Yenilikçi ve modern bir şehir evi

Antalya her dönem turizmin ve tarımın başkenti olarak anılmıştır. Tarihi ve doğal güzellikleri, iklimi ve dünyaca ünlü plajları ile adından söz ettirmenin ötesine geçen Antalya, son yıllarda büyük bir kentsel gelişim gösteriyor. Birbiri ardına kültürel ve sportif tesislerin açıldığı, altyapı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği şehir, ekonomik anlamda da her zamankinin ötesinde bir büyüme gösteriyor. Bu büyümenin paralelinde de doğal olarak konut ihtiyacı hızla artıyor. İnşaat sektörü bu ihtiyacı yanıt vermek için yoğun bir çalışma içerisinde. Antalya'yı son birkaç senedir görmemiş birisi bugün tekrar görmek isterse, emin olun gördüklerine çok şaşıracaktır. Çünkü bu şehir eşine zor rastlanır bir süratle genişliyor ve çok yakın bir zamana kadar kent merkezinin çok dışında kalan alanlar bile bugün neredeyse şehrin ortasında kalıyor denecek kadar merkezileşti. Mimoza Mimarlık tarafından projelendirilen Kaplan Residence işte tam da bu şehrin yeni merkezlerinden birinde yer alıyor. Yenilikçi ve modern bir tasarıma sahip olan bu proje, şehir yaşamının tüm güncel ihtiyaçlarına da başarılı bir şekilde yanıt verebilecek her türlü donanıma ve sosyal olanağa sahip olmasıyla da gerek kendi bölgesindeki, gerekse de şehrin başka semtlerindeki benzerlerinden ayrılmayı başarıyor.
Kaplan Residence'ın önemli yönlerinden bir tanesi, asgari alana azami adette konut sıkıştırmak için zorlama yöntemlere başvurulmamış olması. Projenin kapladığı alan doğru bir şekilde değerlendirilmiş ve makul sayıda konut ve bu konutlara hizmet edecek ortak sosyal alanlar bir arada kurgulanmış. Herkes için yeterli miktarda yeşil alan ayrıldığını da belirtmeden geçmeyelim.
Binanın giriş bölümünde oldukça dikkat çekici bir manzara bizi karşılıyor. Doğal taşlardan döşenmiş geniş merdivenler kadar bina kapılarının tasarımı da ilgi çekici. Bu projenin kalitesini yalnızca bu kareden bile anlamak mümkün aslında, henüz giriş kapısı bütün binanın detaylarına dair ipuçları içeriyor.
Oturma odasında hepsi de modern bir tarza sahip olan bir dizi mobilya kullanılmış. Ancak bu odanın tamamına kaplayacak bir eşya yığıntısından söz etmek mümkün değil. Her şey yerli yerinde, ne bir eksik ne de bir fazla bulmak mümkün.
Son derece pratik bir tasarıma sahip olan mutfak, aynı zamanda benzerlerinden büyük ölçüde ayrılan farklılıklarıyla da dikkat çekiyor. Mutfak tezgâhının devamındaki oval formdaki masa bu farklılıklardan bir tanesi. Mutfak aslında yemek masasına doğrudan bağlanıyor ve bu yönüyle mutfakta ikinci bir masa lüzumsuz görülebilir. Ancak hızlı sabah kahvaltıları için yemek odasını kirletmek istemeyenler için bunun hiç de lüzumsuz olmadığına söylemek yanlış olmaz.
Yatak odasında da iddialı bir tasarım bizleri bekliyor. Yatağın hemen arkasında kalan duvarda, endüstriyel bir tasarım çizgisinden izler taşıyan simetrik bölmeli bir konstrüksiyon kullanılması başlı başına iddialı bir tercih. Rengiyle de öne çıkan bu duvar, odada ağırlıkta olan beyazlarla güzel bir kontrast da oluşturarak kendinden beklenenden bile fazlasını yapıyor.
Çalışma odası evin tamamında hakim olan tasarım anlayışı ve kalite düzeyinin de bir tık ötesine geçmeyi başarıyor. Hem doğal hem de yapay aydınlatma bakımından gayet iyi konumlandırılmış çalışma masası, bu çalışma odasının en önemli unsuru. Masayı çevreleyen raflar ise yalnızca kitaplar için değil, pek çok ufak tefek eşya için de son derece yararlı bir depolama alanı.