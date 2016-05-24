Antalya'da renkli ve modern bir klasik

Herkesin hayalindeki ev elbette farklıdır. Kişisel özelliklerimiz, zevklerimiz, karakterlerimiz ve yaşam tarzımız dekorasyon ve mimari konusundaki stilimizi ve isteklerimizi de kişiye göre değiştirir. Bazıları gösterişli avangart klasik tasarımlardan hoşlanır, bazıları ise yalınlıkta huzur ve dinlendiricilik bulur. Kimileri renkli ve canlı dekorasyonlar sever, kimileriyse uyumlu bir modernlik arar evinde. Bugün kapılarını çalacağımız, Antalya'da yer alan ve Mimoza Mimarlık tarafından dizayn edilen bu şık ev ise tarz olarak modern klasik olarak tanımlanabilir. Peki nasıl oluyor bu “modern klasik”. Geçtiğimiz yüzyılın yenilikçi ve canlı dekorasyon ve tasarım unsurlarının asla eskimeyen ve modası geçmeyen şık klasik mobilya ve dekorasyon özellikleriyle birleşmesi sonucu ortaya çıkıyor bu karma tarz. Ancak tam olarak da karma bir tarz diyemeyiz çünkü bu iki stil aslında zaten birbirleriyle geçişleri olan ve bu evde olduğu gibi doğru bir şekilde harmanlandığında son derece pürüzsüz bir bütünlük oluşturan tarzlar. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan bu herkesin sevebileceği farklı özellikleri olan evde bir tur atalım.
Siyah ve beyazın her devirde trend olan ve asla eskimeyen ve sıkmayan bir estetiğe sahip olduğu hepimizin malumu pek tabii ki. Evin koridor alanında da bu şık ve sofistike estetikten en göz alıcı şekilde yararlanılmış. Koridorun dar cephesindeki duvardaki derinlik katan duvar kağıdı modeli de şık ve modern bir ayrıntı olarak hemen dikkatimizi çekiyor.
Evdeki her ayrıntının incelikle düşünüldüğü dekorasyonda döşemelerden kolonlara, yerleşimden renk seçimine kadar her şey görenleri büyülüyor. Mutfak yemek alanına girdiğimiz anda gözümüze çarpan ilk şık detaysa yer döşemelerinde şık desenler elbette.
Geniş mutfağın büyüklüğünden faydalanılarak yemek odası, mutfak ve küçük bir oturma odası şeklinde üç farklı alan bulunuyor bu bölgede. Modern bir şömine ünitesinin oturma alanını zenginleştirdiği alanda boydan boya camlar da dikkat çekiyor. Çiçek desenleri, sıra dışı aksesuarlar ve hareketli ama sade bir tasarım kendine hayran bırakıyor.
Mutfak ise fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu endüstriyel görünümlü bir tarza sahip. Beyazın metalik renklerle uyumu adeta göz kamaştırırken, geniş mutfak adası da alanın merkezinde yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Salonda klasik aksesuar ve nesneler modern tarzlı mobilyalarla mükemmel bir uyum oluşturacak şekilde tasarlanmış. Görkemli avize, aynalı şık tavan dekorasyonu gibi detaylar salondaki göz alıcı estetiği tamamlayan önemli tasarım elemanları.
Yemek odasında alışılmışın oldukça dışında bir tarz görüyoruz. Klasik tasarım unsurları çağdaş özelliklerle donatılmış adeta. Yeşilin ölçülü ve etkin kullanımı, sandalyedeki sanatsal resim, ekose desenlerin çizgili desenlerle harmanlanması… Hepsi yenilikçi ve şık bir yaşam alanında aranan karakteristik özellikleri yansıtıyor.
Klasiğin ve modernin adeta birbirleriyle dans ettiği ve sıra dışı ve ezber bozan bir doku yaratan dekorasyon özellikleri etkisini en çok salonda gösteriyor. Kapitone dikişli kanepeler hem çok ikonik koltk modellerinden ilham alıyor hem de modern ve yenilikçi bir tasarıma sahip. Yerleşimdeki minimal ve sofistike tarz da hemen kendini belli eden özelliklerden yalnızca biri. Işıklandırmadan mobilya ve aksesuar seçimine, yerleşimden bar tabureleri ile oluşturulan oturma alanına kadar her şey ilgi çekici ve özgün.
Eğer siz de bu ev gibi karakteristik ve sıra dışı tasarım ve dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız o halde Parmak ısırtan modern bir ev projesi başlıklı yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.