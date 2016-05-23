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Minimalist şıklığın göz alıcı bir örneği

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homify Modern Mutfak Gri
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Öyle şıkır şıkır süslü yaşam alanları size de bazen boğucu geliyor mu? Aşırılıktan, gösterişten, kalabalıktan hoşlanmayanlardan mısınız? Yalınlığı ve doğallığı estetik açıdan da en üstte mi görüyorsunuz? Az aslında çoktur mottosu tam da sizin kişisel özelliklerinizi mi yansıtıyor? O halde siz de minimalist tarzın tutkunu bir insansınız demektir bu. Son yılların en önemli trendlerinden biri olan minimalizm akımı yalnızca dekorasyonda değil, modada, sanatta, mimaride, her türlü tasarım ürününde kendini gösteriyor. Üstelik her ne kadar görünürde çok kolay bir tarz sanılsa da aslında söz konusu ev dekorasyonları olduğunda diğer tarzlara göre çok daha zor ve incelik isteyen bir stil minimalizm. Çünkü aslında boşluk hissi yaratmayan bir ferahlık yaratmak ve bunu minimum eşya ve mobilya kullanarak oluşturabilmk oldukça zor bir iş. Doğru mobilyaları, aksesuarlar ve tasarım elemanlarını seçmek de büyük bir özen istiyor. Eğer eviniz için minimalist bir dekor yaratmak istiyorsanız Özhan Hazırlar İç Mimarlık isimli firma tarafından dizayne edilen bu büyüleyici güzellikteki ev size ilham verebilir. 

Fonksiyonellik için kalabalık gerekmez

homify Modern Mutfak Gri ev,daire,florya,istanbul
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonlarında sık sık karşılaştığımız kalabalık görüntünün temel sebebi aslında hem şık hem de fonksiyonel bir kullanım alanı yaratma isteği oluyor. Her şeyn bir arada bulunması ve şıklık adına kullanılan gereksiz mobilya ve aksesuarlar aslında mevcut dekorasyonun estetiğine de gölge düşüren hatalar. Bu mutfakta ise karşımıza çıkan tek şey iç açıcı bir estetik ve yalınlık. Harika görünmüyor mu? 

Huzur veren bir salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Salonunda şıklık ve zarafet isteyenler ama bunu olabildiğince yalın ve sade bir üslupla oluşturmayı arzu edenler için mükemmel bir örnek niteliği taşıyan bu oturma odası, bize adeta boş alanlarının kıymetini anlatan bir ders niteliği taşıyor. Gösterişsiz sade ve modern oturma grubu, nötr renklerle ferah bir geçişlilik ve şıklık unsurunu arttırırken yalınlığı bozmayan göz alıcı avizeler… Her şey yerli yerinde ve huzur verici. 

Doğal dokunuşlar ve tavan dekorasyonu

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Minimalist tarzda yalınlık ön planda tutulur ve yalınlığa en güzel katkıda bulunan bulunan tasarım unsurları da elbette doğal malzemelerdir. Bembeyaz ve zarif salonda fonksiyonel açıdan da kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan ve dağınıklığı toparlayan ahşap mobilyalar göz dolduruyor. Bir parça hareketlilik sağlamak amacıyla uygulanan asma tavan modeli de odaya hem derinlik katıyor hem de sofistike bir katkıda bulunuyor. 

Yemek alanı

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Yemek alanının dekorasyonu salon tasarımının devamı niteliğinde. Yemek masasını vurgulayan modern avize alandaki en öne çıkan ve göze çarpan tasarım unsuru. Ancak masanın üzerinde yer alan zarif şamdanlar da mükemmel bir romantizm katıyor alana. 

Aynalarla derinleşen atmosfer

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Aynalar genellikle dar alanları daha geniş göstermek için ya da gösterişli klasik dekorasyonlarda şıklığı arttırmak için kullanılır. Ancak minimal tasarımlarda da derinleştirici bir etki yaratmak mümkün, buradaki ayna kullanımı da bunun başarılı bir örneği. 

Şehir içinde modern rustik bir konut
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