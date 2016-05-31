Önce & Sonra: 5 yüzme havuzu, 5 dönüşüm

Bugün sayfamızda yer verdiğimiz Önce & Sonra derlemesi alışılmışın oldukça dışında. Genelde konutların içlerinde ve dışlarında yapılan tadilatları incelediğimiz sayfamızın bugünkü konusu yüzme havuzları. Evlerin tıpkı diğer tüm alanları gibi, yüzma havuzlar da zaman içerisinde eskiyor, demode kalıyor ve keyif vermesi gereken bir görünümken çirkin, sevimsiz bir hale gelebiliyorlar. Dolayısıyla yüzme havuzlarının da tadilata, güncel donanaımlarla ve trendlere yenilenmeye ihtiycı oluyor.

Beş farklı, eski yüzme havuzunun günümüz trendlerine göre ne şekilde yenilediklerini incelediğimiz bu yazımız eskimiş ve kötü görünümlü bir yüzme havuzuna sahip olan ya da henüz hiçbir yüzme havuzuna sahip olmasa bile yaptırmayı düşünen okuyucularımız için ilgi çekici olacaktır.