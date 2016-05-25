Klasik girişiyle saray gibi bir ev

Bir eve girdiğimiz an evin genel dekorasyonuyla ve görünüşüyle ilgili fikrimizi oluşturan alanlar antrelerdir ve bu yüzden de dekorasyonlarda oldukça büyük bir önem taşırlar. Evinizdeki oturma odası, mutfak, banyo gibi diğer yaşam alanlarının dekorasyonları kusursuz bir estetiğe ve güzelliğe sahip olsalar dahi eğer özensiz, dağınık ya da güzel görünmeyen bir antreniz varsa hem konuklarınız ilk olarak antreyle karşılaşacakları için olumsuz bir önyargı edinmiş olacaklar ve böylece diğer yaşam alanlarının estetik özellikleri de gölgede kalmış olacak hem de siz eve her geldiğinizde sizi karşılana harika bir görünümden mahrum kalacaksınız. İşte bu yüzden antre dekorasyonları aslında evinizin ana karakterini belirleyen yegane yaşam alanıdır. Evi gösteren girişidir: En güzel antre fikirleri başlıklı yazımızda da antrenizi güzelleştirmenin birbirinden farklı yollarını sıra dışı ve göz alıcı örneklerle birlikte incelemiştik. Bugün de klasik tarzlı girişiyle bizi büyüleyen saray gibi bir eve konuk oluyoruz.
Evinizin dış kapısından içeriye adımınızı attığınızda böyle şahane bir manzarayla karşılamayı kim istemez ki? Salona açılan çift kanatlı beyaz Fransız kapı, merdivenlerin önündeki hol alanının asma tavan dekorasyonu ve spot ışıklandırma sistemi, yer döşemesinde kullanılan kaliteli mermer malzemenin siyah, altın ve krem renginin kombinasyonuyla çekici bir parlaklığa sahip olması… Tüm bunlar bu girişi güzelleştiren ve estetik kılan incelikli özellikler.
Ama bu şık ve klasik tarzın temsilcisi olan antre alanının en önemli ve göz alıcı elemanları elbette ki göz alıcı kirişleri. İç mimari açısından örnek teşkil eden bir estetiğe sahip olan kirişler, işlemeli ve zarif duvar ve tavan panelleriyle kaplanarak mobilya kalabalığı yaratmadan hareketlilik sağlanmış. Antredeki tavan, zemin ve kirişler gibi mimari elemanlarda şık tasarımlarla oldukça hareketli ve gösterişli bir doku yaratıldığı için de alanda mobilya olarak bir tek markiz koltuk tercih edilmiş. Harika bir ferahlık müthiş bir şıklıkla bir arada…
Üst kata çıkan merdivenlerde ise giriş kısmında gördüğümüz klasik zarafet ve zenginlik etkisini sürdürmeye devam ediyor. Devamlılığı ve bütünlüğü olan tasarımda mermer merdiven basamakları, altın rengiyle siyahın iç içe geçtiği harika parmaklık tasarımıyla müthiş bir uyum sağlıyor. Bembeyaz oda kapıları ve şampanya renkli duvarlarla pürüzsüz bir ahenk yaratan ikinci kat hol alanındaki şık tavan dekorasyonu ve aydınlatma detayları da dikkat çeken tasarım unsurlarından.
Yasemin Altınok Mimarlık tarafından dizayn edilen ve iç mimari unsurlarıyla öne çıkan evin ebeveyn banyosunda ise zarif ve fonksiyonel bir tasarım uygulanmış ve son yıllarda öne çıkan banyo trendlerinden biri olan çiftli lavabo ünitesi kullanılmış.
Misafir tuvaletinde ise yine zarif, fonksiyonel ve göz alıcı ama aynı zamanda da yalın ve minimal tasarım söz konusu. Modern lavabo ve ayna ve klozetin arkasındaki cephedeki çiçek desenli fayans uygulaması tuvalete adeta bahar havası getiriyor.
Mutfakta modern bir fonksiyonellik ön planda tutulmuş ve siyah beyazın çekiciliğinden faydalanılmış. Country tarzı mutfak dolapları her cepheye yayılarak olabildiğince fazla depolama alanı yaratılmış.