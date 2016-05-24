Antalya'da renkli ve modern bir klasik

Klasiğin ve modernin adeta birbirleriyle dans ettiği ve sıra dışı ve ezber bozan bir doku yaratan dekorasyon özellikleri etkisini en çok salonda gösteriyor. Kapitone dikişli kanepeler hem çok ikonik koltk modellerinden ilham alıyor hem de modern ve yenilikçi bir tasarıma sahip. Yerleşimdeki minimal ve sofistike tarz da hemen kendini belli eden özelliklerden yalnızca biri. Işıklandırmadan mobilya ve aksesuar seçimine, yerleşimden bar tabureleri ile oluşturulan oturma alanına kadar her şey ilgi çekici ve özgün.

Eğer siz de bu ev gibi karakteristik ve sıra dışı tasarım ve dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız o halde Parmak ısırtan modern bir ev projesi başlıklı yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.