Tarzların birleştiği harika bir dekorasyon örneği

Evlerimizde bulunan yaşam alanlarını dizayn etmek için ilk adımı atarken kafamızdaki en önemli soru genellikle “hangi tarzı seçmeliyim?” olur. Klasik tarzın zarif ve etkili dokusu, avangardın gösterişli zengin duruşu, modernin konforu ve minimal stilin iç açıcı ferahlığı aklımızı çeler ve çoğu zaman bu ilk aşamada oldukça zorluk çekeriz. Ancak tarzların bir araya geldiği eklektik stil dekorasyonlarda tüm bu estetik ve fonksiyonel özellikleri bir araya getirmek ve hayallerimizdeki gibi bir dekorasyona ulaşmak mümkün. Ancak elbette farklı tarzları bir arada kullanmak o kadar da kolay bir şey değil ve incelikli bir tasarım istiyor. Mimoza Mimarlık tarafından dizayn edilen bu evin dekorasyonu ise farklı stilleri bir araya getirerek büyüleyici yaşam alanları yaratmanın oldukça başarılı bir örneği. Gelin hep beraber içeride bir tur atalım ve bu örnek evin detaylarını inceleyelim.