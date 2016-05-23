Minimalist şıklığın göz alıcı bir örneği

Öyle şıkır şıkır süslü yaşam alanları size de bazen boğucu geliyor mu? Aşırılıktan, gösterişten, kalabalıktan hoşlanmayanlardan mısınız? Yalınlığı ve doğallığı estetik açıdan da en üstte mi görüyorsunuz? Az aslında çoktur mottosu tam da sizin kişisel özelliklerinizi mi yansıtıyor? O halde siz de minimalist tarzın tutkunu bir insansınız demektir bu. Son yılların en önemli trendlerinden biri olan minimalizm akımı yalnızca dekorasyonda değil, modada, sanatta, mimaride, her türlü tasarım ürününde kendini gösteriyor. Üstelik her ne kadar görünürde çok kolay bir tarz sanılsa da aslında söz konusu ev dekorasyonları olduğunda diğer tarzlara göre çok daha zor ve incelik isteyen bir stil minimalizm. Çünkü aslında boşluk hissi yaratmayan bir ferahlık yaratmak ve bunu minimum eşya ve mobilya kullanarak oluşturabilmk oldukça zor bir iş. Doğru mobilyaları, aksesuarlar ve tasarım elemanlarını seçmek de büyük bir özen istiyor. Eğer eviniz için minimalist bir dekor yaratmak istiyorsanız Özhan Hazırlar İç Mimarlık isimli firma tarafından dizayne edilen bu büyüleyici güzellikteki ev size ilham verebilir.