ve ahşabın uyumunu evin her alanında gördüğümüz üzere banyoda da görmeye devam ediyoruz. Gelmiş geçmiş en popüler fayans tipi olarak bilinen metro fayansların mat gri versiyonlarının kullanıldığı banyoda beyaz vitrifiye ve ahşap banyo üniteleri tercih edilmiş. Koyu gri kapının da enteresan bir şekilde ahşap çerçevesi bulunuyor ve bu hiç de kötü bir fikir değilmiş!
Oturma odasından balkona çıkışı sağlayan kapıya bir de yakından bakalım istedik. Siz de enteresan bir şey görüyorsunuz değil mi? Grinin yoğun olatak kullanıldığı bu dairede ahşap deyatlar adeta bir imza gibi tüm mekanlarda yerini almış. Oturma odası be balkon arasında kalan duvar komple cama dönüştürülmüş ancak bu camın tam ortasına, konutta imza değeri taşıyan ahşap kapı çerçevesi ve kareli kapı yerleştirilmiş. Böylece kapının yalnızca işlevsel değil, son derece de dekoratif bir unsur olduğunu anlıyoruz.