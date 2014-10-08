Merdivenden gelen ilham

Spiral merdivenler sınırlı alana sahip veya sonradan kat çıkılmış evler için ideal bir çözüm olarak görünüyor. Resimdeki tasarımda basamaklar yılan gibi kıvrılarak yükselse de bu tip bir merdiven yürüyüş zorluğu yaratacağı için pek tercih edilmiyor. Bu tasarımın bir diğer eksisi de maliyeti. Zira iş bitiminde böyle bir merdiven için ödeyeceğiniz para bütçenize pek uygun olmayabilir. Yine de bu tasarımın eve kattığı havayı ve muhteşem uyumunu kimse inkar edemez.