Bahçe ve verandanız için 10 muhteşem gölgeleme sistemi

Artık baharı da bitirdik ve yaza giriyoruz, yani henüz taşınmadıysanız, balkonlara, varsa verandanıza veya bahçeye taşınmanın vakti çoktan geldi. Yaşam alanlarını açık havaya taşımanın ve günleri mümkün olduğunca açık alanlarda geçirmenin ne kadar keyifli olduğunu bilmeyen yoktur. Açık hava insana iç mekanlarda yakalayamadığı bir enerji ve huzur verir. Peki ya güneş iyice kızgın bir hal aldığımda be havalar tamamen ısındığında? Güneşın zararlı ışınlarından korunmak ve günü geçirebileceğimiz gölge alanlar oluşturmak işte bu zamanlarda zaruri bir hal alıyor. Biz de bu yazımızda balkonlarda, verandalarda ve bahçelerde yer alan yaşam alanlarını güneşten korumak için alınabilecek en işlevsel ve dekoratif önlemlerin yer aldığı bir albüm hazırladık. Farklı mekanlar, farklı malzeme ve tekniklerden oluşan bu derleme şık bir gölgeleme sistemi yaratmak isteyen okuyucularımız için umuyoruz ki bir kılavuz görevi görecektir.
Fotoğraftaki örnekte büyük şemsiyelere alternatif oluşturacak potatif olma özelliğine sahip bir gölgeleme modeli görüyoruz. Oldukça geniş bir alanı kaplayan, sağlam ayakları sayesinde klasik şemsiyerde olduğu üzere rüzgardan kolay kolay etkilenmeyecek olan bu modeli ferforje atölyelerinde kendiniz de yaptırabilirsiniz.
Dört bir yanı ve tepesi perdeler ile örtülü bir kameriye de aradığınız gölgeleme sistemi için doğru cevap olabilir. Yapı marketlerde bile bulabileceğiniz birçok kameriye modeli bulunmaktadır. Rüzgardan etkilenmemesi için zemin iyi bir şekilde monte edilmesi gerektiğini unutmayın.
Açık mekanlara fütüristik bir atmosfer kazandırmanın yolu olan, çelik halatlarla üç köşelerinden değişik eğimlerle tutturulmuş olan üçgen brandalar da dikkat çeken görünümleri ile listemizde ön sıralarda yer alıyor. İhtiyacınız olan boyutta bir brandacıya diktirebileceğiniz bu tür içgen gölgeleme sistemleri için asma noktalarını dikkatlice seçmek gerekmekte.
Uygun maliyetle ahşap pergola yapmanın yolu ise yalnızca ahşap bir iskelet yaptırıp üst kısma arzu edilen brandayı germek. Konutların açık otoparklarında da en çok kullanılan model.
Balkonları ve terasları güneş ışınlarından en iyi şekilde korumanın yollarından biri de açılıp kapanır branda sistemleri. Çevirmeli kolu sayesinde açılıp kapatılabilen, birçok değişik renge sahip kumaş çeşitleri ile hemen her zevke hitap eden klasik brandaların tek dezavantajı rüzgarlı günlerde kullanılmamaması.
En son teknoloji ürünü modern ekipmanlarla teras ya da balkonunuzu donatabileceğiniz gibi dilerseniz kendi başınıza hazırlayacağınız malzemelerle de ihtiyacınızı karşılayacak bir çözüm üretebilirsiniz. Ama eğer benimki en iyisi olsun, en sağlamı olsun diyenlerdenseniz, bu görselde gördüğünüz uygulamayı yapan İstanbul merkezli Pergolato firmasına bir şans tanımanızı öneririz. Ev ve işyerleri için her türden açılır kapanır gölgeleme ürünleri imal eden Pergolato, uzun ömürlü ve kullanımı son derece kolay tasarımlarıyla alanında öncü olmaya devam ediyor.
Teras veya balkonunuz için yapacağınız uygulama illaki endüstriyel bir ürün içermek zorunda değil. Bu örnekte görüldüğü gibi uygun malzemeyi bulduğunuz takdirde kendi başınıza bile örebileceğiniz bir hasır pekâlâ sizin için en doğru çözüm olabilir. Parçalı bir gölgelendirme sağlayarak sizi dışarıdan bütünüyle yalıtmayan bu uygulama aynı zamanda son derece estetik. Çevrenizdeki doğal imkanlardan yararlanarak bu veya benzeri pek çok uygulamayı kendi başınıza yapabilirsiniz.
Eğer bahçenizdeki oturma-yemek alanı için daha kalıcı bir yöntem arayışı içerisindeyseniz, zemine sabitlenecek ferforje vir kameriye de mükemmel bir sonuç verecektir. Hele ki, kıvrımlı demir işçiliğinin romantik görünümü ile bu kameriyeyi sarıp karmalayacak ve en güzel gölgeyi oluşturacak olan bir sarmaşığın birlikteliği, bahçenizde enfes bir yaşam alanı oluşmasını sağlayacaktır.
Bahçenizde yeterli bir alanınız, çılgın bir dekorasyon anlayışınız ve gözünüzü karartarak istediğinizi yapma huyunuz varsa, cesur bir adım atarak bahçenizde yarı açık bir kulübe de inşa ettirebilirsiniz. Betonarme veya taş ya da harman tuğladan örülebilecek duvarlar ve gerçek kiremitli bir çatı ile gerçekleştirilibilecek böylesi bir proje benzersiz olacaktır.
Yandan gövdesi sayesinde oturma alanını bölmeyen şemsiyeler de en güzel ve en basit gölgeleme sistemlerinden biri. Fotoğraftaki Paker Mimarlık tasarımı örnekte işte böyle, yandan gövdeli, kare formunda bir şemsiye görüyoruz. On kişilik bir oturma alanını kaplayabilecek büyüklükteki şemsiye, ayağının yandan olması nedeniyle alanı bölmüyor. Ahşap ve metal gövdeye sahip bu tür şemsiyeler için geniş alanlara ihtiyaç duyuluyor. Sağlam yapıları ile rüzgara karşı oldukça dayanıklı olan geniş şemsiyeler kendilerine özel demir iskelete oturtulmuş toplam yüz yirmi kilogram ila yüz altmış kilogram ağırlığındaki dört adet mermer parça ile sabitleniyor.
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