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Alternatif çözümlerle oturma odası dekorasyon fikirleri

Meral Eser Meral Eser
Mayfair Private Residence, FADI CHERRY | design studio FADI CHERRY | design studio Klasik Oturma Odası
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Evlerimizde kuşkusuz en çok vakit geçirilen mekanlardan biri oturma odalarıdır. Konfor, işlevsellik, estetik gibi unsurlarla döşediğimiz oturma odalarımız, konuklarımızı ağırladığımız mekanlar ve evin çehresidir. Kendimizi ifade eden stil ve tarzları, iç mekan dizaynına taşıdığımızda, öncelikle bizi tatmin eden bir sonuç elde etmek isteriz. Dolayısıyla konuklarımızı da konfor ve estetik açıdan tatmin edecek ve iyi ağırlanmalarını sağlayacaktır. Günümüzde oturma odaları, halen sıklıkla kullanılan ve en az bireysel yaşam alanları kadar önem arz eden mekanlardır. Uygulanacak stile göre uyum ve ahenk yakalamak, çarpıcı ve canlı dekor fikirlerini değerlendirmek kullanıcının beğenilerine göre belirlenir. Alternatif çözümlerle oturma odası dekorasyon fikirlerini değerlendirdiğimiz yazımızın alt başlıklarını incelemeye başlayabiliriz.

Modern stil aksesuarlar

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Bitkiler ve modern stil aksesuarlar bir oturma odasının görünümünü değiştirebilir. Eğer yenilik katmak ve estetik bir sonuç elde etmek istiyorsanız, modern stil aksesuarlarla şık dekorlar oluşturabilirsiniz.

Klasik stil uyum

Mayfair Private Residence, FADI CHERRY | design studio FADI CHERRY | design studio Klasik Oturma Odası
FADI CHERRY | design studio

Mayfair Private Residence

FADI CHERRY | design studio
FADI CHERRY | design studio
FADI CHERRY | design studio

Klasik stil cazibe ile dizayn edilen oturma odasında şömine ve şık avize modeli tercih ediliyor. İdeal oturma alanı için şıklık ve konfordan ödün verilmemiş. Klasik stilin ağırlığı ve gösterişi oldukça kıvamında. Döşeme zemini kaplaması ise sade bir model olarak tercih edilmiş. Krem rengi döşeme zemini örtüsü, beyaz duvar zeminin yanı sıra gösterişli ve zarif mobilya tercihleri kullanılmış. Bu şık oturma odası dizaynı, FADI CHERRY imzası taşıyor.

Minimalist stil

Loft, Fang Interior Design Fang Interior Design Minimalist Oturma Odası
Fang Interior Design

Fang Interior Design
Fang Interior Design
Fang Interior Design

Minimalist stil değerlerle, yalın ve dingin oturma alanları oluşturmak mümkün. Göz yormayan, dingin bir oturma alanı oluşturmak istiyorsanız, çok fazla renk ve aksesuar kullanmadan, dingin bir alan dizayn edebilirsiniz. Kullanılan mobilyaların minimal formları da etkileyici sonuç elde etmenize yardımcı olacaktır.

Dekoratif duvar kağıtları

Living Room by WN Interiors WN Interiors + WN Store Modern Oturma Odası
WN Interiors + WN Store

Living Room by WN Interiors

WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store
WN Interiors + WN Store

Günümüzde de dekoratif duvar kağıtları kullanılmaya devam ediliyor. İsteğe ve beğenilere göre, üç boyutlu duvar kağıtları, ahşap veya doğal taş görünümlü duvar kağıtları, grafitti içeren duvar kağıtları ve bilumum ithal duvar kağıtları ile duvar dekorlarınızı oluşturabilirsiniz.

Farklı tarzlarda mobilya kullanımı

​Cond. St. Barth, Mantovani e Rita Arquitetura Mantovani e Rita Arquitetura Modern Oturma Odası
Mantovani e Rita Arquitetura

Mantovani e Rita Arquitetura
Mantovani e Rita Arquitetura
Mantovani e Rita Arquitetura

Farklı stil ve tarzları değerlendirmekten çekinmeyin. Eğer minimal ve modern izler taşıyan, farklı ve yeni mobilya ürünleri ve aksesuarları değerlendirmek istiyorsanız; işe, dingin bir alan ve sade, yalın zemin tasarlayarak başlayabilirsiniz.

Kolonyal stil

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention Kolonyal Oturma Odası
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Bitki motifleri, natürel dokular, desenler, ahşap kullanımına sıklıkla rastlayacağınız kolonyal stil dekorasyon modelleri aradığınız stil olabilir. Dingin ve hafifletici bir hava essin istiyorsanız, açık renk tonları ile düzenleyerek, farklı mobilya tasarımları, sanat eserleri ve objelerle bir araya getirebilirsiniz.

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Tavan dekoru

YILDIZ PLAZA PREMIUM, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Oturma Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

YILDIZ PLAZA PREMIUM

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Göz yormadan, karmaşa yaratmadan, duvar dekorlarıyla birlikte tavan dekorları tasarlatarak oturma odası dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Tavan dekoru ve tercih edilen mobilya ürünleri ile uyumlu çizgide ya da çarpıcı bir avize modeli ile iç mekanda bambaşka bir hava oluşturabilirsiniz.

Ahşap ve beyaz

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Ahşabın farklı dokuları yalın ve sade çizgisi ile modern stil mobilya ürünlerinde değerlendirilebilir. Modern çizgiyi bozmayan tasarım ve formları ile iç mekana sıcak bir hava katacaktır. Beyazın büyüsü oturma odası dekorasyonu için enfes bir tercih olabilir. Dingin ve göz alıcı bir atmosfer.

Doğa ile iç içe

Livingtube, DANKE Architekten DANKE Architekten Modern Oturma Odası
DANKE Architekten

DANKE Architekten
DANKE Architekten
DANKE Architekten

Çarpıcı bir manzara. Doğa ile iç içe, yekpare ahşap zemin ile kaplanan alan, insanın içini ferahlatmaya yeten manzarası ile şahane bir uyum içinde.

Desenler, dokular, renkler

Hacienda, Prestigious Prestigious Oturma Odası
Prestigious

Hacienda

Prestigious
Prestigious
Prestigious

İç açan bir oturma odası modeli ile karşı karşıyayız. Bu sefer, kullanılan desenler, renkler ve dokular neşeli ve canlı bir atmosfer oluşturulmasını sağlıyor. Ayrıca perde ve dekoratif yastık modellerinde kullanılan tekstil ürünlerinde benzer renk ve desenlerin kullanılması, aksesuar tercihleri için de fikir verebilir.

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