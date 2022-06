Yenilikçi ve modern bir şehir evi

Antalya her dönem turizmin ve tarımın başkenti olarak anılmıştır. Tarihi ve doğal güzellikleri, iklimi ve dünyaca ünlü plajları ile adından söz ettirmenin ötesine geçen Antalya, son yıllarda büyük bir kentsel gelişim gösteriyor. Birbiri ardına kültürel ve sportif tesislerin açıldığı, altyapı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği şehir, ekonomik anlamda da her zamankinin ötesinde bir büyüme gösteriyor. Bu büyümenin paralelinde de doğal olarak konut ihtiyacı hızla artıyor. İnşaat sektörü bu ihtiyacı yanıt vermek için yoğun bir çalışma içerisinde. Antalya'yı son birkaç senedir görmemiş birisi bugün tekrar görmek isterse, emin olun gördüklerine çok şaşıracaktır. Çünkü bu şehir eşine zor rastlanır bir süratle genişliyor ve çok yakın bir zamana kadar kent merkezinin çok dışında kalan alanlar bile bugün neredeyse şehrin ortasında kalıyor denecek kadar merkezileşti. Mimoza Mimarlık tarafından projelendirilen Kaplan Residence işte tam da bu şehrin yeni merkezlerinden birinde yer alıyor. Yenilikçi ve modern bir tasarıma sahip olan bu proje, şehir yaşamının tüm güncel ihtiyaçlarına da başarılı bir şekilde yanıt verebilecek her türlü donanıma ve sosyal olanağa sahip olmasıyla da gerek kendi bölgesindeki, gerekse de şehrin başka semtlerindeki benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.