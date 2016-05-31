Önce & Sonra: 5 yüzme havuzu, 5 dönüşüm

Bugün sayfamızda yer verdiğimiz Önce & Sonra derlemesi alışılmışın oldukça dışında. Genelde konutların içlerinde ve dışlarında yapılan tadilatları incelediğimiz sayfamızın bugünkü konusu yüzme havuzları. Evlerin tıpkı diğer tüm alanları gibi, yüzma havuzlar da zaman içerisinde eskiyor, demode kalıyor ve keyif vermesi gereken bir görünümken çirkin, sevimsiz bir hale gelebiliyorlar. Dolayısıyla yüzme havuzlarının da tadilata, güncel donanaımlarla ve trendlere yenilenmeye ihtiycı oluyor.
Beş farklı, eski yüzme havuzunun günümüz trendlerine göre ne şekilde yenilediklerini incelediğimiz bu yazımız eskimiş ve kötü görünümlü bir yüzme havuzuna sahip olan ya da henüz hiçbir yüzme havuzuna sahip olmasa bile yaptırmayı düşünen okuyucularımız için ilgi çekici olacaktır.
İlk örneğimiz bir konutun arka bahçesinde yer alan ve kendi kaderine terkedilmiş gibi görünen orta büyüklükte bir yüzme havuzu. Dikkat ederseniz, yüzme havuzunun hemen önünde ancak kot farkı nedeniyle az üst tarafında kalan bahçe de son derece bakımsız, havuz çevresindeki cotto zeminler ise fena halde yıpranmış. Göze hoş görünmesi gereken bir manzara, aksine berbat bir görünüme sahip.
Havuzun kendisinde ciddi bir yıpranma olmadığı için havuzu yalnızca temizleyip yeniden doldurmak yeteri olmuş, böylece iç kısımda yer alan güzel desenli mozaik de korunabilmiş. Değişiklik ise havuzun çevresinde gerçekleştirilmiş. Yıpranmış zemin çim görünümü veren yapan malzeme ile kaplanmış, dev saksılarda tropik bitkiler getirilmiş ve üstte yer alan bahçe de temizlenerek beyaz renkli çakıl taşları ile dekore edilmiş.
Fotoğrafta gördüğümüz bu yüzme havuzu ise oldukça demode görünüyor. Zemin seviyesinden yüksek olması ve çevresini kaplayan sarı tonlarında olan doğal yüzey ve beton zemin tüm bu alanın biraz döküntü ve sevimsiz görünmesine neden olmuş. Yanında yer alan konutun da eski moda badanası, sarı taş kaplama duvarı, sevimsiz veranda yapısı bu yapılara uzun süredir dekorasyon anlamında el değmediğinin kanıtı. Bakalım bu yüksek yüzme havuzunu zemin seviyesine nasıl getirmişler?
Yüzme havuzunun zeminden yüksek olmasının değiştirilemez bir sebebi olsa gerek ki, havuzun çevresinde yer alan zemin olduğu gibi doldurularak havuzla aynı hizaya getrilmiş. Bu alan pişmiş toprak (cotto – terakota) karolarla kaplanarak şık ve tarz sahibi bir hal almış. Konutun kendisi de günümüz trendlerine uygun olacak şekilde yenilenmiş, verandası ve cephe kaplaması değiştirilmiş.
Bu fotoğrafta ise küçük bir bahçede bile makul boyulu bir yüzme havuzu için yer açılabileceğini görüyoruz. Bakalım bu çalışma nasıl kotarılmış.
Bahçenin köşesinde yer alan ve bahçe alet edevatları için inşa edilmiş kulübe yıkılarak yüzme havuzu için uygun bir alan oluşturulmuş. Bahçe duvarının iki yanı boyunca devam eden yüzme havuzunun duvar yanlarına da zaman içerisinde büyüyüp duvar görüntüsünü kapatacak olan bitkiler ekilmiş.
Fotoğrafta berbat bir görünüme sahip olan, portatif bir havuz görüyoruz. Yüzmekten ziyade serinlemek amaçlı kullanılan, alçak bir havuz. Bırakın iyi bir görünüme sahip olmayı, bu havuz için, insanın içine girmek istemeyeceği türde, korkunç bir küvet diyebiliriz.
Beyaz ahşapla dekore edilmiş bu lüks spa görünmlü mekanın aynı veranda, havuzun da aynı havuz olduğunu söylesek inanır mısınız? Beyaz ahşabın bir mucize yarattığını söylesek yalan olmaz. Bu terasla ilgili daha fazla fotoğraf görmek için ’Kullanım dışı bir verandanın cennete dönüşümü’ başlıklı yazımıza da göt atmayı unutmayın.
Bu örnekte ise eski veyıpranmış olduğu için değiştirilen değil, yalnızca daha farklı bir stil arzu edildiği için değiştirilen bir yüzme havuzu çevresi görüyoruz. Konutun tamamında yapılan renovasyonda yüzme havuzu da unutulmamış ve doksanlı yılların modasına uygun olan konut ve bahçesi çalışmayı gerçekleştiren Torrado Arqui̇tectura tarafından günümüz trendlerine uygun hale getirilmiş, bakımsız terakota ve doğal taş zeminlerin üzerine ahşap deck döşenmiş.