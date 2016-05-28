Tarzların birleştiği harika bir dekorasyon örneği

Evlerimizde bulunan yaşam alanlarını dizayn etmek için ilk adımı atarken kafamızdaki en önemli soru genellikle “hangi tarzı seçmeliyim?” olur. Klasik tarzın zarif ve etkili dokusu, avangardın gösterişli zengin duruşu, modernin konforu ve minimal stilin iç açıcı ferahlığı aklımızı çeler ve çoğu zaman bu ilk aşamada oldukça zorluk çekeriz. Ancak tarzların bir araya geldiği eklektik stil dekorasyonlarda tüm bu estetik ve fonksiyonel özellikleri bir araya getirmek ve hayallerimizdeki gibi bir dekorasyona ulaşmak mümkün. Ancak elbette farklı tarzları bir arada kullanmak o kadar da kolay bir şey değil ve incelikli bir tasarım istiyor. Mimoza Mimarlık tarafından dizayn edilen bu evin dekorasyonu ise farklı stilleri bir araya getirerek büyüleyici yaşam alanları yaratmanın oldukça başarılı bir örneği. Gelin hep beraber içeride bir tur atalım ve bu örnek evin detaylarını inceleyelim.
Salonda klasik tarzın ağır bastığı şık ve gösterişli bir dizayn tercih edilmiş. Kapitone dikişli klasik tasarımlı chesterfield model kanepeler, şık bir tavan dekorasyonu ve görkemli bir avize ve altın rengin etkili kullanımı ilk göze çarpan detaylardan.
Beyaz ve altın renginin iç içe geçtiği geniş televizyon ünitesi ve ardındaki duvarın desenli tasarımı oldukça dikkat çekici ve ayrıntılı bir dekorasyon anlayışının bir ürünü. Bu odada modern aksesuar ve ayrıntılar olsa da genelde klasik bir şıklığın tercih edilmesinin nedeni elbette salonun misafir ağırlanan sosyal bir alan olması ve gösteriş ve şıklığın bu sebeple ön planda tutulması.
Yemek alanında da aynı sebeplerle salonda kullanılan renk ve doku devam ettirilerek şık ve klasik bir dekorasyon anlayışı benimseniyor. Kapitone dikişli klasik model sandalyeler ve on kişilik geniş parlak beyaz yemek masası bu alanın ana merkezini oluşturuyor.
Yemek masasının yan cephesindeki duvarda kullanılan boydan boya cam ünitesi ise zaten geniş olan alanı daha da ferah bir hale getirmiş. Bu tarz cam ya da ayna kullanımları yaşam alanlarındaki pozitif boşluk hissini arttırarak minimal dekorlardaki iç açıcı etkiyi yaratırlar.
Merdivenin bulunduğu koridor alanında ise parlak nötr tonların beyaz zarafetiyle dans ettiğini görüyoruz adeta. Mobilya ve yerleşim açısından oldukça minimal bir anlayış benimsenirken gösteriş ve şıklık zemin ve merdivenlerin parmaklıklarının modern tasarımı ile sağlanmış.
Siyah beyaz mutfakların modern cazibesi her zaman fark yaratan bir doku ortaya koyuyor. Bu mutfak da bunun şık bir örneği. Modern renk kombinasyonunun yanı sıra fonksiyonellik ve kullanıcının ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu tasarımda tüm tasarım elemanları incelikle seçilmiş.
Yatak odasının büyüleyici görünümü ise gerçek bir eklektik tarzın yansımasının bir ürünü adeta. Modern unsurların klasik elemanlarla bir araya gelerek göz kamaştırıcı bir görünüm yarattığı yatak odasında beyazın dinlendirici etkisi hakim. Yatağın yan cephesindeki işlemeli duvar paneli ise odanın yıldızı niteliğinde.
Yatak odasında gardırop kalabalığı yaratmak yerine mimari olarak bir giyinme odası alanı tasarlanmış. Modern evlerin vazgeçilmezlerinden biri olan giyinme odası kullanıcının ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş.
Geniş balkonda ise bizi iç açıcı bir ferahlık karşılıyor. Koyu renkli hasır oturma grubu ve yemek masası ve sandalyeleri, konforlu minderler, çiçekler ve renkli saksılarla baharı anımsatan harika bir balkon dekorasyonu.