Benzersiz bir tasarıma sahip zarif bir ev

Siyah, beyaz… Bu kadar keskin ve çarpıcı renkler ancak bu kadar güzel bir biçimde bir arada kullanılabilirdi. Bu keskinlik gri mermer zemin ve inoks (paslanmaz çelik) yüzeyli buzdolabı ile zekice kırılmış. Üst mutfak dolaplarının beyaz renkli tercih edilmesi sayesinde mutfak boğucu ve kasvetli olmaktran da ustaca kurtarılmış.

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