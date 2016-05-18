Alternatif çözümlerle oturma odası dekorasyon fikirleri

İç açan bir oturma odası modeli ile karşı karşıyayız. Bu sefer, kullanılan desenler, renkler ve dokular neşeli ve canlı bir atmosfer oluşturulmasını sağlıyor. Ayrıca perde ve dekoratif yastık modellerinde kullanılan tekstil ürünlerinde benzer renk ve desenlerin kullanılması, aksesuar tercihleri için de fikir verebilir.

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