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Merdivenden gelen ilham

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Shawfield Street, Ardesia Design Ardesia Design Klasik Çalışma Odası
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Merdivenlerin evlerimizin iki katını birbirine bağlamaktan başka fonksiyonel bir yönü olmadığını söyleyebiliriz. Yine de merdiven boşlukları, koridor ve antreler evimizin güzide parçaları haline dönüşebilirler. Elbette merdivenler, tabanın yapısına ve evinizin çeşidine göre değişiklik gösterebilirler. Merdiven yapan ustalar da bu durumu ve siparişte yapılan açıklamaları göz önünde bulundurarak ya heykeltraş özeniyle çalışırlar ya da ufak boşlukları en uygun şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Eski evlerde genellikle merdiven boşlukları kullanışlı bir şekilde tasarlanmadığından önemli bir depolama alanını yitirebilirsiniz. Biz de bugünkü yazımızda gelenekselden moderne pek çok merdiven tasarımını paylaşacağız.

Uçan merdivenler

CASA D.T., aDC architetto Davide Conconi aDC architetto Davide Conconi Modern Koridor, Hol & Merdivenler
aDC architetto Davide Conconi

aDC architetto Davide Conconi
aDC architetto Davide Conconi
aDC architetto Davide Conconi

Uçan basamaklara sahip bu merdiven klasik konsepte ultra modern bir yaklaşımla yapılmış bir tasarım olarak göze çarpıyor. Bu tasarımda basamaklar desteksiz bir biçimde, adeta havada uçuyormuşçasına gözüküyor. Homify olarak bu şık tasarımın kereste rengi basamaklarının yer döşemeleriyle uyumunu ve duvarlarla pekiştirdiği sadeliği vurgulamak istiyoruz. Tırabzansız olması da minimalist tasarımın bir parçası olarak uçma hissini çok iyi yansıtıyor.

Spiral merdivenler

UN CELLAIO A POSILLIPO, Lo studio di Giuliana Morelli Lo studio di Giuliana Morelli Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
Lo studio di Giuliana Morelli

Lo studio di Giuliana Morelli
Lo studio di Giuliana Morelli
Lo studio di Giuliana Morelli

Spiral merdivenler sınırlı alana sahip veya sonradan kat çıkılmış evler için ideal bir çözüm olarak görünüyor. Resimdeki tasarımda basamaklar yılan gibi kıvrılarak yükselse de bu tip bir merdiven yürüyüş zorluğu yaratacağı için pek tercih edilmiyor. Bu tasarımın bir diğer eksisi de maliyeti. Zira iş bitiminde böyle bir merdiven için ödeyeceğiniz para bütçenize pek uygun olmayabilir. Yine de bu tasarımın eve kattığı havayı ve muhteşem uyumunu kimse inkar edemez.

Asma merdivenler

Crossroads Stair, PIETRO BOLIS, architetto PIETRO BOLIS, architetto Modern Koridor, Hol & Merdivenler
PIETRO BOLIS, architetto

PIETRO BOLIS, architetto
PIETRO BOLIS, architetto
PIETRO BOLIS, architetto

Asma merdivenlerde uçan merdivenlerin yapısal hiçbir şeyi göstermeyen tasarımının tam tersi bir tasarımı görüyoruz. Bu tasarımda kullanılan kablolar basamaklara destek olmanın yanı sıra merdivenin ikinci kata asılıymış gibi görünmesini sağlıyor. Bu konseptin iplerle yönetilen kuklaları ya da Boğaz Köprüsü'nün çelik halatlarını anımsattığını söylemeliyiz.

Merdiven altı çalışma

Shawfield Street, Ardesia Design Ardesia Design Klasik Çalışma Odası
Ardesia Design

Shawfield Street

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Bitişik nizamlı evlerde merdiven boşlukları büyük önem taşır. Ufak bir arsaya inşa edildikleri ve kullanım alanları katlara paylaştırıldığı için merdivenler bu tip evlerin vazgeçilmezidir. Şehir merkezlerine yakın yerlerde bulunan bitişik nizamlı evlerde her boşluk ve kullanım alanı kıymetlidir. Merdiven boşluğuna koyacağınız bir masayla önemli bir boşluk yaratıp, evinizi ekonomik bir şekilde kullanabilirsiniz. Londra'daki bu ev Ardesia Design tarafından yeniden gözden geçirilirken merdiven boşluğuna koyulan bu bilgisayar masısyla oturma odasının bir köşesinde sakin bir çalışma ortamı yaratılmış.

Merdiven altı dolabı

130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Roberts 21st Century Design

130 Cheviot Gardens

Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design

Merdiven boşluklarına dair bir diğer pratik kullanım da bu tasarımda göze çarpıyor. Boşluğa monte edilen çekmeceler, hem alanın boşa gitmesini engelliyor hem de düzenli bir görüntü veriyor

Merdiven aydınlatması

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design Koridor, Hol & Merdivenler
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Merdivenleri aydınlatmanın en etkili yollarından biri basamakların hizasına göz pek çarpmayacak ufak LED ışıklar yerleştirmektir. Bu sayede gece vakti uyandığınızda uyuyanları rahatsız etmeden evin içinde dolaşmanız mümkün oluyor. Çocuklu aileler için de geceyarısı atıştırmak isteyen ufaklıkların sessizce işlerini halletmesine olanak sağlıyor.

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Kaydıraklı merdivenler

House Shoeman interior, C7 architects C7 architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
C7 architects

House Shoeman interior

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Surrey'de yer alan mimarlık firması C7 Architects'e ait bu tasarımda klasik spiral merdiven anlayışına ultra modern bir yaklaşımda bulunulduğu görülüyor. Siyah mat çerçevesi ve hemen öndeki tezgahla uyumlu sade beton basamakları göze çok hoş görünüyor. Kalın çerçevenin kıvrımlı dönüşü de çocuk parkındaki kaydırağı anımsatıyor.

Geometrik desen

青戸の住宅, ハイランドデザイン一級建築士事務所 ハイランドデザイン一級建築士事務所 Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
ハイランドデザイン一級建築士事務所

ハイランドデザイン一級建築士事務所
ハイランドデザイン一級建築士事務所
ハイランドデザイン一級建築士事務所

Keskin ve pürüzsüz hatlara sahip geometrik kaygılar güdülerek tasarlanmış bu merdiven, gözlerimizi tırabzanlar boyunca ilerleyerek ikinci kata kadar merakla takip etmeye zorluyor. Homify'ın Japon uzmanlarından birine ait olan bu tasarımda beyaz duvarlara uygulanan 3 boyutlu tonlar da derinlik hissi uyandırıyor.

Şekillendirici merdivenler

AATRIAL HOUSE , KWK Promes KWK Promes Koridor, Hol & Merdivenler
KWK Promes

KWK Promes
KWK Promes
KWK Promes

Polonyalı tasarım firması KWK Promes'un bu tasarımındaki doğal ışık kullanımına dikkatinizi çekmek istiyoruz! Yapının oluşturuluş biçimi ve kullanılan büyük cam paneller doğal ışığın binanın içine girmesine olanak veriyor. Bunun yanı sıra basamaklarda kullanılan renklendirilmiş camlar da yerde ve duvarlarda koyu yeşil gölgelerin belirmesini sağlıyor. Güne yeni başlamışken merdivenleri inerken parlayan güneşin ışıklarını karşılamaktan daha iyi ne olabilir ki?

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Orijinal merdiven tasarımları ve ayrıntıları.

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