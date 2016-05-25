Klasik girişiyle saray gibi bir ev

Bir eve girdiğimiz an evin genel dekorasyonuyla ve görünüşüyle ilgili fikrimizi oluşturan alanlar antrelerdir ve bu yüzden de dekorasyonlarda oldukça büyük bir önem taşırlar. Evinizdeki oturma odası, mutfak, banyo gibi diğer yaşam alanlarının dekorasyonları kusursuz bir estetiğe ve güzelliğe sahip olsalar dahi eğer özensiz, dağınık ya da güzel görünmeyen bir antreniz varsa hem konuklarınız ilk olarak antreyle karşılaşacakları için olumsuz bir önyargı edinmiş olacaklar ve böylece diğer yaşam alanlarının estetik özellikleri de gölgede kalmış olacak hem de siz eve her geldiğinizde sizi karşılana harika bir görünümden mahrum kalacaksınız. İşte bu yüzden antre dekorasyonları aslında evinizin ana karakterini belirleyen yegane yaşam alanıdır. Evi gösteren girişidir: En güzel antre fikirleri başlıklı yazımızda da antrenizi güzelleştirmenin birbirinden farklı yollarını sıra dışı ve göz alıcı örneklerle birlikte incelemiştik. Bugün de klasik tarzlı girişiyle bizi büyüleyen saray gibi bir eve konuk oluyoruz.