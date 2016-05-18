Alternatif çözümlerle oturma odası dekorasyon fikirleri

Evlerimizde kuşkusuz en çok vakit geçirilen mekanlardan biri oturma odalarıdır. Konfor, işlevsellik, estetik gibi unsurlarla döşediğimiz oturma odalarımız, konuklarımızı ağırladığımız mekanlar ve evin çehresidir. Kendimizi ifade eden stil ve tarzları, iç mekan dizaynına taşıdığımızda, öncelikle bizi tatmin eden bir sonuç elde etmek isteriz. Dolayısıyla konuklarımızı da konfor ve estetik açıdan tatmin edecek ve iyi ağırlanmalarını sağlayacaktır. Günümüzde oturma odaları, halen sıklıkla kullanılan ve en az bireysel yaşam alanları kadar önem arz eden mekanlardır. Uygulanacak stile göre uyum ve ahenk yakalamak, çarpıcı ve canlı dekor fikirlerini değerlendirmek kullanıcının beğenilerine göre belirlenir. Alternatif çözümlerle oturma odası dekorasyon fikirlerini değerlendirdiğimiz yazımızın alt başlıklarını incelemeye başlayabiliriz.
Bitkiler ve modern stil aksesuarlar bir oturma odasının görünümünü değiştirebilir. Eğer yenilik katmak ve estetik bir sonuç elde etmek istiyorsanız, modern stil aksesuarlarla şık dekorlar oluşturabilirsiniz.
Klasik stil cazibe ile dizayn edilen oturma odasında şömine ve şık avize modeli tercih ediliyor. İdeal oturma alanı için şıklık ve konfordan ödün verilmemiş. Klasik stilin ağırlığı ve gösterişi oldukça kıvamında. Döşeme zemini kaplaması ise sade bir model olarak tercih edilmiş. Krem rengi döşeme zemini örtüsü, beyaz duvar zeminin yanı sıra gösterişli ve zarif mobilya tercihleri kullanılmış. Bu şık oturma odası dizaynı, FADI CHERRY imzası taşıyor.
Minimalist stil değerlerle, yalın ve dingin oturma alanları oluşturmak mümkün. Göz yormayan, dingin bir oturma alanı oluşturmak istiyorsanız, çok fazla renk ve aksesuar kullanmadan, dingin bir alan dizayn edebilirsiniz. Kullanılan mobilyaların minimal formları da etkileyici sonuç elde etmenize yardımcı olacaktır.
Günümüzde de dekoratif duvar kağıtları kullanılmaya devam ediliyor. İsteğe ve beğenilere göre, üç boyutlu duvar kağıtları, ahşap veya doğal taş görünümlü duvar kağıtları, grafitti içeren duvar kağıtları ve bilumum ithal duvar kağıtları ile duvar dekorlarınızı oluşturabilirsiniz.
Farklı stil ve tarzları değerlendirmekten çekinmeyin. Eğer minimal ve modern izler taşıyan, farklı ve yeni mobilya ürünleri ve aksesuarları değerlendirmek istiyorsanız; işe, dingin bir alan ve sade, yalın zemin tasarlayarak başlayabilirsiniz.
Bitki motifleri, natürel dokular, desenler, ahşap kullanımına sıklıkla rastlayacağınız kolonyal stil dekorasyon modelleri aradığınız stil olabilir. Dingin ve hafifletici bir hava essin istiyorsanız, açık renk tonları ile düzenleyerek, farklı mobilya tasarımları, sanat eserleri ve objelerle bir araya getirebilirsiniz.
Göz yormadan, karmaşa yaratmadan, duvar dekorlarıyla birlikte tavan dekorları tasarlatarak oturma odası dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Tavan dekoru ve tercih edilen mobilya ürünleri ile uyumlu çizgide ya da çarpıcı bir avize modeli ile iç mekanda bambaşka bir hava oluşturabilirsiniz.
Ahşabın farklı dokuları yalın ve sade çizgisi ile modern stil mobilya ürünlerinde değerlendirilebilir. Modern çizgiyi bozmayan tasarım ve formları ile iç mekana sıcak bir hava katacaktır. Beyazın büyüsü oturma odası dekorasyonu için enfes bir tercih olabilir. Dingin ve göz alıcı bir atmosfer.
Çarpıcı bir manzara. Doğa ile iç içe, yekpare ahşap zemin ile kaplanan alan, insanın içini ferahlatmaya yeten manzarası ile şahane bir uyum içinde.
İç açan bir oturma odası modeli ile karşı karşıyayız. Bu sefer, kullanılan desenler, renkler ve dokular neşeli ve canlı bir atmosfer oluşturulmasını sağlıyor. Ayrıca perde ve dekoratif yastık modellerinde kullanılan tekstil ürünlerinde benzer renk ve desenlerin kullanılması, aksesuar tercihleri için de fikir verebilir.
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