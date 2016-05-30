Bahçe ve verandanız için 10 muhteşem gölgeleme sistemi

Yandan gövdesi sayesinde oturma alanını bölmeyen şemsiyeler de en güzel ve en basit gölgeleme sistemlerinden biri. Fotoğraftaki Paker Mimarlık tasarımı örnekte işte böyle, yandan gövdeli, kare formunda bir şemsiye görüyoruz. On kişilik bir oturma alanını kaplayabilecek büyüklükteki şemsiye, ayağının yandan olması nedeniyle alanı bölmüyor. Ahşap ve metal gövdeye sahip bu tür şemsiyeler için geniş alanlara ihtiyaç duyuluyor. Sağlam yapıları ile rüzgara karşı oldukça dayanıklı olan geniş şemsiyeler kendilerine özel demir iskelete oturtulmuş toplam yüz yirmi kilogram ila yüz altmış kilogram ağırlığındaki dört adet mermer parça ile sabitleniyor.

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